Релиз фильма состоится в сентябре — аккурат к юбилею уральского лирика.
Действие фильма разворачивается в Екатеринбурге 1990-х годов. Ироничный и свойский, Рыжий с одинаковой легкостью может договориться с местными братками, сгонять в Москву за премией «Антибукер», подраться у ларька и загреметь в отделение. В фильме поэта сыграл писатель и музыкант Евгений Алехин из групп «Макулатура» и «Ночные грузчики».
В фильме также снялись Таисия Вилкова, Евгений Серзин, Олег Рязанцев и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024 Евгений Ткачук, а также Олег Рязанцев, Евгений Санников, Александр Ильин-младший и Захар Карякин с камео Лехи Никонова и Олега Гаркуши. Над сценарием совместно с Серзиным работал Савва Минаев.
Премьера фильма состоялась в рамках фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике. В российский прокат «Рыжий» выйдет 12 сентября.
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