Знакомьтесь, Attaque de panique — сенсационный хор, исполняющий каверы на Shortparis и «Аигел»

В начале был сайт. В уже кажущемся далеким 2019 году арт-директор в рекламном агентстве и антрепренер Attaque de panique Виктор Улаев искал помещение для репетиций любительского хора. Поискам, на его взгляд, должен был помочь яркий лендинг с мемами и локальными шутками. Так у зарождающегося Attaque de panique появился свой уголок в сети с замиксоваными в единый визуальный код флуоресцентными цветами, ироничной бегущей строкой, стихотворением Хармса и зайцем Дюрера. А еще — с остроумным манифестом самопозиционирования о том, что современному хору хорошо было бы изменить, чтобы его слушали не только пожилые люди в филармониях:

«1. Исполняемый репертуар. Пора признать, что после 50-х годов XX века тоже появлялись талантливые музыканты. И появляются по сей день. И не только в академической среде.

2. Визуальную подачу хоровых концертов. Плохо сидящие, неподходящие по размеру, мятые фраки и разноцветные занавесы (часто ошибочно именуемые платьями) должны быть отложены до дня похорон артиста.

3. Хоровой концерт должен содержать элементы шоу. Свет, цвет, хореография, пиротехника, акробаты-карлики и дрессированные животные должны войти в обиход и быть неотъемлемой частью выступления коллектива».