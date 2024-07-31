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Евгений Алехин в роли Бориса Рыжего: смотрим трейлер антибайопика Семена Серзина о поэте

Релиз фильма состоится в сентябре — аккурат к юбилею уральского лирика.

Действие фильма разворачивается в Екатеринбурге 1990-х годов. Ироничный и свойский, Рыжий с одинаковой легкостью может договориться с местными братками, сгонять в Москву за премией «Антибукер», подраться у ларька и загреметь в отделение. В фильме поэта сыграл писатель и музыкант Евгений Алехин из групп «Макулатура» и «Ночные грузчики».

кадры из фильма
кадры из фильма
кадры из фильма

В фильме также снялись Таисия Вилкова, Евгений Серзин, Олег Рязанцев и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024 Евгений Ткачук, а также Олег Рязанцев, Евгений Санников, Александр Ильин-младший и Захар Карякин с камео Лехи Никонова и Олега Гаркуши. Над сценарием совместно с Серзиным работал Савва Минаев.

кадры из фильма
кадры из фильма
кадры из фильма

Премьера фильма состоялась в рамках фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике. В российский прокат «Рыжий» выйдет 12 сентября.

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