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Музыка

Валерий Сюткин, «Кассета», Сироткин и хор-сенсация Attaque De Panique: фестиваль Stereoleto-2024 объявил вторую волну участников

За два дня на трех сценах фестиваля выступят около 40 артистов и коллективов.

Изображение предоставлено организаторами фестиваля

В первой волне лайн-апа были заявлены кьют-рок дива Дора, Сироткин и Хаски, группы «Моя Мишель» и «Обе Две», «Кассета», инди-рокеры «Несладко», делающие лоу-фай-поп Beautiful Boys, «Бонд с Кнопкой», нуарная группа «Порез на собаке», постхор-сенсация Attaque De Panique, «Манго Буст», чебоксарский дуэт «Обстоятельства» и электропоп-дуэт NEMIGA.

Во второй — Диана Арбенина и «Ночные снайперы», мастера ироничного кантри-рэпа «Заточка», элегантный стиляга Валерий Сюткин, мелодичные пост-панкеры из Уфы «Где Фантом?», инди-оркестр «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», психоделик-группа «Инна Пиварс и Гистрионы», инди-рокеры «Лензвук» и электро-рокеры «Инкогнито», а также «О! Марго» и новые герои из Омска «Конец солнечных дней».

Группа «Сироткин»
Изображение предоставлено организаторами фестиваля

Группа «Сироткин»

«Обе Две»
Изображение предоставлено организаторами фестиваля

«Обе Две»

«Порез на собаке»
Изображение предоставлено организаторами фестиваля

«Порез на собаке»

Дора
Изображение предоставлено организаторами фестиваля

Дора

Валерий Сюткин
Изображение предоставлено организаторами фестиваля

Валерий Сюткин

«Лензвук»
Изображение предоставлено организаторами фестиваля

«Лензвук»

«Где Фантом?»
Изображение предоставлено организаторами фестиваля

«Где Фантом?»

Всего за два дня на трех сценах фестиваля выступят около 40 артистов и коллективов. Но Stereoleto — это уже давно не только музыкальный фестиваль. Это и Stereofood от городских гастроэнтузиастов, и Stereomarket, где можно будет приобрести одежду, украшения и другую продукцию местных дизайнеров. Не обойдется и без лаундж-зон, где можно будет отдохнуть с видом на залив, необычных арт-обьектов и различных активностей.

Фестиваль Stereoleto пройдет 15 и 16 июня 2024 года в «Севкабель Порту». Подробности можно найти здесь

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