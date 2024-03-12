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Искусство

Работы Романа Шустрова (автор знаменитого «Петербургского ангела»!) и художницы Марии Касьяненко покажут в Музее-квартире Блока

В экспозицию выставки войдут скульптуры из дерева и папье-маше, картины, графика, маски и игрушки. Произведения предоставили на выставку частный Музей Петербургских ангелов, открытый в память супругов-художников, а также петербургские коллекционеры Александр Левин и Николай Сердечный.

Изображение предоставлено пресс-службой Музея-квартиры Блока
Изображение предоставлено пресс-службой Музея-квартиры Блока

Помимо скульптурных и живописных работ, в экспозицию выставки «О чем молчит Пьеро» войдет повседневная одежда и элементы карнавальных аксессуаров Романа Шустрова и Марии Касьяненко — безвременно ушедшие художники и супруги любили свою жизнь превращать в игру, в некий спектакль. Как отмечают в музее, именно отсюда и связь с персонажем из итальянской комедии дель арте Пьеро.

Изображение предоставлено пресс-службой Музея-квартиры Блока
Изображение предоставлено пресс-службой Музея-квартиры Блока
Изображение предоставлено пресс-службой Музея-квартиры Блока
Изображение предоставлено пресс-службой Музея-квартиры Блока
Музей-квартира Блока

О выставке «О чем молчит Пьеро» и творчестве Романа Шустова:

Роман создал за свою жизнь множество необычных, часто сказочных образов, но Пьеро был, пожалуй, одним из самых любимых его героев. Сохранилось немало карандашных набросков этого грустного образа. Он воплощен в графике, папье-маше, в настенных панно, в фотографиях, в бронзе и даже в березовых пеньках. Пьеро оказывается связующим звеном между временем сегодняшним и Серебряным веком. И потому неслучайно выбрана для этой выставки Коломна, где Роман Шустров прожил 17 лет, где родилась и выросла Мария Касьяненко.

Неслучайно выставка открывается в музее Александра Блока, пересечения с которым видел сам Роман и налаживал дружеские отношения с людьми, которые в нем работали. Неслучайно и соседство с Матисовым островом, который Роман хотел превратить в Остров Мастеров — ремесленников и художников, местом уличных театральных представлений.

Коломну часто называют театральной, здесь в начале ХХ века работали театры: Мариинский, Комиссаржевской, Музыкальной драмы, жили артисты оперы и балета. Александр Блок очень любил театр, во многом благодаря этому он выбрал Коломну. Роман Шустров хорошо знал историю этого района и хотел своими проектами возродить и запечатлеть в работах образ старой Коломны.

Выставка «О чем молчит Пьеро» будет открыта с 15 марта по 21 апреля 2024 года в Музее-квартире Блока на улице Декабристов, 57.

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