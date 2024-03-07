Чем заняться в Петербурге с 14 по 17 марта

Презентация книги «Все и Ничто», музей Ахматовой (14+)

18:30

Арт-критик Екатерина Андреева представит новое издание сборника своих лекций о современном искусстве.

Круглый стол о фильме Романа Михайлова, Европейский университет (16+)

18:30

Чтобы обсудить картину «Отпуск в октябре» и техники имманентности, в одной аудитории соберутся киноведы и философы — Олег Горяинов, Нина Савченкова, Йоел Регев и другие.

Спектакль «Холопы», БДТ (16+)

19:00

Полузабытую пьесу Петра Гнедича режиссер Андрей Могучий превращает в многофигурный хтонический практикум, как по капле выдавливать из себя холопа. В роли княжны Плавутиной-Плавунцовой — блистательная Марина Игнатова.

14 и 15 марта

Концерт «макулатуры», «Ласточка» (16+)

19:00

Отцы российского экзистенциального хип-хопа исполнят треки с нового альбома «Эпилог».

Фестиваль «Триумф джаза», «МТС Live Холл» (6+)

19:00

В гала-концерте участвуют джазовый гитарист Марк Уитфилд и его квартет, певица Фантине, саксофонист Игорь Бутман, лидер «Морального кодекса»Сергея Мазаева с академическим проектом и не только.

Концерт «Кирпичей», «Мачты» (16+)

20:00

В этом году петербургская группа, соединяющая рок, рэп и иронию, отмечает 30-летие.

С четверга в кинотеатрах смотрим комедийную драму от студии «А24» «Герой наших снов» (18+) с Николасом Кейджем в главной роли, антиромком Любови Мульменко «Фрау» (16+) с Вадиком Королевым из группы OQJAV и Елизаветой Янковской, французский костюмный фильм «Первая дуэль» (18+), корейскую мелодраму «Неспящие в Сеуле» (18+), триллеры «Демоны дома Гарретов» (18+) и «Бал сумасшедших» (18+) и хоррор «Заклятье. Шестое чувство» (18+). С пятницы — в расписании индийский боевик «Боец» (18+).