Денис Мацуев сыграет в Мариинском театре в честь дня рождения Стравинского

Вечером 15 июня там же состоится премьера балета «Концертные танцы» в постановке Александра Сергеева. Это очередная хореографическая интерпретация камерного сочинения для оркестра, над которой в свое время работали зарубежные балетмейстеры: Джордж Баланчин, Кеннет Макмиллан, Лью Кристенсен, Тод Болендер, Джон Тарас и другие. За дирижерским пультом — Арсений Шупляков.

«Для меня “Концертные танцы” – про соревнование. Соревнование солистов друг с другом, солистов – с пятью парами, танцовщиков – со сложным ритмом, наконец, соревнование меня с самим собой. Мне хотелось создать спектакль, в котором были бы только музыка, энергетика и хореография – и больше ничего. Однако в процессе постановочных репетиций в “Танцах” стали появляться какие-то психологические моменты, взаимоотношения между участниками этого действа», — подчеркивает постановщик Александр Сергеев.