ОНЛАЙН. Кинофестиваль «Маяк» объявляет итоги 2026 года

Четвертый фестиваль актуального кино «Маяк» объявляет победителей. Смотр проходил с 3 по 8 октября в Геленджике.

Победители кинофестиваля «Маяк»-2026

Полный метр

Лучший сценарий: «Ваня» (реж. Клавдия Коршунова)

Лучшая работа оператора: Тимофей Лобов («Падает снег»)

Лучшая женская роль: Вера Енгалычева («Видеопрокат»)

Короткий метр

Лучший фильм: «Город сов» (реж. Женя Казанкина)

Спецприз: актер Павел Логинов, фильм «Завтра»

Среди прочих в конкурсе 2026 года участвовали дебютная режиссерская работа актрисы Евгении Громовой «Падает снег» и роуд-муви Семена Серзина «Мороз» по мотивам пьесы Константина Стешика. Также показали драму Антона Желнова «Лето в Бадене» по одноименному роману и биографии позднесоветского писателя Леонида Цыпкина (его играет Филипп Янковский!) и дебютный фильм Клавдии Коршуновой «Ваня» с Юрой Борисовым и Анной Шевчук. Среди сенсаций этого года — «Видеопрокат» Никиты Троценко с Гаспаром Ноэ, Александром Башировым («Хрусталев, машину!», «Страна ОЗ»), Алексеем Подольским (Киберстранник из «Шапито-шоу» и главный герой «Пыли» Сергея Лобана!) и опосредованным участием рэпера Хаски (в кадре появился его портрет).

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