«Свобода существует, чтобы ходить в библиотеку»: Иосиф Бродский своими словами — о совести, любви и спасении мира

24 мая Иосифу Бродскому могло бы исполниться 85 лет. Чем жил и дышал один из главных литературных символов Петербурга и известнейшиих поэтов ХХ века? Чтобы ответить на эти вопросы, редакция Собака.ru изучила интервью, стихотворения и даже нобелевскую речь литератора.
Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно.
Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеку.
Роль писателя и художника — показать людям истинное положение вещей.
Когда находишься в плохих обстоятельствах, перед тобой выбор — сдаться или пытаться противостоять. Я предпочитаю противостоять сколько возможно.
Вначале я был, как и все люди, которые начинают жить, очень эмоциональным, непосредственным. А теперь…накладываю на себя все больше вето, все меньше себе позволяю.
Мудрость — это, как правило, плод пережитого кризиса.
Для меня на свете существует два главных шоу: вода и облака.
Я всегда старался определить свою суть с помощью ясных понятий. Хотел уяснить себе: смел я или труслив, жаден или добр, честен по отношению к женщинам или нет. Об этом думает каждый человек, способный свести счеты со своей совестью.
Человек — не сумма своих убеждений, человек — сумма своих поступков.
Мне жаль моей молодости.
В качестве собеседника книга более надежна, чем приятель или возлюбленная.
Люди в равной степени расположены к добру и злу. Но [они] предпочитают легкие решения, а совершить зло легче, чем сотворить что-либо доброе.
На Васильевский остров я приду умирать.
Потенциального властителя наших судеб следовало бы спрашивать прежде всего не о том, как он представляет себе курс иностранной политики, а о том, как он относится к Стендалю, Диккенсу, Достоевскому.
Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит в том, чтобы прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь.
Если что-то нас отличает от животного царства, так это — язык, а потом поэзия: последняя есть высшая форма, она — средство эволюции нашего биологического вида.
Если ты способен изощряться в остроумии, то в каком бы отчаянии ты ни находился, всегда есть надежда.
Ни один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за преступления против литературы. И среди преступлений этих наиболее тяжким являются не цензурные ограничения. Существует преступление более тяжкое — пренебрежение книгами, их не-чтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью.
Мама, няня или кто-нибудь еще с детства твердили нам, что жизнь прекрасна, что человек прекрасен, что добро победит зло, а злой серый волк никогда не придет. Мамам следовало бы рассказывать детям, что в пятидесяти процентах случаев злой серый волк действительно появляется на пороге, и выглядит он совсем как мы.
Как хорошо, что некого винить. Как хорошо, что ты никем не связан. Как хорошо, что до смерти любить тебя никто на свете не обязан.
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