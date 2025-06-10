Главные музыкальные фестивали лета 2025-го в Петербурге

Roof Fest, Roof Place (18+)

Летний музыкальный проект проходит как серия отдельных концертов. Обязательное условие, как легко догадаться по названию: все музыкальные перформансы — на крышах Петербурга. Уже несколько лет основная локация фестиваля — собственная площадка на Кожевенной линии, потому что лайвы лучше всего слушать с видом на Финский залив.

В этом году на фестивале выступят Çava Disco, Слава КПСС, «Моя Мишель», хмыров, Дима Билан, Ева Польна и многие другие.

До 7 сентября

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