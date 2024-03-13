Что нужно знать о премьере «Холопов» в БДТ? Рассказываем о спектакле Андрея Могучего и самой пьесе

В Большом драматическом театре им. Товстоногова 14 и 15 марта — официальная премьера спектакля Андрея Могучего «Холопы» по одноименной пьесе драматурга начала XX века Петра Гнедича. Рассказываем, что известно о постановке и почему главная роль княжны Екатерины Плавутиной-Плавунцовой считается бенефисной и доставалась только легендарным актрисам русской сцены (в новой версии — это блистательная Марина Игнатова!).
Марина Игнатова — княжна Екатерина Павловна Плавутина-Плавунцова, Алена Кучкова — Агничка, Ольга Семенова — служанка в доме княжны
О чем пьеса «Холопы»?
«Холопы» — это несколько дней из жизни знатной семьи, живущей в Петербурге при дворе Павла I в начале 1801 года: совсем скоро его не станет.
Четвертый год не встающая с кресла-каталки (чтобы не отвешивать поклоны императору и его кортежу) княжна Екатерина Плавутина-Плавунцова (Марина Игнатова) принимает поздравления с днем рождения — своего и любимой собаки Бьютьки (мопс Вениамин Львович). Празднование нарушает известие: из Парижа приехал бывший крепостной Плавутиных — Степан Перейденов (Дмитрий Воробьев). И у него к княжне есть неотложное дело — тайна из прошлого.
Кто готовил «Холопов» в БДТ и как решен спектакль?
Режиссером-постановщиком выступил Андрей Могучий, соавтор сценографического решения — Александр Шишкин, художник по костюмам — Евгения Панфилова. Текст пьесы адаптировала Светлана Щагина.
Жанрово спектакль соединяет в себе историческую хронику, психологическую мелодраму и трагикомедию. Продолжительность — 4 часа 15 минут с двумя антрактами. Последние решены необычно — они игровые, то есть в перерывах действие не останавливается. Что не мешает выйти из зала, к тому же в буфете и фойе будет трансляция происходящего в этот момент на сцене.
Кто еще играет в спектакле БДТ?
На сцене БДТ заняты Валерий Дегтярь (Петр Веточкин, сенатский чиновник), Юлия Дейнега (Василиса Петровна, жена Веточкина), Александр Ронис (Евсеевна, мать Василисы Петровны), Ируте Венгалите (Мина, камеристка княжны), Анатолий Петров (Веденей, мажордом в доме княжны), Василий Реутов (князь Александр Павлович), Виктор Княжев (князь Платон), Юлия Марченко (Глафира, посудомойка), Алена Кучкова (Агничка, воспитанница княжны), Геннадий Блинов (Мироша), Юлия Ильина (Дуня) и другие — всего больше 40 артистов!
В списке персонажей также присутствует «мысль об императоре Павле I, живущая в головах русского дворянства, чиновников и других жителей Петербурга 1801 года», которую играет Алексей Ингелевич. А еще — китайские бизнесмены, рабочие из Узбекистана и контртенор-медиум.
Кто такой Петр Гнедич — автор пьесы?
Спектакль поставили по мотивам одноименной пьесы Петра Петровича Гнедича (1855–1925) — петербургского драматурга, писателя, критика и переводчика, а еще — автора трехтомного пособия по истории искусств (в свое время оно выдержало четыре издания, а сейчас в магазинах можно найти несколько современных вариантов). Его двоюродный дядя — Николай Иванович Гнедич — блестяще перевел на русский язык «Илиаду» Гомера.
Петр Гнедич писал рассказы, повести, очерки и фельетоны. Сочинил 40 пьес, среди них — семь исторических драм. Его литературный дар признавали Толстой и Чехов. Кстати, именно одно из произведений Гнедича, пьесу «Горящие письма», в 1889 году выбрал для режиссерского дебюта Константин Станиславский. С ней же связано первое выступление на сцене актрисы Веры Комиссаржевской.
Петр Гнедич
Где и когда «Холопов» поставили в первый раз?
Впервые пьесу показали на сцене Александринского театра — в 1907 году. В главной роли княжны Плавутиной-Плавунцовой была примадонна Мария Савина (она сыграла героиню 50 раз!). Постановщиком выступил сам Гнедич, который с 1901 года управлял труппой. А еще он занимался репертуаром Суворинского театра, до революции располагавшегося в здании нынешнего БДТ.
В Москве спектакль шел с 1908 года в Малом театре в постановке режиссера Николая Попова. Главную роль исполняла знаменитая Мария Ермолова (ее имя сейчас носит Московский драматический театр).
Какие смыслы в пьесу закладывал драматург Гнедич?
«Холопы» — смелый по своим временам текст, который чуть не запретила цензура, но вступился великий князь Владимир Александрович. Гнедич изображает темную эпоху — с вседозволенностью власти, кабальным крепостным правом и общим упадком нравов: «холопством в раззолоченных мундирах». Вот что он сам писал в театральном журнале «Бирюч» в 1918-м: «Отличительной чертой нашей является холопство, которое исторически всосалось нам в плоть и кровь. Способность наша „лежать на брюхе“ то перед татарами, то перед московскими царями, то перед польскими ставленниками, то перед курляндскими или гольштинскими выходцами — присуща великорусской натуре, и ее ничуть не поколебала революционная деятельность Петра. Длинные бороды заменялись скоблеными подбородками, но, изменив внешность, все остались теми же рабами, как и прежде».
Какие еще были известные постановки «Холопов»?
В 1987-м режиссер московского Малого театра Борис Львов-Анохин поставил «Холопов» после большого перерыва — специально для актрисы Елены Гоголевой (в 1921 году она играла Дуню, а спустя 60 лет получила главную роль). В следующем году творческое объединение «Экран» выпустило двухсерийный фильм-спектакль.
Как отмечала киновед Любовь Аркус, идея восстановить старую эстетику Малого театра на материале забытой пьесы обернулась удачей: «Гоголева показывает игру прекрасной ясности и силы, театр отточенного слова и жеста, сравнимый своей классической убедительностью с Сomedie Francaise или Королевским Шекспировским театром в Лондоне. Явление останется уникальным и единичным».
На превью фото Стаса Левшина
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