«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Книги»

До церемонии награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 осталась неделя. 14 июня мы будем рукоплескать и вручать легендарные статуэтки пятидесяти героям. Вот те, чьи книги должен прочитать каждый, — лауреаты номинации «Книги».
Владимир Лисовский
Писатель, искусствовед, историк архитектуры
Антон Секисов
Писатель, номинант «Нацбеста» и самый модный молодой писатель прямо сейчас
Татьяна Сафонова
Иллюстратор и автор книг
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
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Газпромбанк — Официальный банк премии
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