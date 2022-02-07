Диджитал-художница и NFT-пионер Эллен Шейдлин: «Новая этика — не панацея. Это как демократия — работает не с каждым и не везде»

Ты первая задала в инстаграме супертренд на новую красоту, трансформируя внешность в сюрвиртуальных инстаавтопортретах. Как тебя изменили эти эксперименты?

Они сильно поменяли мое отношение к самой себе. Я стала чаще делать селфи, могу выложить абсолютно любой свой снимок — я принимаю ракурсы камеры как возможность быть и такой тоже. Мне кажется, в новой красоте есть свечение и жажда ею делиться. Все чаще я сталкиваюсь с бодипозитивом из настоящей любви к себе. Интересно наблюдать, как человек влюбляется в того, кто он есть.

Например?

Недавно ко мне в гости приходила модель Настя Жидкова — альбинос. Она с гордостью показывала мне свое белое пушистое тело, хотя раньше пыталась все сбривать, даже через боль. А потом приняла себя. Хвастаясь, она гладила свои волосы на прекрасных ногах, а я влюбилась в нее еще больше. Вместе с обществом само понятие красоты претерпевает глобальные изменения: теперь в ней есть место всем гендерам, телам и формам, реклама показывает настоящих людей, бренды не используют фотошоп, инвалид — это не приговор, а ментальные проблемы заслуженно получают не меньше внимания, чем физические.

Почему ты решила исследовать себя?

Возможно, я просто очень восприимчива к красоте. Она, как и искусство, существует вне материального. Художник будто образует связь с облаком, где черпают вдохновение другие новаторы. Мне кажется, красота не имеет ни будущего, ни прошлого — в конкретный момент с тобой резонирует одно, в следующий что-то иное. Метавселенные, скорее всего, вообще лишат человека любого способа идентификации по внешним признакам: онлайн значение будут иметь только твой опыт и знания. Поэтому нет никакого смысла следить за тенденциями. Я и сама стараюсь ни к чему себя не относить: слова теряют актуальность, мода устаревает, а вагон с номером, в которой ты себя положила, в итоге отцепят от состава.