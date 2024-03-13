Что нужно знать о премьере «Холопов» в БДТ? Рассказываем о спектакле Андрея Могучего и самой пьесе

О чем пьеса «Холопы»?

«Холопы» — это несколько дней из жизни знатной семьи, живущей в Петербурге при дворе Павла I в начале 1801 года: совсем скоро его не станет.

Четвертый год не встающая с кресла-каталки (чтобы не отвешивать поклоны императору и его кортежу) княжна Екатерина Плавутина-Плавунцова (Марина Игнатова) принимает поздравления с днем рождения — своего и любимой собаки Бьютьки (мопс Вениамин Львович). Празднование нарушает известие: из Парижа приехал бывший крепостной Плавутиных — Степан Перейденов (Дмитрий Воробьев). И у него к княжне есть неотложное дело — тайна из прошлого.

Кто готовил «Холопов» в БДТ и как решен спектакль?

Режиссером-постановщиком выступил Андрей Могучий, соавтор сценографического решения — Александр Шишкин, художник по костюмам — Евгения Панфилова. Текст пьесы адаптировала Светлана Щагина.

Жанрово спектакль соединяет в себе историческую хронику, психологическую мелодраму и трагикомедию. Продолжительность — 4 часа 15 минут с двумя антрактами. Последние решены необычно — они игровые, то есть в перерывах действие не останавливается. Что не мешает выйти из зала, к тому же в буфете и фойе будет трансляция происходящего в этот момент на сцене.