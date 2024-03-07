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Балет

«Сдвиг» представит серию перформансов Евгении Сизминой, Ольги Папета и других хореографов

Креативная студия перформативных искусств подготовила серию мероприятий на выходные 16 и 17 марта. Это знакомый проект «Танц-концерт», в рамках которого проигрываются и новые пластические сюжеты, и давно забытые перформансы. На этот раз планируют показать четыре очень разные постановки.

«Скат и скот»
«Сдвиг»

«Скат и скот»

16 марта вечер начнется с танцевального концерта хореографа Евгении Сизминой «Пустая комната». Под музыку «Didascalies» пианиста и композитора Жана-Филиппа Коллара и альтиста Винсента Ройера будут двигаться Евгения Сизмина и Настасья Сурикова. Следом, постановщик Ольга Папета представит спектакль-перформанс о балансе человеческого и животного — «Скат и скот» в исполнении Сони Бутенко и Сони Евтушенко.

«Пустая комната»
«Сдвиг»

«Пустая комната»

Второй день цикла, 17 марта, стартует с хореографического спектакля «Поступательно», в рамках которого Анна Баркалова и Вика Маслова попытаются выразить квинтэссенцию современного танца и фольклорного звучания. Завершится программа экспериментальной работой «Сущность: Раздвоение» от постановщиков Александра и Виктории Исаковых-Янчевских. Исполнить борьбу противоположностей предстоит Самиру Макееву и Софье Пановой.

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