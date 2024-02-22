Гоголь, Мейерхольд и контемпорари: почему нужно увидеть спектакль Юрия Смекалова «Шинель М»?

Режиссер и хореограф Юрий Смекалов 27 и 28 февраля представит на Новой сцене Александринки спектакль «Шинель М» — постановку по повести Гоголя, миксующую танец, драму и элементы оперы. Рассказываем, как постановка «МЭД объединения» переписывает каноническую историю, при чем здесь реформатор театрального языка Всеволод Мейерхольд, его жена Зинаида Райх и биомеханика, а также кто будет в касте (спойлер: наш любимый актер Илья Дель!).
Как будет решен спектакль?
Обладатель «Золотой маски» Юрий Смекалов нашел нестандартный ход для своей новой постановки — решил ее на пересечении драматического театра, современного танца и оперы в живом исполнении. У него получился настоящий синтетический спектакль, включающий множество жанров, школ, подходов, пластических и драматических находок. Это вольная фантазия, в которой замешаны — мрачная эстетика Петербурга, Гоголь и его знаменитая чертовщина, экспериментатор Мейерхольд и красивая история любви.
Премьера объединила более 50 участников. Режиссером и генеральным продюсером выступил сам Смекалов, соавтором идеи и сопродюсером — Александр Злотников. Драматические сцены поставил Илья Дель (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023).
Как и зачем переосмыслять повесть Гоголя?
По сюжету, идет 1924 год. Режиссер Всеволод М ( Илья Дель / Иван Батарев) репетирует новый спектакль по гоголевской «Шинели». В его трактовке хрестоматийная история «маленького человека» Акакия Акакиевича (Виталий Куликов / Виталий Гудков) кардинально меняется — автор видит в ней драму незрелого существа. Башмачкин не «маленький», он гораздо шире этого понятия. Он впервые столкнулся с большой любовью и ее испытаниями — у него не было шанса пережить потерю шинели и полюбить во второй раз. Всеволод пробует новый подход работы с актерами — биомеханику, а еще им движут чувства к Зинаиде Р (Лаура Пицхелаури / Елена Калинина), изменившей его жизнь. Комбинация музыки, танца и слова помогает режиссеру переписать гоголевский финал — и дать главному герою (а с ним и зрителям) надежду.
Юрий Смекалов
Режиссер, хореограф-постановщик «Шинели М»
«Чтобы погрузить зрителей в процесс поиска, мы перенесли действие в театр, где проходят репетиции спектакля „Шинель” под руководством Всеволода М.
Эта идея родилась в момент разработки декораций. Мы интуитивно пришли к эстетике конструктивизма и подумали: почему бы не перенести действие в 1920-е? Родилась идея: „А что если режиссером в нашем спектакле будет сам Мейерхольд”? Ведь мы играем на сцене, названной в его честь — да еще и в год его 150-летия. Да, в реальности он никогда не ставил „Шинель”. Но когда мы начали фантазировать на эту тему, появилась многослойность ассоциаций: работа с движением в биомеханике, наш поиск в соединении драмы и танца, первой любови Башмачкина и последней Мейерхольда.
Мы хотим подарить зрителям надежду, что можно найти в себе силы преодолеть внутренние слабости, воспитанные обстоятельствами, социальным давлением, привычками. И если в мире Гоголя у Акакия Акакиевича нет шанса начать заново, найти новый смысл жизни и еще раз полюбить, то в мире Мейерхольда в 1924 году он точно существует».
Почему шинелей сразу семь?
В спектакле участвует семь Шинелей-балерин — по названию воротников, которые были популярны для этого элемента гардероба в XIX веке: Кошка, Бобер, Куница, Кролик, Белка, Лиса и Собака. Каждая — со своим характером и хореографической стилистикой.
Роль Шинели Кошка (той самой, что принадлежала Акакию Акакиевичу) исполнила Мария Ширинкина, первая солистка Мариинского театра. Она рассказывает про интересный ход — периодически танцовщицы-Шинели «соединяются» с мужскими персонажами благодаря костюму. Девушки накидывают один рукав себе на плечо, а второй надевает партнер. Так рождаются новые поддержки и нюансы во взаимодействии артистов.
Художник по костюмам проекта — Сергей Илларионов, с которым Смекалов уже работал над двумя постановками: «Три товарища?» в «Приюте комедианта» и Bаck to Life в Самарском театре оперы и балета им. Шостаковича. Он сам хореограф и режиссер, поэтому понимает, как создать эффектный образ на сцене, который не сковывал бы танцовщика в движениях.
Спектакль объединяет столетия: 1820-е, 1920-е и 2020-е
Создатели выбрали две столетние вехи для анализа и осмысления «Шинели». Действие повести происходит в 1820-е. Лучшие годы, расцвет режиссуры, пик счастья и творчества Всеволода Мейерхольда — 1920-е (он встретил 50-летний юбилей, руководил ГосТиМом и Театром Революции). А зрители посмотрят на действие из сегодняшнего дня. При сопоставлении наверняка найдется много любопытных параллелей.
Илья Дель
режиссер драматических сцен «Шинели М», исполнитель роли Всеволода М
«Почему Мейерхольд? Он был революционером, взрывал привычные рамки театра. И взгляд на „Шинель” через него дает нам абсолютную свободу. При этом в спектакле мы не называем героя Мейерхольдом, то есть не играем в документальность. Мы касаемся его эстетики, его метода работы с актерами и как бы „заряжаемся” для переосмысления повести.
Идея посмотреть на текст Гоголя через призму репетиции режиссера Всеволода М потребовала постановщика драматических сцен. Именно это Юра предложил мне взять на себя. Я с радостью согласился, поскольку в последнее время режиссура для меня — крайне интересное творческое занятие. Более того, я начал замечать, что, репетируя как актер, часто начинаю влезать в режиссуру и стараюсь увидеть картину целиком. Мы решили так запараллелить: я буду режиссером и сыграю роль режиссера же Всеволода М. Когда мы начали работать, то поняли, что этот герой далеко не персонаж второго плана, потому что его история буквально проходит через все действие».
Оригинальная музыка
Специально для «Шинели М» композитор Вартан Гноро написал музыку с современным академическим звучанием. Гноро — артист оркестра Мариинского театра, выступает в ансамбле Mariinsky New Music Ensemble, который специализируется на академической музыке XX и XXI веков.
Вартан Гноро
композитор, музыкант Мариинского театра
«Музыка к спектаклю писалась и легко, и сложно. Легко потому, что режиссер уже поставил определенную задачу: была сюжетная линия с персонажами и их характерами и понимание, какими эмоциональными красками должна обладать та или иная сцена. Сложность состояла в том, что современная хореография требует современного академического звучания. Для этого мы соединили классические музыкальные инструменты и живой голос с электронными сэмплами».
Премьера танц-драмы «Шинель М» состоится 27 и 28 февраля на Новой сцене Александринского театра. Начало в 19:30.
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