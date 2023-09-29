Знакомьтесь, Attaque de panique — сенсационный хор, исполняющий каверы на Shortparis и «Аигел»

Концептуальный любительский хор — потому что состоит из тех, кто искренне любит музыку — за несколько сезонов стал настоящей сенсацией Петербурга. На концертах Attaque de panique на Новой сцене Александринского театра и в «Севкабель Порту» — мгновенный солдаут, а каверы на свои песни им разрешают делать Shortparis, «Аигел», Муся Тотибадзе и IC3PEAK. Рассказываем, как «аттаковцы» стали популярны и почему их непременно нужно услышать живьем — на первом клубном концерте в «Космонавте» 7 ноября.
В начале был сайт. В уже кажущемся далеким 2019 году арт-директор в рекламном агентстве и антрепренер Attaque de panique Виктор Улаев искал помещение для репетиций любительского хора. Поискам, на его взгляд, должен был помочь яркий лендинг с мемами и локальными шутками. Так у зарождающегося Attaque de panique появился свой уголок в сети с замиксоваными в единый визуальный код флуоресцентными цветами, ироничной бегущей строкой, стихотворением Хармса и зайцем Дюрера. А еще — с остроумным манифестом самопозиционирования о том, что современному хору хорошо было бы изменить, чтобы его слушали не только пожилые люди в филармониях:
«1. Исполняемый репертуар. Пора признать, что после 50-х годов XX века тоже появлялись талантливые музыканты. И появляются по сей день. И не только в академической среде.
2. Визуальную подачу хоровых концертов. Плохо сидящие, неподходящие по размеру, мятые фраки и разноцветные занавесы (часто ошибочно именуемые платьями) должны быть отложены до дня похорон артиста.
3. Хоровой концерт должен содержать элементы шоу. Свет, цвет, хореография, пиротехника, акробаты-карлики и дрессированные животные должны войти в обиход и быть неотъемлемой частью выступления коллектива».
Ставка на визуальное сработала — о необычном сайте как дизайнерском кейсе стали рассказывать каналы в Telegram, а на написанные все в том же фирменном ироничном ключе объявления о наборе в хор откликаться множество сопрано, альтов, теноров и басов с баритонами. Так в карантинном 2020-м у Attaque de panique появился костяк из примерно 50 постоянных участников: «непрофессионалов, а любителей». И это принципиально. В хоре все, как в Петербурге, — только по любви. Любви к музыке.
В репертуаре Attaque de panique, по их собственным заветам, принципиально лишь хоровые версии песен ныне живущих авторов — тех, кого они сами слушают на стримингах. И кто — что немаловажно! — разрешил переосмыслить свою музыку. Это и Shortparis с «Аигел», и Муся Тотибадзе с IC3PEAK, и «Хадн дадн» с «Привет». Каждую песню они превращают в маленький перформанс — то трогательный гимн, то обрядовый заговор, то жизнеутверждающий госпел
За три года существования хор успел сыграть на открытии киносмотра «Послание к человеку» и благотворительном опен-эйре «Антон тут рядом», новом фестивале формации Roots United «Планета К-30» и празднике в честь десятилетия Новой сцены Александринского театра. И завоевать сердца слушателей, оценивших не только музыкальные аранжировки, но и доверительную интонацию, метаиронию и новую искренность в подаче.
На концертах Attaque de panique на камерных площадках — всегда моментальный солдаут. Например, билеты на Новую сцену Александринского театра раскупили всего за 13 минут. Поэтому хор, практикующий все жанры, кроме скучного, устроил себе настоящий челлендж: попробовать собрать клуб «Космонавт». В день Октябрьской революции они споют все и сразу — редкую программу, куда войдут все хитовые аранжировки и новинки, которые публике еще не представляли. И это точно стоит увидеть и услышать!
Концерт Attaque de panique в клубе «Космонавт» 7 ноября. Подробности и билеты здесь.
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