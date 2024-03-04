Валерий Сюткин, «Кассета», Сироткин и хор-сенсация Attaque De Panique: фестиваль Stereoleto-2024 объявил вторую волну участников

За два дня на трех сценах фестиваля выступят около 40 артистов и коллективов.
В первой волне лайн-апа были заявлены кьют-рок дива Дора, Сироткин и Хаски, группы «Моя Мишель» и «Обе Две», «Кассета», инди-рокеры «Несладко», делающие лоу-фай-поп Beautiful Boys, «Бонд с Кнопкой», нуарная группа «Порез на собаке», постхор-сенсация Attaque De Panique, «Манго Буст», чебоксарский дуэт «Обстоятельства» и электропоп-дуэт NEMIGA.
Во второй — Диана Арбенина и «Ночные снайперы», мастера ироничного кантри-рэпа «Заточка», элегантный стиляга Валерий Сюткин, мелодичные пост-панкеры из Уфы «Где Фантом?», инди-оркестр «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», психоделик-группа «Инна Пиварс и Гистрионы», инди-рокеры «Лензвук» и электро-рокеры «Инкогнито», а также «О! Марго» и новые герои из Омска «Конец солнечных дней».
Всего за два дня на трех сценах фестиваля выступят около 40 артистов и коллективов. Но Stereoleto — это уже давно не только музыкальный фестиваль. Это и Stereofood от городских гастроэнтузиастов, и Stereomarket, где можно будет приобрести одежду, украшения и другую продукцию местных дизайнеров. Не обойдется и без лаундж-зон, где можно будет отдохнуть с видом на залив, необычных арт-обьектов и различных активностей.
Фестиваль Stereoleto пройдет 15 и 16 июня 2024 года в «Севкабель Порту». Подробности можно найти здесь.
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