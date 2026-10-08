Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

ОНЛАЙН. Кинофестиваль «Маяк» объявляет итоги 2026 года

Смотр прошел с 3 по 8 октября в Геленджике.

«Шик» (реж. Соня Райзман)
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами платформ «Иви» и Start

«Шик» (реж. Соня Райзман)

Четвертый фестиваль актуального кино «Маяк» объявляет победителей. Смотр проходил с 3 по 8 октября в Геленджике.

Победители кинофестиваля «Маяк»-2026

Полный метр

Лучший сценарий: «Ваня» (реж. Клавдия Коршунова)

Лучшая работа оператора: Тимофей Лобов («Падает снег»)

Лучшая женская роль: Вера Енгалычева («Видеопрокат»)

Короткий метр

Лучший фильм: «Город сов» (реж. Женя Казанкина)

Спецприз: актер Павел Логинов, фильм «Завтра»

Среди прочих в конкурсе 2026 года участвовали дебютная режиссерская работа актрисы Евгении Громовой «Падает снег» и роуд-муви Семена Серзина «Мороз» по мотивам пьесы Константина Стешика. Также показали драму Антона Желнова «Лето в Бадене» по одноименному роману и биографии позднесоветского писателя Леонида Цыпкина (его играет Филипп Янковский!) и дебютный фильм Клавдии Коршуновой «Ваня» с Юрой Борисовым и Анной Шевчук. Среди сенсаций этого года — «Видеопрокат» Никиты Троценко с Гаспаром Ноэ, Александром Башировым («Хрусталев, машину!», «Страна ОЗ»), Алексеем Подольским (Киберстранник из «Шапито-шоу» и главный герой «Пыли» Сергея Лобана!) и опосредованным участием рэпера Хаски (в кадре появился его портрет).

18+

Читайте также: «Вокруг шум». Каким получился фильм «Шум времени» Алексея Учителя — «антибайопик» по мотивам ЖЗЛ Дмитрия Шостаковича

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: