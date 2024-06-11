В основе спектакля Дмитрия Егорова «Шпаликов. Долгая счастливая жизнь» по сценарию Лары Бессмертной, премьера которого состоится 14 июня, расскажет о ленинградском киносценаристе, режиссере и поэте Геннадие Шпаликове. По собственному сценарию в 1966 году он снял игровое кино «Долгая счастливая жизнь», который получил главный приз на фестивале авторского кино в итальянском Бергамо. Считается, что именно Шпаликов внес новые принципы драматургии в советское кино, которые приближали фильм к живой динамики жизни.

В спектакле о жизни Геннадия Шпаликова сыграют Зоя Будний, Полина Васильева, Полина Воронова, Ася Ширшина, Любовь Ельцова, Александра Жарова, Наталья Ионова, Максим Зауторов, Игорь Ключников, Александр Майоров, Сергей Матвеев, Игорь Милетский, Павел Путрик, Юрий Свирко, Антон Сиданченко, Мария Иванова, Александра Субботина, Евгений Тележкин, Кристина Убелс, Виктория Чумак и Сергей Якушев. В спектакле используются отрывки из фильмов, снятых самим Шпаликовым или по его сценариям, предоставленные «Мосфильмом».