В Петербурге откроется выставка «8,2 – Genealogy of Action»

Экспозиция станет доступной 15 марта в 19:00 на выставочной платформе «Бюро в Иностранном переулке» по адресу Лейтенанта Шмидта 21. Цифра 8,2, которая находится в названии – это уровень кислотности воды мирового океана на сегодняшний день. Данная цифра выступает символически в качестве проводника в творчество трех авторов, так или иначе затрагивающих тему условий жизни на планете Земля.

На выставке будут представлены работы Димитрия Зойляна – французского художника, представителя течения «raw art» (сырое искусство), Ba.Project – конгломерации художников из России, Европы и Азии, работающих с уникальным синтезом медий скульптуры, живописи и графики посредством печати дигитальных произведений на алюминиевых полотнах, а также Ольги Тарасовой – российского интермедиального художника и создателя site-specific инсталляций (инсталляций, переосмысляющих значение места) из металлической сетки.

Экспозиция будет доступной до 1 апреля.

Турбен, Тигран Костан, Олегг Ульрих и другие покажут своих муз на выставке «Man moment». Выставка «Man moment» под кураторством Виктории Марковой и Евдокии Ким рассматривает конфликт бинарных оппозиций на примере работ 13 художников-мужчин — представителей трех поколений, каждый из которых по-своему оригинально репрезентует женский образ.