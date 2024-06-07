«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Книги»

До церемонии награждения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 осталась неделя. 14 июня мы будем рукоплескать и вручать легендарные статуэтки пятидесяти героям. Вот те, чьи книги должен прочитать каждый, — лауреаты номинации «Книги».