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Гоголь, Мейерхольд и контемпорари: почему нужно увидеть спектакль Юрия Смекалова «Шинель М»?

Режиссер и хореограф Юрий Смекалов 27 и 28 февраля представит на Новой сцене Александринки спектакль «Шинель М» — постановку по повести Гоголя, миксующую танец, драму и элементы оперы. Рассказываем, как постановка «МЭД объединения» переписывает каноническую историю, при чем здесь реформатор театрального языка Всеволод Мейерхольд, его жена Зинаида Райх и биомеханика, а также кто будет в касте (спойлер: наш любимый актер Илья Дель!). 

Фото: Юлия Михеева. Предоставлено пресс-службой «МЭД объединения»

Как будет решен спектакль?

Обладатель «Золотой маски» Юрий Смекалов нашел нестандартный ход для своей новой постановки — решил ее на пересечении драматического театра, современного танца и оперы в живом исполнении. У него получился настоящий синтетический спектакль, включающий множество жанров, школ, подходов, пластических и драматических находок. Это вольная фантазия, в которой замешаны — мрачная эстетика Петербурга, Гоголь и его знаменитая чертовщина, экспериментатор Мейерхольд и красивая история любви.

Премьера объединила более 50 участников. Режиссером и генеральным продюсером выступил сам Смекалов, соавтором идеи и сопродюсером — Александр Злотников. Драматические сцены поставил Илья Дель (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023). 

Как и зачем переосмыслять повесть Гоголя?

По сюжету, идет 1924 год. Режиссер Всеволод М ( Илья Дель / Иван Батарев) репетирует новый спектакль по гоголевской «Шинели». В его трактовке хрестоматийная история «маленького человека» Акакия Акакиевича (Виталий Куликов / Виталий Гудков) кардинально меняется — автор видит в ней драму незрелого существа. Башмачкин не «маленький», он гораздо шире этого понятия. Он впервые столкнулся с большой любовью и ее испытаниями — у него не было шанса пережить потерю шинели и полюбить во второй раз. Всеволод пробует новый подход работы с актерами — биомеханику, а еще им движут чувства к Зинаиде Р (Лаура Пицхелаури / Елена Калинина), изменившей его жизнь. Комбинация музыки, танца и слова помогает режиссеру переписать гоголевский финал — и дать главному герою (а с ним и зрителям) надежду.

Фото: Юлия Михеева. Предоставлено пресс-службой «МЭД объединения»
Фото: Юлия Михеева. Предоставлено пресс-службой «МЭД объединения»
Фото: Юлия Михеева. Предоставлено пресс-службой «МЭД объединения»

Юрий Смекалов

Режиссер, хореограф-постановщик «Шинели М»

«Чтобы погрузить зрителей в процесс поиска, мы перенесли действие в театр, где проходят репетиции спектакля „Шинель” под руководством Всеволода М.

Эта идея родилась в момент разработки декораций. Мы интуитивно пришли к эстетике конструктивизма и подумали: почему бы не перенести действие в 1920-е? Родилась идея: „А что если режиссером в нашем спектакле будет сам Мейерхольд”? Ведь мы играем на сцене, названной в его честь — да еще и в год его 150-летия. Да, в реальности он никогда не ставил „Шинель”. Но когда мы начали фантазировать на эту тему, появилась многослойность ассоциаций: работа с движением в биомеханике, наш поиск в соединении драмы и танца, первой любови Башмачкина и последней Мейерхольда.

Мы хотим подарить зрителям надежду, что можно найти в себе силы преодолеть внутренние слабости, воспитанные обстоятельствами, социальным давлением, привычками. И если в мире Гоголя у Акакия Акакиевича нет шанса начать заново, найти новый смысл жизни и еще раз полюбить, то в мире Мейерхольда в 1924 году он точно существует».

Почему шинелей сразу семь? 

В спектакле участвует семь Шинелей-балерин — по названию воротников, которые были популярны для этого элемента гардероба в XIX веке: Кошка, Бобер, Куница, Кролик, Белка, Лиса и Собака. Каждая — со своим характером и хореографической стилистикой.

Роль Шинели Кошка (той самой, что принадлежала Акакию Акакиевичу) исполнила Мария Ширинкина, первая солистка Мариинского театра. Она рассказывает про интересный ход — периодически танцовщицы-Шинели «соединяются» с мужскими персонажами благодаря костюму. Девушки накидывают один рукав себе на плечо, а второй надевает партнер. Так рождаются новые поддержки и нюансы во взаимодействии артистов. 

Художник по костюмам проекта — Сергей Илларионов, с которым Смекалов уже работал над двумя постановками: «Три товарища?» в «Приюте комедианта» и Bаck to Life в Самарском театре оперы и балета им. Шостаковича. Он сам хореограф и режиссер, поэтому понимает, как создать эффектный образ на сцене, который не сковывал бы танцовщика в движениях. 

На репетиции
Фото: Юлия Михеева. Предоставлено пресс-службой «МЭД объединения»

На репетиции

На репетиции
Фото: Юлия Михеева. Предоставлено пресс-службой «МЭД объединения»

На репетиции

Спектакль объединяет столетия: 1820-е, 1920-е и 2020-е

Создатели выбрали две столетние вехи для анализа и осмысления «Шинели». Действие повести происходит в 1820-е. Лучшие годы, расцвет режиссуры, пик счастья и творчества Всеволода Мейерхольда — 1920-е (он встретил 50-летний юбилей, руководил ГосТиМом и Театром Революции). А зрители посмотрят на действие из сегодняшнего дня. При сопоставлении наверняка найдется много любопытных параллелей.

Илья Дель

режиссер драматических сцен «Шинели М», исполнитель роли Всеволода М

«Почему Мейерхольд? Он был революционером, взрывал привычные рамки театра. И взгляд на „Шинель” через него дает нам абсолютную свободу. При этом в спектакле мы не называем героя Мейерхольдом, то есть не играем в документальность. Мы касаемся его эстетики, его метода работы с актерами и как бы „заряжаемся” для переосмысления повести. 

Идея посмотреть на текст Гоголя через призму репетиции режиссера Всеволода М потребовала постановщика драматических сцен. Именно это Юра предложил мне взять на себя. Я с радостью согласился, поскольку в последнее время режиссура для меня — крайне интересное творческое занятие. Более того, я начал замечать, что, репетируя как актер, часто начинаю влезать в режиссуру и стараюсь увидеть картину целиком. Мы решили так запараллелить: я буду режиссером и сыграю роль режиссера же Всеволода М. Когда мы начали работать, то поняли, что этот герой далеко не персонаж второго плана, потому что его история буквально проходит через все действие».

Фото: Юлия Михеева. Предоставлено пресс-службой «МЭД объединения»
На репетиции
Фото: Юлия Михеева. Предоставлено пресс-службой «МЭД объединения»

На репетиции

На репетиции
Фото: Юлия Михеева. Предоставлено пресс-службой «МЭД объединения»

На репетиции

Оригинальная музыка 

Специально для «Шинели М» композитор Вартан Гноро написал музыку с современным академическим звучанием. Гноро — артист оркестра Мариинского театра, выступает в ансамбле Mariinsky New Music Ensemble, который специализируется на академической музыке XX и XXI веков.

Вартан Гноро

композитор, музыкант Мариинского театра

«Музыка к спектаклю писалась и легко, и сложно. Легко потому, что режиссер уже поставил определенную задачу: была сюжетная линия с персонажами и их характерами и понимание, какими эмоциональными красками должна обладать та или иная сцена. Сложность состояла в том, что современная хореография требует современного академического звучания. Для этого мы соединили классические музыкальные инструменты и живой голос с электронными сэмплами».

Премьера танц-драмы «Шинель М» состоится 27 и 28 февраля на Новой сцене Александринского театра. Начало в 19:30.

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Илья Дель, Юрий Смекалов

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