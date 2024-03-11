В Петербурге пройдет «День Римского-Корсакова» — с концертами в филармонии, Исаакиевском соборе и метро (да-да!)

Фестиваль «День Римского-Корсакова» откроется в Петербурге 15 марта — в Большом зале Филармонии имени Шостаковича выступит Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Андрея Аниханова, солировать будет обладатель первой премии XVII Международного конкурса имени Чайковского, пианист Сергей Давыдченко. В этот же день в Исаакиевском соборе выступит Концертный хор Санкт-Петербурга.

16 и 17 марта в Музее театрального и музыкального искусства пройдет концертный марафон, состоящий из восьми встреч с оперными звездами, лауреатами международных конкурсов и камерными ансамблями – яркими артистами, подготовившими музыкальное приношение Н. А. Римскому-Корсакову. В эти дни можно будет не только услышать музыку, но и увидеть новую выставку «Врубель. Костюмы для музы». В числе экспонатов — два уникальных костюма, выполненных по эскизам Михаила Врубеля для его жены — певицы Надежды Забелы-Врубель.