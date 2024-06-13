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Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 июня

Фестиваль Stereoleto, празднование дня рождения Сергея Курехина, спектакль-променад «Старухи», концерты Дениса Мацуева, Хиблы Герзмавы и Антона Батагова, выставка «Куплю гараж», танц-драма Юрия Смекалова «Шинель М», «Пушистый маркет» в поддержку бездомных животных, лекция писателя Антона Секисова о «Бандитском Петербурге», а также костюмная драма с Алисией Викандер и Джудом Лоу «Игра королевы» в кино — рассказываем о главных событиях выходных.

Чт 13 июня Пт 14 июня Сб 15 июня Вс 16 июня
Картина Ильи Комова. Выставка «Солнечные дни»
Изображение: пресс-служба Эрарты

Картина Ильи Комова. Выставка «Солнечные дни»

Четверг, 13 июня

Концерт «Возрождение», «Левашовский хлебозавод» (18+)

19:00

Консорт Gamajun — проект дирижера Веры Сласной и режиссера Дмитрия Коробкова — отметит год с открытия общественного пространства на месте экс-хлебозавода. В программе — вокальная музыка эпохи Возрождения.

Выставка «Солнечные дни», Эрарта (6+)

Первая петербургская персональная выставка московского художника Ильи Комова, который соединяет французский фовизм и русское народное искусство. 

До 8 сентября

Презентация книги «Эдуард Лимонов. Письма любви», «Подписные издания» (18+)

19:00

Бывшая жена писателя и прототип героини романа «Это я — Эдичка» Елена Щапова де Карли представит свои мемуары. Модератор встречи — литературный критик Максим Мамлыга.

Концерт Антона Батагова, «Фонтанка 69» (12+)

20:00

Композитор-минималист выступит с сольной программой «Вдох. Выдох. Волнение».

В кинотеатрах на этой неделе смотрим ромком «Бар "МоскваЧики"» (12+) с Яной Кошкиной, Марком Богатыревым и Катей IOWA, костюмную драму с Алисией Викандер и Джудом Лоу «Игра королевы» (18+), драмеди «Папа» (16+) с Бобби Каннавале и Робертом Де Ниро, хорроры «Проклятие "Зов могилы"» (18+) и «Девятые врата: Пандемониум» (18+), комедийный боевик «Мужик-медведь» (18+), драму «Вторая жизнь Гарольда Фрая» (18+) с Джимом Бродбентом, а также мультфильмы «Четыре души Койота» (12+) и «10 жизней» (6+). 

Сцена из спектакля «Шпаликов. Долгая счастливая жизнь»
Фото предоставлено пресс-службой театра «На Литейном»

Сцена из спектакля «Шпаликов. Долгая счастливая жизнь» 

Пятница, 14 июня

Выставка «Куплю гараж», «Севкабель Порт» (0+)

Проект о гаражной культуре в СССР и России. Выставка приехала из московского Музея транспорта, в Петербурге ее дополнят экспонатами из «Стрит-арт хранения».

С 14 июня по 29 сентября

Встреча с Яковом Гординым, музей Анны Ахматовой (16+)

18:30

Писатель расскажет об исторических наблюдениях Александра Пушкина, который исследовал бунт Пугачева и реформы Петра I. 

Спектакль «Шпаликов. Долгая счастливая жизнь», театр «На Литейном» (18+)

19:00

Режиссер Дмитрий Егоров пытается понять, почему жизнь сценариста и поэта Геннадия Шпаликова оказалась такой короткой, а вовсе не «долгой и счастливой».

Спецпоказ фильма «Долгая счастливая жизнь», «Ленфильм» (18+)

19:00

Единственную режиссерскую работу Шпаликова, в которой сыграли Инна Гулая и Кирилл Лавров, представит киновед Всеволод Коршунов. 

Концерт OpensoundOrchestra, Новая Голландия (12+)

20:00

Во дворе «Бутылки» выступит ансамбль солистов и струнный квартет. В программе — Джон Кейдж, Филип Гласс и Гия Канчели. 

Фестиваль Stereoleto
Фото: пресс-служба фестиваля Stereoleto

Фестиваль Stereoleto

Суббота, 15 июня

Фестиваль Stereoleto, «Севкабель Порт» (18+)

За два дня на трех сценах фестиваля выступят 40 артистов и коллективов: Сироткин, Дора, Хаски, «Пикник», «Обе Две», «Моя Мишель», Attaque de Panique и другие. 

15, 16 июня

Выставка «Свадебные церемонии в России XIX — начала XX века», Эрмитаж (6+)

В Малой церкви Зимнего дворца собрали вещи, которые сопровождали вступающих в брак в дореволюционной России: от нарядов невесты и жениха до приданого, подарков и икон. 

С 15 июня по 30 марта 2025-го

Спектакль «Шинель М», Новая сцена Александринского театра (16+)

Постановка Юрия Смекалова по повести Гоголя миксует танец, драму и элементы оперы

15, 16 июня

Открытие музыкального фестиваля «Гений места. Петербург — Ораниенбаум», Мариинский-2 (6+)

16:00

Пианист Денис Мацуев вместе с симфоническим оркестром исполнит сочинения Стравинского. Дирижер — Валерий Гергиев. 

Презентация книги «Девочка со спичками», «Буквоед» (18+)

16:00

Писательница Катя Тюхай представит роман о России будущего, в которой судебные решения выносят нейросети. Участвуют главный редактор журнала «Прочтение» Полина Бояркина и писательница Яна Верзун.

Лекция «Петербургский миф в сериале "Бандитский Петербург"», кабаре «Шум» (18+)

18:00

Писатель и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Антон Секисов расскажет о зловещей подоплеке сериальной эпопеи. 

Спектакль «Собака на сене», «Приют комедианта» (16+)

19:00

Режиссер Екатерина Королева закроет сезон театра историей, полной жгучих страстей и интриг. В новой версии комедии вместо залов замков будут современные интерьеры.  

15, 16 июня

Концерт Хиблы Герзмавы и джаз-бэнда Сергея Макеева, БКЗ «Октябрьский» (6+)

19:00

Блистательная оперная дива исполнит популярные джазовые стандарты. 

Спектакль «Никто не приехал», «Суббота» (16+)

19:00

По сюжету комедии креативный москвич оказывается единственным неместным участником провинциального литературного фестиваля, где ему предстоит столкнуться с настоящей жизнью глубинки. 

15, 16 июня

Балет «Концертные танцы», Мариинский-2 (12+)

19:00

Петербургская премьера балета хореографа Александра Сергеева на музыку Игоря Стравинского. Также покажут работу «Поцелуй феи». 

15, 16 июня

Концерт Билли Новика, джаз-клуб Игоря Бутмана (18+)

19:30

Любимые джазовые песни музыкант исполнит вместе со своим сольным проектом «Петербургский джазовый актив». 

Вечеринка «Добро», бар Union (18+)

22:00

В лайн-апе — «Директор Всего», дуэт Iner и Oiuna, основатели проекта «Кружок» Tema Dobrota и Marymary и не только. 

Сергей Курехин
Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ им. Курехина

Сергей Курехин

Воскресенье, 16 июня

День рождения Сергея Курехина, ЦСИ им. Курехина (6+)

Композитору и автору медиавируса «Ленин — гриб» Сергею Курехину 16 июня могло бы исполниться 70 лет. В Центре на Лиговском откроют выставку, по будущему зданию ЦСИ на Васильевском острове устроят экскурсию, а в Екатерининском собрании будет концерт.

Маршрут «Старухи» (12+)

Спектакль-променад по стихам Хармса и обэриутов возвращается! В этот раз маршрут превратит улицы, скверы, набережные, пляжи и даже электрички в цирковую арену. 

«Пушкин-фест», ЦПКиО им. Кирова (6+)

На пяти локациях зрителей ждут спектакли, балетные номера, квесты, мастер-классы и танцы по мотивам произведений поэта. А вечером — концерт оркестра театра им. Шаляпина под руководством дирижера Фабио Мастранджело. 

«Блумсдэй», книжные магазины города (18+)

В книжно-барном квартале Петербурга устроят праздник в честь автора «Улисса», писателя Джеймса Джойса. Участвуют магазины «Все свободны», ​​«Перед прочтением сжечь», «Подписные издания» и не только, а также бары «Луч» и «Конец прекрасной эпохи». Будут чтения, лекции и специальные напитки. 

«Пушистый маркет», «Двор Гостинки» (6+)

В программе благотворительного фестиваля в поддержку бездомных животных — встреча с корги. 

Лекция «Сферический конь в вакууме: как мемы помогают науке», «Vokzal 1853» (18+)

15:00

Шеф-редактор Центра научной коммуникации ИТМО Таня Мелентьева расскажет, как юмор помогает объяснять сложные вещи.

Концерт Pepel Nahudi, «Гигант Холл» (16+)

18:00

Автор рэп-хита «Заново завоевать» — с новым EP «Psychedelic tour»

Презентация книги «Юрий Бутусов. Балаган на руинах», «Порядок слов» (16+)

19:30

Петербургский театровед Елена Горфункель представит книгу о культовом режиссере, который превращает «свалку» на театральной сцене в великую красоту.

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