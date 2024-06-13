Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 июня

Фестиваль Stereoleto, празднование дня рождения Сергея Курехина, спектакль-променад «Старухи», концерты Дениса Мацуева, Хиблы Герзмавы и Антона Батагова, выставка «Куплю гараж», танц-драма Юрия Смекалова «Шинель М», «Пушистый маркет» в поддержку бездомных животных, лекция писателя Антона Секисова о «Бандитском Петербурге», а также костюмная драма с Алисией Викандер и Джудом Лоу «Игра королевы» в кино — рассказываем о главных событиях выходных.
Картина Ильи Комова. Выставка «Солнечные дни»
Четверг, 13 июня
Концерт «Возрождение», «Левашовский хлебозавод» (18+)
19:00
Консорт Gamajun — проект дирижера Веры Сласной и режиссера Дмитрия Коробкова — отметит год с открытия общественного пространства на месте экс-хлебозавода. В программе — вокальная музыка эпохи Возрождения.
Выставка «Солнечные дни», Эрарта (6+)
Первая петербургская персональная выставка московского художника Ильи Комова, который соединяет французский фовизм и русское народное искусство.
До 8 сентября
Презентация книги «Эдуард Лимонов. Письма любви», «Подписные издания» (18+)
19:00
Бывшая жена писателя и прототип героини романа «Это я — Эдичка» Елена Щапова де Карли представит свои мемуары. Модератор встречи — литературный критик Максим Мамлыга.
Концерт Антона Батагова, «Фонтанка 69» (12+)
20:00
Композитор-минималист выступит с сольной программой «Вдох. Выдох. Волнение».
В кинотеатрах на этой неделе смотрим ромком «Бар "МоскваЧики"» (12+) с Яной Кошкиной, Марком Богатыревым и Катей IOWA, костюмную драму с Алисией Викандер и Джудом Лоу «Игра королевы» (18+), драмеди «Папа» (16+) с Бобби Каннавале и Робертом Де Ниро, хорроры «Проклятие "Зов могилы"» (18+) и «Девятые врата: Пандемониум» (18+), комедийный боевик «Мужик-медведь» (18+), драму «Вторая жизнь Гарольда Фрая» (18+) с Джимом Бродбентом, а также мультфильмы «Четыре души Койота» (12+) и «10 жизней» (6+).
Сцена из спектакля «Шпаликов. Долгая счастливая жизнь»
Пятница, 14 июня
Выставка «Куплю гараж», «Севкабель Порт» (0+)
Проект о гаражной культуре в СССР и России. Выставка приехала из московского Музея транспорта, в Петербурге ее дополнят экспонатами из «Стрит-арт хранения».
С 14 июня по 29 сентября
Встреча с Яковом Гординым, музей Анны Ахматовой (16+)
18:30
Писатель расскажет об исторических наблюдениях Александра Пушкина, который исследовал бунт Пугачева и реформы Петра I.
Спектакль «Шпаликов. Долгая счастливая жизнь», театр «На Литейном» (18+)
19:00
Режиссер Дмитрий Егоров пытается понять, почему жизнь сценариста и поэта Геннадия Шпаликова оказалась такой короткой, а вовсе не «долгой и счастливой».
Спецпоказ фильма «Долгая счастливая жизнь», «Ленфильм» (18+)
19:00
Единственную режиссерскую работу Шпаликова, в которой сыграли Инна Гулая и Кирилл Лавров, представит киновед Всеволод Коршунов.
Концерт OpensoundOrchestra, Новая Голландия (12+)
20:00
Во дворе «Бутылки» выступит ансамбль солистов и струнный квартет. В программе — Джон Кейдж, Филип Гласс и Гия Канчели.
Фестиваль Stereoleto
Суббота, 15 июня
Фестиваль Stereoleto, «Севкабель Порт» (18+)
За два дня на трех сценах фестиваля выступят 40 артистов и коллективов: Сироткин, Дора, Хаски, «Пикник», «Обе Две», «Моя Мишель», Attaque de Panique и другие.
15, 16 июня
Выставка «Свадебные церемонии в России XIX — начала XX века», Эрмитаж (6+)
В Малой церкви Зимнего дворца собрали вещи, которые сопровождали вступающих в брак в дореволюционной России: от нарядов невесты и жениха до приданого, подарков и икон.
С 15 июня по 30 марта 2025-го
Спектакль «Шинель М», Новая сцена Александринского театра (16+)
Постановка Юрия Смекалова по повести Гоголя миксует танец, драму и элементы оперы.
15, 16 июня
Открытие музыкального фестиваля «Гений места. Петербург — Ораниенбаум», Мариинский-2 (6+)
16:00
Пианист Денис Мацуев вместе с симфоническим оркестром исполнит сочинения Стравинского. Дирижер — Валерий Гергиев.
Презентация книги «Девочка со спичками», «Буквоед» (18+)
16:00
Писательница Катя Тюхай представит роман о России будущего, в которой судебные решения выносят нейросети. Участвуют главный редактор журнала «Прочтение» Полина Бояркина и писательница Яна Верзун.
Лекция «Петербургский миф в сериале "Бандитский Петербург"», кабаре «Шум» (18+)
18:00
Писатель и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Антон Секисов расскажет о зловещей подоплеке сериальной эпопеи.
Спектакль «Собака на сене», «Приют комедианта» (16+)
19:00
Режиссер Екатерина Королева закроет сезон театра историей, полной жгучих страстей и интриг. В новой версии комедии вместо залов замков будут современные интерьеры.
15, 16 июня
Концерт Хиблы Герзмавы и джаз-бэнда Сергея Макеева, БКЗ «Октябрьский» (6+)
19:00
Блистательная оперная дива исполнит популярные джазовые стандарты.
Спектакль «Никто не приехал», «Суббота» (16+)
19:00
По сюжету комедии креативный москвич оказывается единственным неместным участником провинциального литературного фестиваля, где ему предстоит столкнуться с настоящей жизнью глубинки.
15, 16 июня
Балет «Концертные танцы», Мариинский-2 (12+)
19:00
Петербургская премьера балета хореографа Александра Сергеева на музыку Игоря Стравинского. Также покажут работу «Поцелуй феи».
15, 16 июня
Концерт Билли Новика, джаз-клуб Игоря Бутмана (18+)
19:30
Любимые джазовые песни музыкант исполнит вместе со своим сольным проектом «Петербургский джазовый актив».
Вечеринка «Добро», бар Union (18+)
22:00
В лайн-апе — «Директор Всего», дуэт Iner и Oiuna, основатели проекта «Кружок» Tema Dobrota и Marymary и не только.
Сергей Курехин
Воскресенье, 16 июня
День рождения Сергея Курехина, ЦСИ им. Курехина (6+)
Композитору и автору медиавируса «Ленин — гриб» Сергею Курехину 16 июня могло бы исполниться 70 лет. В Центре на Лиговском откроют выставку, по будущему зданию ЦСИ на Васильевском острове устроят экскурсию, а в Екатерининском собрании будет концерт.
Маршрут «Старухи» (12+)
Спектакль-променад по стихам Хармса и обэриутов возвращается! В этот раз маршрут превратит улицы, скверы, набережные, пляжи и даже электрички в цирковую арену.
«Пушкин-фест», ЦПКиО им. Кирова (6+)
На пяти локациях зрителей ждут спектакли, балетные номера, квесты, мастер-классы и танцы по мотивам произведений поэта. А вечером — концерт оркестра театра им. Шаляпина под руководством дирижера Фабио Мастранджело.
«Блумсдэй», книжные магазины города (18+)
В книжно-барном квартале Петербурга устроят праздник в честь автора «Улисса», писателя Джеймса Джойса. Участвуют магазины «Все свободны», «Перед прочтением сжечь», «Подписные издания» и не только, а также бары «Луч» и «Конец прекрасной эпохи». Будут чтения, лекции и специальные напитки.
«Пушистый маркет», «Двор Гостинки» (6+)
В программе благотворительного фестиваля в поддержку бездомных животных — встреча с корги.
Лекция «Сферический конь в вакууме: как мемы помогают науке», «Vokzal 1853» (18+)
15:00
Шеф-редактор Центра научной коммуникации ИТМО Таня Мелентьева расскажет, как юмор помогает объяснять сложные вещи.
Концерт Pepel Nahudi, «Гигант Холл» (16+)
18:00
Автор рэп-хита «Заново завоевать» — с новым EP «Psychedelic tour».
Презентация книги «Юрий Бутусов. Балаган на руинах», «Порядок слов» (16+)
19:30
Петербургский театровед Елена Горфункель представит книгу о культовом режиссере, который превращает «свалку» на театральной сцене в великую красоту.
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