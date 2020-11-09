Семен Альтов о Михаиле Жванецком: «Умного юмора станет меньше»

Помню трагикомичную ситуацию. В 2006 году у меня на канале «Россия» вышел цикл передач —то, что я за 40 лет написал. Карцев позвонил мне: «Слушай, на тебя Миша обиделся, что-то ты у него взял». При встрече я спросил Жванецкого «Что не так?» Он замялся и ответил, что я взял форму его телевизионного формата, когда читаешь по бумажке и отвечаешь на вопросы. Я говорю: «А какую еще форму выступления может выбрать автор? Жонглировать листами бумаги и ходить при этом по проволоке?» Михаил Михайлович сказал: «Согласен, забыли, мир!» Ревность еще одна черта характера того, кто всегда первый…

Я, конечно, ни на что не претендую, но задолго до «Дежурного по стране» (передача, которую вел Жванецкий — Прим. ред.) мы были в Новороссийске. Редкое, но замечательное общение. Я сказал: «Михаил Михайлович, вы потрясающий собеседник, ваши ответы на вопросы — это же готовая телепередача!» Через какое-то время появился этот формат сначала с Вадиком Жуком, а потом на долгие годы «Дежурный по стране».