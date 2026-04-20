Новый спектакль Шерешевского по комедии Островского «Волки и овцы» покажут в «Театре на Садовой» в июне

В июне на сцене «Театра на Садовой» состоится премьера новой постановки Петра Шерешевского. «Волки и овцы» — инсценировка комедии Александра Островского, написанной в 1875 году по мотивам реального дела о мошенничестве, присвоении и растрате чужого имущества.

По сюжету помещица Меропия Мурзавецкая пытается завладеть собственностью молодой вдовы Евлампии Купавиной. Однако рядом с Евлампией, которая мечтает о счастье и любви, появляется более хитрый претендент на капиталы — ее сосед Василий Беркутов.

В актерском составе «Волков и овец» — заслуженная артистка России Татьяна Самарина, Женя Анисимов и Алексей Кормилкин, Светлана Грунина и Евгения Лякишева, Татьяна Ишматова и Анна Щетинина, Геннадий Алимпиев и Александр Лушин, Антон Падерин и Булат Шамсутдинов, Вадим Сердюков и Дмитрий Хасанов. В роли помещика Беркутова будут сменять друг друга Александр Худяков и недавно перешедший из труппы Театра Ленсовета в Театр Комиссаржевской Илья Дель.