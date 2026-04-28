На какие спектакли сходить в мае в Петербурге: фестиваль «Звезды белых ночей» и фантасмагория «Скупой рыцарь» (Дель, Ткачук, Варнава!)

А также «Бременские музыканты» хедлайнера российской сцены Антона Федорова, пьеса братьев Стругацких в версии Петра Шерешевского, читка Александра Цыпкина, поэзия в исполнении звезды фильма «Груз 200» Агнии Кузнецовой, гастроли театра «Модерн» и возвращение коллаборации Михайловского театра с Берлинской государственной оперой «Манон Леско» — Собака.ru рассказывает о главных событиях мая, которые точно стоит увидеть.
ГЛАВНОЕ
«Пушкин. Опыты: “Скупой рыцарь”» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 1 мая
Проект на стыке движения, текста и голоса переосмысляет пушкинские «Маленькие трагедии» как постановку в новаторском жанре «фантасмагория присутствия». В ее основе — экспромт, синтез искусств, разговор о незакрытых гештальтах и теме отцов и детей. В касте — россыпь звезд театрального Петербурга: Илья Дель, Евгений Ткачук, Владимир Варнава, Александр Челидзе и еще около 50 артистов.
«Для меня с самого начала это была зона неизвестного. Концентрированное пространство, уже наполненное смыслами. Было важно их развернуть, превратить в движение и организовать тела» — рассказывает о работе над «Скупым рыцарем» Владимир Варнава. Читайте подробнее о смыслах спектакля в нашем интервью с его соавторами.
«Е-ЕЕ-ЕЕ! Бременские музыканты» (16+)
Где: Театр на Васильевском
Когда: 25 и 26 мая
Новосибирский «Старый дом» везет постановку главного режиссера театра и по совместительству одного из хедлайнеров российской сцены Антона Федорова (в его портфолио хтонические «Петровы в гриппе» в «Гоголь-центре», маст-си-версия «Мадам Бовари» в МДМ и недавний дебют с вампиловской классикой в БДТ!).
В версии Федорова сюжет советского мультфильма о Трубадуре, принцессе и зверях-музыкантах повторится. Правда, с оговоркой: следует ожидать абсурда, гротеска, обилия метафор и путешествия по пограничным состояниям.
Фестиваль «Звезды белых ночей» (6+)
Где: Мариинский театр, Мариинский-2, Концертный зал Мариинского театра
Когда: с 29 мая по 24 июля
Как и всегда, в конце мая на трех сценах Мариинского театра стартует традиционный смотр балетных и оперных премьер, а также серия визитов концертирующих звезд. Пока программу не анонсируют полностью, но известно, что 29-го мы увидим «Бориса Годунова» и «Лебединое озеро», а 31-го — «Ромео и Джульетту» (в главных партиях Терешкина и Беляков!).
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Лебедь» (6+)
Где: Мариинский-2
Когда: 1 мая
Китайская труппа из Гуанчжоу синтезирует классическую хореографию, драму и акробатику. Сюжет основан на реальных событиях, а именно — на биографии танцовщицы Юй Мэн, создавшей жанр «балет на плечах» в процессе постановки «Лебединого озера».
«Одни во Вселенной» (16+)
Где: ДК Выборгский
Когда: 5 мая
В Петербурге пьесу Вуди Аллена «Централ-Парк Вест» пока еще не ставили, а вот в Москве хорошо известна версия Константина Богомолова в МХТ. Как с материалом справился ученик Леонида Хейфица Максим Меламедов? Увидим. В касте его спектакля — звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина и Артем Ткаченко (вы можете помнить его по «Вапмирам средней полосы»!). А в центре сюжета — ироничный любный треугольник (или даже четырехугольник?).
«Еще раз про любовь» (18+)
Где: кабаре «Шум»
Когда: 7 мая
Звезда макабрической балабановской ленты «Груз 200» и дебюта Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь» Агния Кузнецова предстанет в неожиданно лиричном амплуа. Ее поэтический моноспектакль расскажет одновременно о двух историях любви: Анны Ахматовой и Модильяни, а также Бориса Рыжего и его жены Ирины. Монологи и стихи здесь переплетутся с авторскими мини-фильмами.
«Стражи Тадж-Махала» (16+)
Где: «Особняк»
Когда: 9 и 10 мая
Пьеса Раджива Джозефа — специалитет Артура Козина в МДТ. Теперь за нее возьмется Виктория Бессмертная, ученица Григория Козлова, дебютировавшая в «Особняке» сюрреалистическим триллером «Вечерний чай». «Стражи Тадж-Махала» — история давних друзей Хумаюна и Бабура, которые проходят через череду испытаний. Среди них работа в карауле и гареме, казни по приказу падишаха, предательство и сложный этический выбор.
Гастроли театра «Модерн» (16+)
Где: Театр им. Комиссаржевской
Когда: с 13 по 19 мая
Худрук Юрий Грымов покажет пять главных бестселлеров московской площадки «Модерн»: монументальную инсценировку Толстого «Война и мир. Русский Пьер» (задействован хор и 70 артистов!), классику Оруэлла «Скотный двор», байопики «Леонардо» и «Петр I», а также заключительную часть трилогии «Антихрист и Христос» — «Иуда?».
В параллельной программе — лекция Грымова об эпохе Ренессанса, где он поделится инсайдами о «Тайной Вечере» и «Джоконде».
Площадка «Скороход»
«Расскажи мне про Гренландию» (16+)
Где: «Скороход»
Когда: 14 мая
Режиссер Сергей Азеев прежде всего известен своими «Сказками для взрослых» — спектаклем, где народные легенды смешиваются с текстами Салтыкова-Щедрина. На этот раз под брендом «АТеатра» он выпустит собственную пьесу, созданную в коллаборации с драматургом Лялей Петуховой. В центре синопсиса — юная учительница географии, которая отправляется работать в провинциальную школу.
Вау-факт: спектакль играют в жанре тренинга. Зритель вместе с героиней погрузится в чужеродную среду и окажется практически посреди трагифарса.
«Татьяна Ларина» (16+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: 17 и 29 мая
«Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она главная героиня», — писал Достоевский в «Речи о Пушкине». Владислав Тутак соглашается с ним и смещает фокус на нравственный выбор Лариной.
Зная работы режиссера (и выпускника Руслана Кудашова!), можно с уверенностью сказать, что это не единственный момент, в котором он предложит нетривиальную трактовку одного из главных произведений русской литературы XIX века. Особенно учитывая, что при всей легкости, иронии и внешней простоте текста, в нем есть отпечатки античной трагедии.
«Улитка на склоне» (16+)
Где: в театре им. Комиссаржевской
Когда: 21 и 22 мая
В ожидании июньской премьеры Петра Шерешевского по пьесе Островского «Волки и овцы» (в касте Илья Дель!) отправляемся на его же интерпретацию научно-фантастического опуса братьев Стругацких, которую привезла команда МТЮЗа. Обещают смелую и подобную притче антиутопию, препарирующую абсурдность бюрократии.
«Не сЫгранное. "Жил.Был.Дом."» (18+)
Где: Главный штаб Эрмитажа
Когда: 23 мая
Писатель Александр Цыпкин выступит с читкой избранных сцен и историй, которые не вошли в постановку «Жил. Был. Дом.» (труппа МХТ имени Чехова показывала ее на гастролях в апреле!). По структуре это девять добрых взрослых сказок, объединенных общим финалом, в котором героям приходится сделать выбор: верить или не верить в любовь, дружбу, судьбу или счастье.
«Манон Леско» (16+)
Где: Михайловский театр
Когда: 30 мая
На сцену Михайловского театра возвращается коллаборация с Берлинской государственной оперой. В 2014 году режиссер и экс-руководитель Зальцбургского фестиваля Юрген Флимм осовременил оперу Пуччини и переместил ее в нуарный съемочный павильон Голливуда эпохи 1930-х. В его трактовке любовный треугольник выглядит так: главная героиня — начинающая актриса, ее молодой человек — тоже артист, а покровитель — продюсер.
