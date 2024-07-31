Действие фильма разворачивается в Екатеринбурге 1990-х годов. Ироничный и свойский, Рыжий с одинаковой легкостью может договориться с местными братками, сгонять в Москву за премией «Антибукер», подраться у ларька и загреметь в отделение. В фильме поэта сыграл писатель и музыкант Евгений Алехин из групп «Макулатура» и «Ночные грузчики».