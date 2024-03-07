Чем заняться в Петербурге с 14 по 17 марта

Премьера спектакля Андрея Могучего «Холопы» в БДТ, фестиваль «День Римского-Корсакова» к 180-летию композитора, концерты Владимира Мартынова и Леонида Федорова, масленичные гуляния в Петропавловской крепости и ЦПКиО, башни из блинов в «Севкабель Порту», а также антиромком «Фрау» с Вадиком Королевым и Елизаветой Янковской и «Герой наших снов» с Николасом Кейджем в кино — рассказываем о главных событиях этих выходных.
Ируте Венгалите — Мина, Марина Игнатова — княжна Плавутина-Плавунцова. Спектакль «Холопы» в БДТ
Четверг, 14 марта
Презентация книги «Все и Ничто», музей Ахматовой (14+)
18:30
Арт-критик Екатерина Андреева представит новое издание сборника своих лекций о современном искусстве.
Круглый стол о фильме Романа Михайлова, Европейский университет (16+)
18:30
Чтобы обсудить картину «Отпуск в октябре» и техники имманентности, в одной аудитории соберутся киноведы и философы — Олег Горяинов, Нина Савченкова, Йоел Регев и другие.
Спектакль «Холопы», БДТ (16+)
19:00
Полузабытую пьесу Петра Гнедича режиссер Андрей Могучий превращает в многофигурный хтонический практикум, как по капле выдавливать из себя холопа. В роли княжны Плавутиной-Плавунцовой — блистательная Марина Игнатова.
14 и 15 марта
Концерт «макулатуры», «Ласточка» (16+)
19:00
Отцы российского экзистенциального хип-хопа исполнят треки с нового альбома «Эпилог».
Фестиваль «Триумф джаза», «МТС Live Холл» (6+)
19:00
В гала-концерте участвуют джазовый гитарист Марк Уитфилд и его квартет, певица Фантине, саксофонист Игорь Бутман, лидер «Морального кодекса»Сергея Мазаева с академическим проектом и не только.
Концерт «Кирпичей», «Мачты» (16+)
20:00
В этом году петербургская группа, соединяющая рок, рэп и иронию, отмечает 30-летие.
С четверга в кинотеатрах смотрим комедийную драму от студии «А24» «Герой наших снов» (18+) с Николасом Кейджем в главной роли, антиромком Любови Мульменко «Фрау» (16+) с Вадиком Королевым из группы OQJAV и Елизаветой Янковской, французский костюмный фильм «Первая дуэль» (18+), корейскую мелодраму «Неспящие в Сеуле» (18+), триллеры «Демоны дома Гарретов» (18+) и «Бал сумасшедших» (18+) и хоррор «Заклятье. Шестое чувство» (18+). С пятницы — в расписании индийский боевик «Боец» (18+).
Давид Абашидзе и Сергей Параджанов на съемках фильма «Легенда о Сурамской крепости», 1983. Выставка «Рядом с Параджановым»
Пятница, 15 марта
Фестиваль «День Римского-Корсакова» (6+)
В обширной программе к 180-летию композитора — концерты в филармонии, Музее театрального и музыкального искусства и даже в метро.
С 15 по 18 марта
Выставка «Рядом с Параджановым», «Росфото» (18+)
Выдающийся режиссер, снявший «Тени забытых предков» и «Цвет граната», предстанет на фото Юрия Мечитова и Елены Карусаар.
С 15 марта по 19 мая
Спектакль «Дорогая Елена Сергеевна», ТЮЗ (16+)
19:00
Режиссерский дебют артиста Александра Иванова по пьесе Людмилы Разумовской — история о конфликте между учительницей и учениками, приводящем к трагедии.
Выставка «Сюрприз Контейнер», Anna Nova Gallery (12+)
Неведомые артефакты якобы найдены в капсуле из параллельной мультивселенной — такой нарратив у выставки участницы арт-группы «Север-7», художницы и графика Анны Андржиевской.
С 15 марта по 12 мая
Концерт «Haiku», Дом Радио (12+)
Композитор Андреас Мустукис представит четыре музыкальных сочинения (одно из них — впервые) на стихи Бодлера, Аполлинера и других поэтов.
15 и 16 марта
Выставка «Sou de cuivre», NameGallery (18+)
В центре проекта Дмитрия Королева о формах национальной культуры — крупноформатные живописные картины с реалистичными образами.
С 15 марта по 27 апреля
Выставка «8,2 – Genealogy of Action», «Бюро в Иностранном переулке» (18+)
Будут работы французского raw-артиста Димитрия Зойляна, конгломерации Ba.Project и интермедиальной художницы Ольги Тарасовой. Все они затрагивают тему условий жизни на нашей планете, которые стремительно ухудшаются.
С 15 марта по 1 апреля
Суббота, 16 марта
Празднование Масленицы, Петропавловская крепость (0+)
Хоровод, 30-метровый лабиринт, квесты для детей, футуристическая фотозона — все это ждет на Соборной площади. Чучело сожгут в 17:30.
16 и 17 марта
Масленичный рынок выходного дня, «Севкабель Порт» (18+)
Во славу весны в УКТ построят башни из блинов. Будут и другие угощения, а также танцы под винил.
16 и 17 марта
Выставка «О чем молчит Пьеро», музей-квартира Блока (12+)
Роман Шустров (1959–2020) — автор знаменитого «Петербургского ангела». Покажут его вещи из дерева и папье-маше, картины, графику, маски и игрушки.
С 15 марта по 21 апреля
Спектакль «Лина-Марлина», Новая сцена Александринки (12+)
17:00, 20:00
Петербургская премьера «Театрального проекта 27». Актриса Васса Бокова играет подростка-русалку, которая мечтает стать певицей. Режиссер Роман Бокланов.
Лекция «Танцы в архитектуре или архитектура танца?», «Левашовский Хлебозавод» (18+)
17:30
В рамках фестиваля Context балетный и художественный критик Павел Гершензон расскажет об устройстве современного танца.
«Петербургская ярмарка», «Севкабель Порт» (18+)
150 локальных брендов — от винтажной одежды и маленьких издательств до керамики и деликатесов.
16 и 17 марта
Предпремьерный показ фильма «Нежный восток», «Англетер» (18+)
18:30
Главная героиня Лиллиан (Талия Райдер) во время экскурсии в Вашингтон сбегает, чтобы самостоятельно открывать мир. В касте — Джейкоб Элорди. Сюрреалистическую одиссею представит фотограф Лина Либо.
Лекция «Послевоенная Европа. Реванш авангарда», Новая сцена Александринки (16+)
19:00
Музыкант Элиана Андрианова продолжает просветительский курс «Что стало с музыкой в XX веке».
Концерт Infinity, Art Square Gallery (18+)
19:00
Композитор-минималист Владимир Мартынов исполнит одно из своих последних масштабных произведений «Машина воспоминаний», а пианистка Мария Черная — музыку Филипа Гласса.
«День Пьера Боннара», Главный штаб Эрмитажа (18+)
Программа включает экскурсии и предпремьерный показ новой французской мелодрамы «Обнаженная муза Пьера Боннара».
«Большой рейв», Blank (18+)
За пульт встанут участники Resonance Moscow (включая основателя Никиту Забелина), Citizen Pablo, Moonoton и другие диджеи.
Спектакль «Паралимпиец»
Воскресенье, 17 марта
«Шуми, Масленица!», ЦПКиО (0+)
Народные гуляния с театром, скоморохами и казаками на конях. Чучело сожгут в 18:00.
Выставка «Лениниана. Миф и образ», Музей истории религии (16+)
Проект о жизни Ленина и его посмертном существовании — в массовом сознании и искусстве. В экспозиции 200 предметов из фондов нескольких музеев и частного собрания художника Сергея Бугаева.
С 15 марта по 25 июня
Специальный показ фильма «Танцуй!», «Ленфильм» (16+)
17:00
Немецкую документальную картину о четырех танцовщицах и их карьере, любви и самопожертвовании представит Екатерина Баева, театральный обозреватель и автор телеграм-канала «Мистер Дарси и бал».
Выставка «Исходный код», Новая Голландия (18+)
Ученики и преподаватели университета по изучению искусственного интеллекта «AI Uni» выставляют в «Бутылке» свои работы — симбиоз мистики, карт Таро и передовых технологий. Среди кураторов — Эллен Шейдлин.
До 7 апреля
«Танц-концерт», студия «Сдвиг» (18+)
Экспериментальная площадка покажет танцевальные спектакли хореографов из Петербурга, Тулы и Уссурийска.
16 и 17 марта
Спектакль «Паралимпиец», «Скороход» (12+)
20:00
Премьера моноспектакля-заплыва молодого артиста Виталия Яроша в постановке Романа Габриа. Первая работа нового проекта под названием «пара-театр» — о мужестве и преодолении судьбы.
Концерт Леонида Федорова, Aurora Concert Hall (12+)
20:00
Лидер группы «АукцЫон» споет свои душеспасительные хиты и песни с прошлогоднего альбома.
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