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Чем заняться в Петербурге с 14 по 17 марта

Премьера спектакля Андрея Могучего «Холопы» в БДТ, фестиваль «День Римского-Корсакова» к 180-летию композитора, концерты Владимира Мартынова и Леонида Федорова, масленичные гуляния в Петропавловской крепости и ЦПКиО, башни из блинов в «Севкабель Порту», а также антиромком «Фрау» с Вадиком Королевым и Елизаветой Янковской и «Герой наших снов» с Николасом Кейджем в кино — рассказываем о главных событиях этих выходных.

Чт 14 марта Пт 15 марта Сб 16 марта Вс 17 марта
Ируте Венгалите — Мина, Марина Игнатова — княжна Плавутина-Плавунцова. Спектакль «Холопы» в БДТ
Фото: Стас Левшин. Предоставлено пресс-службой БДТ

Ируте Венгалите — Мина, Марина Игнатова — княжна Плавутина-Плавунцова. Спектакль «Холопы» в БДТ

Четверг, 14 марта

Презентация книги «Все и Ничто», музей Ахматовой (14+)

18:30

Арт-критик Екатерина Андреева представит новое издание сборника своих лекций о современном искусстве.

Круглый стол о фильме Романа Михайлова, Европейский университет (16+)

18:30

Чтобы обсудить картину «Отпуск в октябре» и техники имманентности, в одной аудитории соберутся киноведы и философы — Олег Горяинов, Нина Савченкова, Йоел Регев и другие. 

Спектакль «Холопы», БДТ (16+)

19:00

Полузабытую пьесу Петра Гнедича режиссер Андрей Могучий превращает в многофигурный хтонический практикум, как по капле выдавливать из себя холопа. В роли княжны Плавутиной-Плавунцовой — блистательная Марина Игнатова.

14 и 15 марта

Концерт «макулатуры», «Ласточка» (16+)

19:00

Отцы российского экзистенциального хип-хопа исполнят треки с нового альбома «Эпилог». 

Фестиваль «Триумф джаза», «МТС Live Холл» (6+)

19:00

В гала-концерте участвуют джазовый гитарист Марк Уитфилд и его квартет, певица Фантине, саксофонист Игорь Бутман, лидер «Морального кодекса»Сергея Мазаева с академическим проектом и не только. 

Концерт «Кирпичей», «Мачты» (16+)

20:00

В этом году петербургская группа, соединяющая рок, рэп и иронию, отмечает 30-летие. 

С четверга в кинотеатрах смотрим комедийную драму от студии «А24» «Герой наших снов» (18+) с Николасом Кейджем в главной роли, антиромком Любови Мульменко «Фрау» (16+) с Вадиком Королевым из группы OQJAV и Елизаветой Янковской, французский костюмный фильм «Первая дуэль» (18+), корейскую мелодраму «Неспящие в Сеуле» (18+), триллеры «Демоны дома Гарретов» (18+) и «Бал сумасшедших» (18+) и хоррор «Заклятье. Шестое чувство» (18+). С пятницы — в расписании индийский боевик «Боец» (18+). 

Давид Абашидзе и Сергей Параджанов на съемках фильма «Легенда о Сурамской крепости», 1983. Выставка «Рядом с Параджановым»
Фото: Юрий Мечитов. Предоставлено «Росфото»

Давид Абашидзе и Сергей Параджанов на съемках фильма «Легенда о Сурамской крепости», 1983. Выставка «Рядом с Параджановым»

Пятница, 15 марта

Фестиваль «День Римского-Корсакова» (6+)

В обширной программе к 180-летию композитора — концерты в филармонии, Музее театрального и музыкального искусства и даже в метро.

С 15 по 18 марта

Выставка «Рядом с Параджановым», «Росфото» (18+)

Выдающийся режиссер, снявший «Тени забытых предков» и «Цвет граната», предстанет на фото Юрия Мечитова и Елены Карусаар.

С 15 марта по 19 мая

Спектакль «Дорогая Елена Сергеевна», ТЮЗ (16+)

19:00

Режиссерский дебют артиста Александра Иванова по пьесе Людмилы Разумовской — история о конфликте между учительницей и учениками, приводящем к трагедии.

Выставка «Сюрприз Контейнер», Anna Nova Gallery (12+)

Неведомые артефакты якобы найдены в капсуле из параллельной мультивселенной — такой нарратив у выставки участницы арт-группы «Север-7», художницы и графика Анны Андржиевской.

С 15 марта по 12 мая

Концерт «Haiku», Дом Радио (12+)

Композитор Андреас Мустукис представит четыре музыкальных сочинения (одно из них — впервые) на стихи Бодлера, Аполлинера и других поэтов.

15 и 16 марта

Выставка «Sou de cuivre», NameGallery (18+)

В центре проекта Дмитрия Королева о формах национальной культуры — крупноформатные живописные картины с реалистичными образами. 

С 15 марта по 27 апреля

Выставка «8,2 – Genealogy of Action», «Бюро в Иностранном переулке» (18+)

Будут работы французского raw-артиста Димитрия Зойляна, конгломерации Ba.Project и интермедиальной художницы Ольги Тарасовой. Все они затрагивают тему условий жизни на нашей планете, которые стремительно ухудшаются. 

С 15 марта по 1 апреля

Фото предоставлено пресс-службой Музея истории Санкт-Петербурга

Суббота, 16 марта

Празднование Масленицы, Петропавловская крепость (0+)

Хоровод, 30-метровый лабиринт, квесты для детей, футуристическая фотозона — все это ждет на Соборной площади. Чучело сожгут в 17:30. 

16 и 17 марта 

Масленичный рынок выходного дня, «Севкабель Порт» (18+)

Во славу весны в УКТ построят башни из блинов. Будут и другие угощения, а также танцы под винил.

16 и 17 марта

Выставка «О чем молчит Пьеро», музей-квартира Блока (12+)

Роман Шустров (1959–2020) — автор знаменитого «Петербургского ангела». Покажут его вещи из дерева и папье-маше, картины, графику, маски и игрушки.

С 15 марта по 21 апреля

Спектакль «Лина-Марлина», Новая сцена Александринки (12+)

17:00, 20:00

Петербургская премьера «Театрального проекта 27». Актриса Васса Бокова играет подростка-русалку, которая мечтает стать певицей. Режиссер Роман Бокланов.

Лекция «Танцы в архитектуре или архитектура танца?», «Левашовский Хлебозавод» (18+)

17:30

В рамках фестиваля Context балетный и художественный критик Павел Гершензон расскажет об устройстве современного танца. 

«Петербургская ярмарка», «Севкабель Порт» (18+)

150 локальных брендов — от винтажной одежды и маленьких издательств до керамики и деликатесов.

16 и 17 марта

Предпремьерный показ фильма «Нежный восток», «Англетер» (18+)

18:30

Главная героиня Лиллиан (Талия Райдер) во время экскурсии в Вашингтон сбегает, чтобы самостоятельно открывать мир. В касте — Джейкоб Элорди. Сюрреалистическую одиссею представит фотограф Лина Либо. 

Лекция «Послевоенная Европа. Реванш авангарда», Новая сцена Александринки (16+)

19:00

Музыкант Элиана Андрианова продолжает просветительский курс «Что стало с музыкой в XX веке». 

Концерт Infinity, Art Square Gallery (18+)

19:00

Композитор-минималист Владимир Мартынов исполнит одно из своих последних масштабных произведений «Машина воспоминаний», а пианистка Мария Черная — музыку Филипа Гласса.

«День Пьера Боннара», Главный штаб Эрмитажа (18+)

Программа включает экскурсии и предпремьерный показ новой французской мелодрамы «Обнаженная муза Пьера Боннара».

«Большой рейв», Blank (18+)

За пульт встанут участники Resonance Moscow (включая основателя Никиту Забелина), Citizen Pablo, Moonoton и другие диджеи. 

Спектакль «Паралимпиец»
Фото предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского «пара-театра»

Спектакль «Паралимпиец»

Воскресенье, 17 марта

«Шуми, Масленица!», ЦПКиО (0+)

Народные гуляния с театром, скоморохами и казаками на конях. Чучело сожгут в 18:00.

Выставка «Лениниана. Миф и образ», Музей истории религии (16+)

Проект о жизни Ленина и его посмертном существовании — в массовом сознании и искусстве. В экспозиции 200 предметов из фондов нескольких музеев и частного собрания художника Сергея Бугаева.

С 15 марта по 25 июня

Специальный показ фильма «Танцуй!», «Ленфильм» (16+)

17:00

Немецкую документальную картину о четырех танцовщицах и их карьере, любви и самопожертвовании представит Екатерина Баева, театральный обозреватель и автор телеграм-канала «Мистер Дарси и бал».

Выставка «Исходный код», Новая Голландия (18+)

Ученики и преподаватели университета по изучению искусственного интеллекта «AI Uni» выставляют в «Бутылке» свои работы — симбиоз мистики, карт Таро и передовых технологий. Среди кураторов — Эллен Шейдлин.

До 7 апреля

«Танц-концерт», студия «Сдвиг» (18+)

Экспериментальная площадка покажет танцевальные спектакли хореографов из Петербурга, Тулы и Уссурийска.

16 и 17 марта

Спектакль «Паралимпиец», «Скороход» (12+)

20:00

Премьера моноспектакля-заплыва молодого артиста Виталия Яроша в постановке Романа Габриа. Первая работа нового проекта под названием «пара-театр» — о мужестве и преодолении судьбы. 

Концерт Леонида Федорова, Aurora Concert Hall (12+)

20:00

Лидер группы «АукцЫон» споет свои душеспасительные хиты и песни с прошлогоднего альбома.  

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