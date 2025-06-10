Главные музыкальные фестивали лета 2025-го в Петербурге

Собрали главные петербургские фестивали под открытым небом на любой вкус: от электроники, джаза и рэпа до фолка и оперы — рассказываем, кого, где и когда слушать этим летом! Спойлер: среди выступающих — Zoloto, IOWA, Тося Чайкина, Антоха МС, Хаски, Sirotkin, Attaque de panique и многие-многие другие.
опера «Аида»
«Звезды белых ночей», Мариинский театр (12+)
Традиционный классический музыкальный смотр Мариинского театра стартовал еще в мае, но впереди сотни важных событий. Например, премьерные показы оперы «Аида», сценическая адаптация спектакля Андрея Кончаловского «Война и мир», балет «Мастер и Маргарита» в интерпретации Большого театра и концерт страдивари-ансамбля «Танго белых ночей».
До 3 августа
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Ева Польна
Roof Fest, Roof Place (18+)
Летний музыкальный проект проходит как серия отдельных концертов. Обязательное условие, как легко догадаться по названию: все музыкальные перформансы — на крышах Петербурга. Уже несколько лет основная локация фестиваля — собственная площадка на Кожевенной линии, потому что лайвы лучше всего слушать с видом на Финский залив.
В этом году на фестивале выступят Çava Disco, Слава КПСС, «Моя Мишель», хмыров, Дима Билан, Ева Польна и многие другие.
До 7 сентября
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Stereoleto, «Севкабель Порт» (0+)
Фестиваль, давно ставший частью культурной идентичности Петербурга, возвращается в этому году с масштабным лайн-апом. В нем как ЛСП, Елка, Нейромонах Феофан, Jane Air, так и фрешмены — passmurny, Рушана, Yerkatt, «нееет, ты что», Chernaya Rechka, «Деревянные киты», «Золотые зубы».
С 13 по 14 июня
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«Планета К-30», «Мануфактура 10|12» (18+)
Проект команды Roots United на этот раз будет в четырех локациях (Новая Голландия, Kuznya Cruise, Комарово), а основная программа пройдет на новой площадке — в бывшей ткацкой фабрике, которая вскоре станет культурном квартале «Мануфактура 10|12». Среди артистов — Locked Club, Saint City Lovers, Антон Беляев и Therr Maitz, DJ Stonik 1917, «ЛАУД», Недры, MC Сенечка, Errortica, Директор всего, «нееет, ты что», Ishome и другие.
С 26 по 29 июня
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Pianissimo, Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф» (12+)
Серия концертов традиционно знакомит с академической музыкой и молодыми пианистами — в этом году фестиваль пройдет в Петербурге, Петергофе, Москве, Нижнем Новгороде и Калининграде.
В лайн-апе — музыканты из России, Великобритании, Германии, Бразилии, Турции, Китая и Южной Кореи. Например, в Большом петергофском дворце можно будет послушать Константина Франтца, Фарука Калайджи и Константина Емельянова. А в Эрмитаже — Джорджа Харлионо, Кирилла Рогового и Рона Максима Хуанга.
С 29 июня по 14 августа
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«ЭтоЭтно», «Севкабель Порт» (0+)
Для любителей фолка, world music и национальных инструментов выступят башкирская группа AY YOLA (авторы того самого бэнгера Homay из соцсетей!), Сати Казанова с проектом Sati Ethnica, петербуржцы «Отава Е», ансамбль иранской классической музыки «Мехрабанан», сербский коллектив Dule Resavac Balkan trio и другие исполнители с приставкой «этно».
С 4 по 5 июля
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7 Wonders, «Брусницын» (18+)
Проект Odyssey Festival — симбиоз искусства и яркого дресс-кода. Обещают мультимедийное шоу, шествия, перформансы, паблик-токи со спикерами из музыкальной индустрии, лекции о здоровье и биохакинге, художественные мастер-классы и зону для стилизации образов.
Среди музыкантов (всего их более 100!) Aiwaska, Agraba, Two Twenty, Chingiz Mustafaev, Krasa Rosa, Fake Mood, Dibidabo, Aza Sirelis.
С 4 по 5 июля
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Gamma Festival, проспект Обуховской обороны, 38в (18+)
Главная техно-ночь и квинтэссенция электронной музыки и арта пройдет в трехдневном формате, задействуя новую локацию — сталелитейную мастерскую Невского завода, индустриальный памятник 1864 года.
В первой части лайн-апа (пока известны только 30 артистов) — техно-амбассадор Испании, создатель лейбла Newrhythmic Joton, гуру темного электро и EBM Manasyt, лондонский техно-апологет G.xist. Также среди хайлайтов — выступление основателя Arma и Outline Abelle, мощный брейкбит-лайв от Symbol и Xandr Vasiliev, лайв CPSL, виниловые сеты от диггеров Utah и Morgotika, электро от Larionov и Nechkin.
С 4 по 6 июля
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Zoloto
VK Fest, Парк 300-летия Петербурга (0+)
Среди артистов ежегодного опенэйра — главные поп-, инди- и хип-хоп- звезды. Это наши кавер-бой Zoloto и кавер-герл IOWA, лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Toxi$ и Тося Чайкина, а также Хаски, «Три дня дождя», Анна Асти, Элджей, Клава Кока, Джиган, SALUKI, passmurny, «элли на маковом поле», Минаева и другие.
Помимо музыкантов, заявлены инфлюенсеры — бриллиант нашего сердца и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илья Куруч, «Импровизаторы», Ида Галич, Ирина Горбачева, Леон Кемстач (звезда «Слова пацана»!).
Из развлечений: детская зона с мастер-классами, косплей-шоу, зоны для спорта и творчества (от лепки до создания украшений), турниры по видеоиграм, квесты и квизы, дискуссии и даже AR- и VR-стенды.
С 5 по 6 июля
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«Бродский DRIVE», сад Фонтанного Дома (12+)
В этом году у фестиваля особенный инфоповод — 85-летие Иосифа Бродского. Как и всегда, мы ожидаем синтез современной импровизационной музыки и поэзии, а также все возможные вариации джаза. Выступят австралийский музыкант Дэн Барнетт и ансамбль Дмитрия Сабурова, трубач Вячеслав Гайворонский и виолончелист Андрей Ефимовский, коллектив «Воображаемый фольклор» и контрабасист Владимир Волков, а также Sketches, саксофонист Алексей Круглов и многие другие.
С 11 по 13 июля
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Atlanta Summer Festival, Морской вокзал (16+)
В хип-хоп-феерии принимают участие Big Baby Tape, Boulevard Depo, Gone.Fludd, Bushido Zho, Mayot, Heronwater и два секретных гостя. После основной программы обещают афтепати до шести утра.
12 июля
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«Опера — всем», Юсуповский сад, Пионерская площадь, Петропавловская крепость, Екатерининский дворец (6+)
В программе классического опенэйра — знакомство с шедеврами оперного искусства. Смотрим и слушаем «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Саломею» Штрауса, «Черное домино» Обера, а в финале — «Хованщину» Мусоргского.
С 12 по 24 июля
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Summer Sound, «Двор Гостинки» (18+)
Серии концертов пройдут в трех городах (Москва, Нижний Новгород и Петербург) и продлятся почти месяц. В июле, к примеру, можно послушать Cream Soda, «Градусы», «Моральный кодекс», Ramil’ и Loc-Dog. А в августе — Zoloto, Дельфина, Хаски, Alai Oli, Saluki, «Три дня дождя».
С 16 июля по 10 августа
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Saint Petersburg Jazz Festival, филармония им. Шостаковича, Юсуповский сад (6+)
Молодой джазовый фестиваль состоится уже во второй раз. На открытии и закрытии покажут музыкальный спектакль с Виктором Добронравовым и перформанс с Алексеем Гуськовым. Основная программа пока известна не полностью, но уже известно, что выступят Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, Полина Гагарина, Uma2rman, Zventa Sventana, Варвара Визбор, «Терем-Квартет», QUEENtet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, ансамбль «Кинопроектор» и Juan Horlendis Band & Кватро Original.
С 21 по 27 июля
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Summer Music Park, Ботанический сад (0+)
Все главные составляющие ежегодного опенэйра перечислены в его названии — это всегда лето, музыка и парк. Четыре вечера подряд в Ботсаду будет звучать музыка — от рок-хитов Nirvana до саундтреков из блокбастеров и музыки композитора Людовико Эйнауди. Среди участников уже заявлены Ganenko Band и Singolo Orchestra.
С 1 по 9 августа
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«Музыки мира», Шереметевский дворец (3+)
Фестиваль музея театрального и музыкального искусства отмечает свое десятилетие пятичасовым опенэйром. В лайн-апе — «Отцы и дети» (в составе — мэтр русского фолка Сергей Старостин), Acid Hasid (петербургский коллектив, который возрождает еврейскую музыку клезмер), Анна Гофман (интерпретатор средневековой музыки сефардов), ZaINDIveli (джаз и эмбиент) и «Отава Е» (амбассадоры карело-финского фольклора).
Также в день фестиваля пройдут тематические экскурсии, лекции, мастер-классы и игры — детали объявят позже.
3 августа
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«Пикник “Афиши”», Елагин остров (0+)
Столичный фестиваль во второй раз приедет в Петербург. Его концепция — «город в городе», когда не нужно никуда выходить, чтобы увидеть все самое интересное. В лайн-апе — «тима ищет свет», «Базар», MNOGOZNAAL, «ЛАУД», Rozalia, Cream Soda, Markul, Sirotkin.
Традиционно на «Пикнике» также будет фудкорт и маркет локальных брендов одежды, аксессуаров, косметики и книг, а еще — тренировки по фитбоксингу и соревнования на сайкле, мейкап-зона, граффити-батлы, площадка для бадминтона и детская зона.
9 августа
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«Ленинградские мосты», Банковский, Мучной и Мало-Конюшенный мосты (0+)
Самый петербургский музыкальный фестиваль вновь пройдет в центре города в августе. Зрительным залом, как и всегда, станут набережные рек и каналов, а сценой — мосты.
Выступят Максим Свобода, ВИА «Пролетарское танго», passmurny, Петр Налич, Женя Трофимов, «Обстоятельства», «Зимавсегда», Beautiful Boys, «ЛАУД», Рушана, «нееет, ты что» и другие артисты.
С 23 по 25 августа
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«Антон тут рядом», «Севкабель Порт» (0+)
В первой волне лайн-апа благотворительного фестиваля — Антоха МС, лампабикт, оркестр «Антон тут рядом», танцевальная труппа «Антон тут рядом» вместе с постхором Attaque de panique (лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) и DJ Саша Теслонд.
27 августа
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