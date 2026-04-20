Новый спектакль Шерешевского по комедии Островского «Волки и овцы» покажут в «Театре на Садовой» в июне

На сцену выйдут Илья Дель, Татьяна Самарина, Антон Падерин и Татьяна Ишматова.
Петр Шерешевский
В июне на сцене «Театра на Садовой» состоится премьера новой постановки Петра Шерешевского. «Волки и овцы» — инсценировка комедии Александра Островского, написанной в 1875 году по мотивам реального дела о мошенничестве, присвоении и растрате чужого имущества.
По сюжету помещица Меропия Мурзавецкая пытается завладеть собственностью молодой вдовы Евлампии Купавиной. Однако рядом с Евлампией, которая мечтает о счастье и любви, появляется более хитрый претендент на капиталы — ее сосед Василий Беркутов.
В актерском составе «Волков и овец» — заслуженная артистка России Татьяна Самарина, Женя Анисимов и Алексей Кормилкин, Светлана Грунина и Евгения Лякишева, Татьяна Ишматова и Анна Щетинина, Геннадий Алимпиев и Александр Лушин, Антон Падерин и Булат Шамсутдинов, Вадим Сердюков и Дмитрий Хасанов. В роли помещика Беркутова будут сменять друг друга Александр Худяков и недавно перешедший из труппы Театра Ленсовета в Театр Комиссаржевской Илья Дель.
В феврале Петр Шерешевский представил свою предыдущую постановку «Сад» на сцене Камерного театра Малыщицкого. Мастер отступил от чеховской фабулы и «отправил» персонажей в детский творческий лагерь в Ленобласти.
В новом спектакле по мотивам Островского автор исследует, как легко меняются роли, когда на кону оказываются деньги и репутация. Приключения жителей губернского города 1870-х режиссер снова приблизит к современным реалиям.
За оформление и костюмы отвечает художник Анвар Гумаров. Над проектом также работают выпускающий продюсер Татьяна Ельчугина, помощник режиссера Татьяна Сотникова и художник по свету Алексей Попов.
Премьерные показы «Волков и овец» пройдут 28, 29 и 30 июня в 19:00 на Садовой, 27. Билеты в продаже на сайте театра.
