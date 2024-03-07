Креативная студия перформативных искусств подготовила серию мероприятий на выходные 16 и 17 марта. Это знакомый проект «Танц-концерт», в рамках которого проигрываются и новые пластические сюжеты, и давно забытые перформансы. На этот раз планируют показать четыре очень разные постановки.