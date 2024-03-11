В Петербурге пройдет «День Римского-Корсакова» — с концертами в филармонии, Исаакиевском соборе и метро (да-да!)

В программе фестиваля, приуроченного к 180-летию композитора, выступления Академического симфонического оркестра Филармонии имени Шостаковича под управлением Андрея Аниханова и Концертного хора Санкт-Петербурга. Но попасть на него смогут не только петербуржцы: «День Римского-Корсакова» также пройдет в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Пскове, Владивостоке и других городах.
Фестиваль «День Римского-Корсакова» откроется в Петербурге 15 марта — в Большом зале Филармонии имени Шостаковича выступит Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Андрея Аниханова, солировать будет обладатель первой премии XVII Международного конкурса имени Чайковского, пианист Сергей Давыдченко. В этот же день в Исаакиевском соборе выступит Концертный хор Санкт-Петербурга.
16 и 17 марта в Музее театрального и музыкального искусства пройдет концертный марафон, состоящий из восьми встреч с оперными звездами, лауреатами международных конкурсов и камерными ансамблями – яркими артистами, подготовившими музыкальное приношение Н. А. Римскому-Корсакову. В эти дни можно будет не только услышать музыку, но и увидеть новую выставку «Врубель. Костюмы для музы». В числе экспонатов — два уникальных костюма, выполненных по эскизам Михаила Врубеля для его жены — певицы Надежды Забелы-Врубель.
18 марта, в день рождения Николая Римского-Корсакова, пройдет еще один концерт — прямо в метро. На станции метро «Достоевская», от которой берет свое начало Загородный проспект — дом №28 стал последним адресом композитора: в квартире, где теперь располагается мемориальный музей, Римский-Корсаков провел 15 лет своей жизни и написал 11 из 15 опер, — запланирован праздничный концерт при участии квартета саксофонов Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.
Участие в фестивале «День Римского-Корсакова» примет не только Петербург — как организатор Музей театрального и музыкального искусства привлек к программе театры, музеи, филармонии и учебные заведения в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Пскове, Саратове, Астрахани, Вятке, Петрозаводске, Краснодаре, Кисловодске, Кызыле, Хабаровске, Казани, Самаре, Владивостоке. К участию в фестивале присоединился и Большой театр Беларуси, где в эти дни можно будет послушать оперы Римского-Корсакова.
6+
Комментарии (0)