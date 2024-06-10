Юбилею Сергея Курехина посветят целый День — с выставкой, AR-экскурсией и симфоническим концертом

«Курехин – упавший на землю метеорит, который оставил след значительно больший, чем Тунгусская впадина», — писали о Капитане авангардной музыкальной сцены, которому 16 июня могло бы исполнится 70 лет. К этой памятной дате по всей стране готовятся мемориальные проекты, в числе которых петербурсгкий фестиваль «Поп-механика Сергея Курёхина. Часть I».
Mel Yates, Апрель 1989 года, фото из архива ЦСИ
Композитор, пианист, мистификатор, актер или все же просто певец?Этими эпитетами-призваниями вряд ли возможно описать гений Сергея Курехина, влияние которого описывает современную культуру. 70-летию этой знаковой фигуры Центр Современного Искусства имени Сергея Курехина посветит цикл специальных встреч с музыкантами, художниками, поэтами и артистами, не только знавшими Курехина, но и новыми музыкальными коллективами, исполняющими его музыку.
Фестиваль «Поп-механика Сергея Курёхина. Часть I» откроется 16 июня выставкой под кураторством современного художника Алексея Корси. В пространстве бывшего Музея Хлеба, где сейчас временно находится Центр Курехина, покажут медиа инсталляции, видео-арт, архивные материалы, аналоговые письма и «утюгон».
«Выставка, открывающаяся в пространстве Центра Курехина, помещает нас во внутреннее эмоциональное пространство Сергея, собирающееся из окружающих его объектов, событий и моментов личной жизни», – рассказывает куратор выставки Алексей Корси.
Программа продолжится экскурсией с худруком ЦСИ имени Курехина Анастасией Курехиной по строящемуся новому зданию Центра, где до этого находился кинотеатр «Прибой». Проект обещают закончить к 2025 году, а пока гостей приглашают ознакомится с ходом реконструкции и погрузится в реновацию центра с помощью технологий дополненной реальности.
Вечер 16 июня завершится концертной программой в Екатерининском собрании, где Симфонический оркестр Петербурга исполнит музыку Сергея Курехина. «Творчество Сергея вошло в наш культурный код. Я бы хотела, чтобы люди знали Курехина не только как авангардную личность, но и слушали его замечательную, красивую мелодичную музыку», — говорит Анастасия Курехина.
Фестиваль «Поп-механика Сергея Курёхина. Часть I» пройдет 16 июня в ЦСИ имени Курехина и в Екатерининском собрании.
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