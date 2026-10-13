«Малика», «Ваня» и прочий «Мороз»: 5 фильмов фестиваля «Маяк»-2026, которые мы особенно ждем в прокате и на стримингах

«Малика», реж. Наталья Уварова (16+)

Награда: Гран-при «Маяка»

Безупречный, как идиллические деревенские каникулы у бабушки с дедушкой, фильм о взрослении 12-летней ингушской девочки Малики (Изабэлла Хампиева). После развода родителей она счастливо живет с любимой мамой в Алматы. Слушает рэп (кажется, казахский). Шутит с одноклассницами про различия в традициях («Ингуш детектед»). Помогает матери, прекрасной цветочнице Розе (Марена Харсиева), продавать розы же в целлофане и собирать букеты. Нехотя отвечает на видеозвонки живущего в Астане с новой семьей и не слишком ей близкого папы (Микаил Долгиев).

Сто дней после детства и прочие воспитания чувств юной Малики начинаются, когда мама Роза решит выйти замуж за своего застенчивого работодателя Зелимхана (Саид-Магомед Хасаев). А девочка по мусульманским обычаям будет обязана перейти жить в дом отца.

Режиссер-дебютантка с петербургским бэкграундом (училась в СПбГИКиТ) Наталья Уварова рассказывает эту простую историю, которая многим напомнит и иранское кино, и «Разжимая кулаки» с «Клетка ищет птицу» и «Теснотой», с деликатностью наблюдателя. Но наблюдателя бесконечно эмпатичного и произведшего тщательнейший ресерч вместе со сценаристкой Миланой Мисиевой. Их совместный принципиальный и жалостливый взгляд порождает мастерски собранную ленту, где есть воздух, мармеладные мишки в лучах солнца, символическое сжигание роз и прочая настоящая красота. А еще картина участвовала в лаборатории «Ленфильм-дебют», где ее куратором выступил Бакур Бакурадзе («Лермонтов», «Снег в моем дворе»).

Дата проката пока неизвестна, но фильм-победитель «Маяка» обещали показать на Первом канале