Антон Секисов расскажет о литературе мистического Петербурга в Кабаре «Шум»

«Петербург — город мрака, греха и смерти. В Петербурге есть что-то, что аккумулирует вещи. Это город, имеющий ярко выраженный облик, он с характером», — рассказывал писатель.

Цикл лекций «Город, которого нет: сны, призраки и покойники у петербургских авторов» пройдет с 15 июня в Кабаре «Шум» на улице Маяковского, 52.

18+