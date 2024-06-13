Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 июня

Выставка «Куплю гараж», «Севкабель Порт» (0+)

Проект о гаражной культуре в СССР и России. Выставка приехала из московского Музея транспорта, в Петербурге ее дополнят экспонатами из «Стрит-арт хранения».

С 14 июня по 29 сентября

Встреча с Яковом Гординым, музей Анны Ахматовой (16+)

18:30

Писатель расскажет об исторических наблюдениях Александра Пушкина, который исследовал бунт Пугачева и реформы Петра I.

Спектакль «Шпаликов. Долгая счастливая жизнь», театр «На Литейном» (18+)

19:00

Режиссер Дмитрий Егоров пытается понять, почему жизнь сценариста и поэта Геннадия Шпаликова оказалась такой короткой, а вовсе не «долгой и счастливой».

Спецпоказ фильма «Долгая счастливая жизнь», «Ленфильм» (18+)

19:00

Единственную режиссерскую работу Шпаликова, в которой сыграли Инна Гулая и Кирилл Лавров, представит киновед Всеволод Коршунов.

Концерт OpensoundOrchestra, Новая Голландия (12+)

20:00

Во дворе «Бутылки» выступит ансамбль солистов и струнный квартет. В программе — Джон Кейдж, Филип Гласс и Гия Канчели.