Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Новый спектакль Шерешевского по комедии Островского «Волки и овцы» покажут в «Театре на Садовой» в июне

На сцену выйдут Илья Дель, Татьяна Самарина, Антон Падерин и Татьяна Ишматова.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Театра на Садовой» / фото: Александр Коптяев

В июне на сцене «Театра на Садовой» состоится премьера новой постановки Петра Шерешевского. «Волки и овцы» — инсценировка комедии Александра Островского, написанной в 1875 году по мотивам реального дела о мошенничестве, присвоении и растрате чужого имущества.

По сюжету помещица Меропия Мурзавецкая пытается завладеть собственностью молодой вдовы Евлампии Купавиной. Однако рядом с Евлампией, которая мечтает о счастье и любви, появляется более хитрый претендент на капиталы — ее сосед Василий Беркутов.

В актерском составе «Волков и овец» — заслуженная артистка России Татьяна Самарина, Женя Анисимов и Алексей Кормилкин, Светлана Грунина и Евгения Лякишева, Татьяна Ишматова и Анна Щетинина, Геннадий Алимпиев и Александр Лушин, Антон Падерин и Булат Шамсутдинов, Вадим Сердюков и Дмитрий Хасанов. В роли помещика Беркутова будут сменять друг друга Александр Худяков и недавно перешедший из труппы Театра Ленсовета в Театр Комиссаржевской Илья Дель.

В феврале Петр Шерешевский представил свою предыдущую постановку «Сад» на сцене Камерного театра Малыщицкого. Мастер отступил от чеховской фабулы и «отправил» персонажей в детский творческий лагерь в Ленобласти.

В новом спектакле по мотивам Островского автор исследует, как легко меняются роли, когда на кону оказываются деньги и репутация. Приключения жителей губернского города 1870-х режиссер снова приблизит к современным реалиям.

За оформление и костюмы отвечает художник Анвар Гумаров. Над проектом также работают выпускающий продюсер Татьяна Ельчугина, помощник режиссера Татьяна Сотникова и художник по свету Алексей Попов.

Премьерные показы «Волков и овец» пройдут 28, 29 и 30 июня в 19:00 на Садовой, 27. Билеты в продаже на сайте театра.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: