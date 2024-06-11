Денис Мацуев сыграет в Мариинском театре в честь дня рождения Стравинского

Это продолжение фестиваля «Гений места» на малой родине русских композиторов, последней точкой маршрута которого станет Ораниенбаум Игоря Стравинского. Ранее Валерий Гергиев с гастролям посетил Тихвин, Псков, Воткинск и Смоленск. Рассказываем, что слушать в первой части музыкальной программы, которая пройдет в Петербурге.
Программа фестиваля открывается 15 июня в Петербурге на Второй сцене Мариинского театра, где солист Денис Мацуев исполнит сочинения Стравинского — в том числе Каприччио для фортепиано с оркестром,
музыка балетов «Весна священная» и «Петрушка».
Вечером 15 июня там же состоится премьера балета «Концертные танцы» в постановке Александра Сергеева. Это очередная хореографическая интерпретация камерного сочинения для оркестра, над которой в свое время работали зарубежные балетмейстеры: Джордж Баланчин, Кеннет Макмиллан, Лью Кристенсен, Тод Болендер, Джон Тарас и другие. За дирижерским пультом — Арсений Шупляков.
«Для меня “Концертные танцы” – про соревнование. Соревнование солистов друг с другом, солистов – с пятью парами, танцовщиков – со сложным ритмом, наконец, соревнование меня с самим собой. Мне хотелось создать спектакль, в котором были бы только музыка, энергетика и хореография – и больше ничего. Однако в процессе постановочных репетиций в “Танцах” стали появляться какие-то психологические моменты, взаимоотношения между участниками этого действа», — подчеркивает постановщик Александр Сергеев.
Джеми Джан Делиорман
Музыкальная программа 15 июня, посвященная Стравинскому, завершится в Концертном зале Мариинского театра, где Симфонический оркестр под управлением дирижера Джеми Джана Делиормана. Чтец – Александр Подмешальский. В программе: «Симфония псалмов» и «История солдата»
16 июня в Концертном зале Мариинского театра состоится музыкальный вечер «Стравинский» при участии Симфонического оркестра под управление дирижеров Хаожань Ли, Андрея Иванова, Юрия Демидовича. 17 июня в концертном исполнении прозвучит опера-оратория «Царь Эдип», в главных партиях которой на сцену выйдут Александр Михайлов, Евгений Никитин, Юлия Маточкина, Михаил Петренко, Александр Тимченко и Илья Банник. 18 июня слушателям будет представлена вокальные сочинения композитора. А 20 июня в Концертном зале Мариинского театра выступит Симфонический оркестр «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело с программой «Рахманинов. Стравинский» — из сочинений Стравинского на вечере прозвучат «Концертные танцы» и сюита из балета «Поцелуй феи».
Программа фестиваля «Гений места» Санкт-Петербург — Ораниенбаум открывается 17 и продлится до 20 июня 2024 года во всех залах Мариинского театра на Театральной площади, 1.
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