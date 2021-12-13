Сергей Соловьев: «Мой папа готовил к воцарению Ким Ир Сена – так мы оказались в Пхеньяне»

Детство в Кеми

Я питерский человек, хотя родился бог знает где – в поморском городе Кемь. Прямо из окошка нашего тогдашнего дома смотришь – песочек серенький, который переходит в такую же водичку. И вот эта серенькая водичка называется Белое море. Это самая северная оконечность России, а ровно по прямой – Соловецкие острова. Среди кемчан есть такая легенда: Екатерина II, когда хотела кого-то сослать, писала: «Отправить к ... (той самой матери)». Сокращенно получалось – Кемь.

Моего деда посадили, а бабушка была мазохисткой – сказала, что поедет за ним, куда скажут. Так она оказалась в Кеми, а он – на Соловках. Там он и погиб. В 1950-х, когда мы уже жили в Питере, пришла телега из КГБ: срочно Евгении Башмаковой (это моя бабушка) явиться в Большой дом. Она как законопослушный человек пошла, отстояла очередь, и ей дали бумажку, где было написано, что ее муж в 1940-х якобы скончался в лагере от сердечной недостаточности.

В Кеми бабушка работала главным бухгалтером на железнодорожной ветке, которую беспрерывно бомбили немцы. Меня даже, а я родился в 1944-м, взрывной волной как-то выкинуло из коляски и сильно стукнуло башкой. Мама была в ужасном трансе. Ее предупреждали, что я, возможно, буду идиотом или не смогу говорить. Поэтому все очень ждали, когда же я заговорю. А у меня не было такой потребности. Что скажешь в Кеми? Материться я тогда еще не умел, поэтому молчал.

Мой папа, кстати, был начальником отдела «Смерш» Карельского фронта. То есть всего этого карельского участка до Белого моря. Он как-то приехал в Кемь и увидел маму. Ей тогда было 18, и работала она чертежницей. Отца вызвали наверх, намекнули, что это мезальянс, да еще и ребенок у них неговорящий. Обстановка запуталась и папу (видимо, его правда ценили) не шлепнули, а отправили в Ворошилов-Уссурийский. Там он стал готовить к воцарению человека, которого все знают как Ким Ир Сена. Так мы оказались в Пхеньяне.