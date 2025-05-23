«Свобода существует, чтобы ходить в библиотеку»: Иосиф Бродский своими словами — о совести, любви и спасении мира

Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно.

Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеку.

Роль писателя и художника — показать людям истинное положение вещей.

Когда находишься в плохих обстоятельствах, перед тобой выбор — сдаться или пытаться противостоять. Я предпочитаю противостоять сколько возможно.

Вначале я был, как и все люди, которые начинают жить, очень эмоциональным, непосредственным. А теперь…накладываю на себя все больше вето, все меньше себе позволяю.

Мудрость — это, как правило, плод пережитого кризиса.

Для меня на свете существует два главных шоу: вода и облака.

Я всегда старался определить свою суть с помощью ясных понятий. Хотел уяснить себе: смел я или труслив, жаден или добр, честен по отношению к женщинам или нет. Об этом думает каждый человек, способный свести счеты со своей совестью.

Человек — не сумма своих убеждений, человек — сумма своих поступков.

Мне жаль моей молодости.

В качестве собеседника книга более надежна, чем приятель или возлюбленная.

Люди в равной степени расположены к добру и злу. Но [они] предпочитают легкие решения, а совершить зло легче, чем сотворить что-либо доброе.

На Васильевский остров я приду умирать.