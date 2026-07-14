«Авторское кино все равно будут снимать: эту песню не задушишь»: Сергей Сельянов — об ИИ, киносказках и наследии Балабанова

Вы и ваши коллеги-продюсеры долгие годы пытались конкурировать с Голливудом — при помощи протекционизма или за счет качества. Теперь Голливуда в прокате нет. Стало легче?

Конечно. Главный выигрыш в том, что наше кино получает более длинный прокат — в прежние годы редко каким российским фильмам удавалось быть в кинотеатрах больше двух недель. Многие зрители раскачивались только на третий уикенд, а фильм идет уже только где-то на окраине. Но отчасти мы все равно с голливудцами конкурируем, потому что они есть в Сети, есть у пиратов. И люди, которые привыкли смотреть американское кино, естественно, продолжают это делать. Думаю, существенная часть из них и не испытывает интереса к нашему. Да и в целом российское кино менее «фанатское».

Но в числе российских успешных и даже «фанатских» франшиз — ваши «Богатыри», которые, как теперь понятно, вырастили несколько поколений.

Да я не прибедняюсь. Объясню. Есть два направления, в которых Голливуд нам не конкурент, никогда не был и не будет. Это национальный юмор и «фильмы про нас». Потому что из нашего культурного пространства западным кинематографистам интересны только Распутин, Екатерина II и Анна Каренина — вот, собственно, и всё. Про других героев они делать просто не будут. А у нас есть потребность смотреть фильмы о своих. Но остается проблема с остальными жанрами. Даже любящий русское кино зритель считает, что территория, например, фантастического фильма — не наше. Мюзикл? Спаси и сохрани. Мы можем сделать безупречный экшн или фэнтези, но высока вероятность, что зритель ему в ласке откажет. Это ихнее, это не по Сеньке шапка.

У вас есть ощущение, что фильмы компании СТВ повлияли на аудиторию, развернули ее в сторону российского кино?

Ну да. Не в том смысле, что фильмы кинокомпании СТВ что-то куда-то развернули. А в том смысле, что мы пошли навстречу… Угадали, что нужно зрителю. Это совпадало с нашим интересом и любовью к такого рода материалу. И зритель ответил взаимностью. А что фильмы там изменили — мы про это не думали. С помощью кино меняли мир революционные кинематографисты — Эйзенштейн, Пудовкин. Мессианство давно позади. Наше дело — сделать максимально хорошее кино, на которое мы способны. Дальше оно живет — или не живет. Хорошее кино должно цеплять. Из десяти фильмов в Америке, в Советском Союзе, в Китае, где угодно, восемь, если не девять — неудачные.

Как вы объясняете феномен Юры Борисова и его глобальную славу?

А надо объяснять? Появляется одаренный человек, с какими-то своими фишечками, которые магнитом зрителя притягивают. Сережа Бодров, например. Это необъяснимо. Просто бывает и все.