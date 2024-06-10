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Антон Секисов расскажет о литературе мистического Петербурга в Кабаре «Шум»

О феномене «мрака, греха и смерти» и городском мифе в сочинениях Сологуба, Блока, Хармса, Вагинова и сериале «Бандитский Петербург» рассказывает лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Все свободны»

Писатель Антон Секисов, прожив большую часть жизни в столице, посвятил последние несколько лет исследованию мистического феномена Петербурга. Его тексты то изучают склепы Никольского кладбища и Александро-Невскую лавру в гайде городских легенд «Зоны отдыха. Петербургские кладбища и жизнь вокруг них», то скелеты в шкафах жителей коммуналок в черно-комедийном триллере «Комната Вагинова», а то и вовсе обличают все грехи криминальных 00-х в сериальной эпопее «Бандитский Петербург». В рамках лекций  редактор и литератор разберет сериал и расскажет его настоящий смысл, объяснит причину многолетней популярности, а также рассмотрит исторический контекст событий рубежа веков. Слушателей смогут обсудить темы самобытности представления петербургской культуры в рамках понятий двойничества и двоемирия, воплощенных во сне и реальности, жизни и смерти.

Как Петербург стал криминальной столицей России? И при чем тут сериал «Бандитский Петербург» — рассказывает писатель Антон Секисов

кадры из сериала
кадры из сериала

«Петербург — город мрака, греха и смерти. В Петербурге есть что-то, что аккумулирует вещи. Это город, имеющий ярко выраженный облик, он с характером», — рассказывал писатель.

Цикл лекций «Город, которого нет: сны, призраки и покойники у петербургских авторов» пройдет с 15 июня в Кабаре «Шум» на улице Маяковского, 52.

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