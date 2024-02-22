Гоголь, Мейерхольд и контемпорари: почему нужно увидеть спектакль Юрия Смекалова «Шинель М»?

Как будет решен спектакль?

Обладатель «Золотой маски» Юрий Смекалов нашел нестандартный ход для своей новой постановки — решил ее на пересечении драматического театра, современного танца и оперы в живом исполнении. У него получился настоящий синтетический спектакль, включающий множество жанров, школ, подходов, пластических и драматических находок. Это вольная фантазия, в которой замешаны — мрачная эстетика Петербурга, Гоголь и его знаменитая чертовщина, экспериментатор Мейерхольд и красивая история любви.

Премьера объединила более 50 участников. Режиссером и генеральным продюсером выступил сам Смекалов, соавтором идеи и сопродюсером — Александр Злотников. Драматические сцены поставил Илья Дель (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023).

Как и зачем переосмыслять повесть Гоголя?

По сюжету, идет 1924 год. Режиссер Всеволод М ( Илья Дель / Иван Батарев) репетирует новый спектакль по гоголевской «Шинели». В его трактовке хрестоматийная история «маленького человека» Акакия Акакиевича (Виталий Куликов / Виталий Гудков) кардинально меняется — автор видит в ней драму незрелого существа. Башмачкин не «маленький», он гораздо шире этого понятия. Он впервые столкнулся с большой любовью и ее испытаниями — у него не было шанса пережить потерю шинели и полюбить во второй раз. Всеволод пробует новый подход работы с актерами — биомеханику, а еще им движут чувства к Зинаиде Р (Лаура Пицхелаури / Елена Калинина), изменившей его жизнь. Комбинация музыки, танца и слова помогает режиссеру переписать гоголевский финал — и дать главному герою (а с ним и зрителям) надежду.