Юбилею Сергея Курехина посветят целый День — с выставкой, AR-экскурсией и симфоническим концертом

Программа продолжится экскурсией с худруком ЦСИ имени Курехина Анастасией Курехиной по строящемуся новому зданию Центра, где до этого находился кинотеатр «Прибой». Проект обещают закончить к 2025 году, а пока гостей приглашают ознакомится с ходом реконструкции и погрузится в реновацию центра с помощью технологий дополненной реальности.

Вечер 16 июня завершится концертной программой в Екатерининском собрании, где Симфонический оркестр Петербурга исполнит музыку Сергея Курехина. «Творчество Сергея вошло в наш культурный код. Я бы хотела, чтобы люди знали Курехина не только как авангардную личность, но и слушали его замечательную, красивую мелодичную музыку», — говорит Анастасия Курехина.