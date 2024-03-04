Валерий Сюткин, «Кассета», Сироткин и хор-сенсация Attaque De Panique: фестиваль Stereoleto-2024 объявил вторую волну участников

В первой волне лайн-апа были заявлены кьют-рок дива Дора, Сироткин и Хаски, группы «Моя Мишель» и «Обе Две», «Кассета», инди-рокеры «Несладко», делающие лоу-фай-поп Beautiful Boys, «Бонд с Кнопкой», нуарная группа «Порез на собаке», постхор-сенсация Attaque De Panique, «Манго Буст», чебоксарский дуэт «Обстоятельства» и электропоп-дуэт NEMIGA.

Во второй — Диана Арбенина и «Ночные снайперы», мастера ироничного кантри-рэпа «Заточка», элегантный стиляга Валерий Сюткин, мелодичные пост-панкеры из Уфы «Где Фантом?», инди-оркестр «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», психоделик-группа «Инна Пиварс и Гистрионы», инди-рокеры «Лензвук» и электро-рокеры «Инкогнито», а также «О! Марго» и новые герои из Омска «Конец солнечных дней».