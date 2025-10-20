20 недавних фильмов для всей семьи, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2025 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах вышло множество отличных картин для семейного просмотра: от сказок до анимации. Рассказываем о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.
Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2024-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2025-м.
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+)
Яркая экранизация классической сказки Александра Волкова про девочку Элли (Екатерина Червова) и ее пса Тотошку (в озвучке Дениса Власенко), оказавшихся в стране Жевунов по воле злой колдуньи Гингемы (Василина Маковцева).
Юрий Колокольников сыграл Железного Дровосека, Евгений Чумак — Страшилу, Артур Ваха cтал голосом Трусливого Льва, а в роли ведьмы Бастинды снялась Светлана Ходченкова. Режиссером стал Игорь Волошин («Нирвана», «Повелитель ветра»). «Дорога» — первая картина в планируемой трилогии.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Финист. Первый богатырь» (6+)
Бодрое славянское фэнтези от создателей киновселенной «Последний богатырь» — на этот раз с новым главным героем. Смелый, но заносчивый Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев, игравший ту же роль в предыдущих частях франшизы) в компании Бабы-Яги (Юлия Пересильд) и оруженосца Мелехи (Сергей Лавыгин) ввязывается в авантюру в сказочной восточной стране.
Режиссер — бессменный Дмитрий Дьяченко, также известный по сверхуспешному перезапуску «Чебурашки» (ждем в 2026 году новую часть!).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Premier, Start, Kion, Wink
«Дети леса» / Woodwalkers (6+)
Подростковое фэнтези снято на основе серии популярных в Германии книг Кати Брандис. В центре внимания — мальчик по имени Караг, умеющий превращаться в пуму. По стечению обстоятельств он оказывается в школе «Кристалл» среди таких же необычных детей. Там он находит как друзей (Холли-белку и Брэндона-бизона), так и очень опасных врагов.
Режиссером стал Дамиан Джон Харпер, в свое время претендовавший на Берлинале на приз как лучший дебютант — с фильмом «Лос-Анджелес».
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Kion, Wink
«Твой цвет» / Kimi no iro (12+)
Воздушное аниме Наоко Ямады (снявшей хитовую «Форму голоса») о девочке-подростке Тоцуко, обладающей редкой особенностью: она может видеть цвета эмоций окружающих людей. Вместе с друзьями она проходит путь понимания себя и других — не только с помощью визуального дара, но и через музыку, которую героиня начинает играть в собственной группе.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Царевна-лягушка» (6+)
«Царевна-лягушка» — попытка осовременить сказочный сюжет. Царь в этой интерпретации — олигарх (Виктор Логинов), сын с неудавшейся личной жизнью — мажор (Александр Метелкин), а Царевну (Валентину Ляпину) они находят в пруду гольф-клуба, перед этим буквально зарядив ей мячиком в лицо.
Режиссером выступил Александр Амиров (в последние годы работавший оператором на серьезных российских проектах — от «Топей» до «Библиотекаря»), а Кощея Бессмертного сыграл Никита Кологривый.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Батя 2: Дед» (12+)
Продолжение успешной комедии с Владимиром Вдовиченковым, которую масштабировали до истории нескольких поколений. Сын героев первого фильма Макса (Стас Старовойтов) и Иры (Надежда Михалкова) сбегает из дома — а пока идут поиски, папа мальчика вспоминает, как его в девяностые отправляли на лето к деду-фронтовику (Евгений Цыганов с повязкой на глазу в молодости и в мощном пластическом гриме в старости).
Режиссером сиквела выступил Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink, Kion
«Сокровища гномов» (6+)
Никита Кологривый в роли обаятельного хитреца с финансовыми проблемами. Тот заполучает дачный участок одинокого пенсионера — однако вместе с элитной землей ему досталась компания самых настоящих гномов, которые хоть и умеют находить клады, но обладают совершенно невыносимыми характерами.
Нарисованных сказочных героев озвучили Никита Тарасов, Дмитрий Чеботарев, Роман Курцын и Константин Ивлев, а авторами семейной комедии выступили Василий Ровенский и Александр Бабаев («Тайный Санта» и «Мое собачье дело»).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko
«Легенды наших предков» (12+)
Фэнтези Ивана Соснина («Пришелец», «Юг» ) об уральском журналисте, который натыкается в тайге на лесного духа: мистическое существо просит помочь ему спасти таких же местных обитателей, как и оно само.
В касте — Александр Яценко («Аритмия»), Александра Бабаскина («Чижик-Пыжик возвращается»), Антон Кузнецов («ЮЗЗЗ») и Наталья Павленкова («Зоология»).
Вышел на «Кинопоиске», Kion, Wink, Okko
«Очи» / The Legend of Ochi (12+)
Фэнтези студии A24 о девочке (Хелена Ценгель из «Разрушительницы системы»), нашедшей на острове детеныша таинственного существа очи — что-то среднее между Чебурашкой и Малышом Йодой. Она решает вернуть его родителям.
В фильме также снялись голливудские звезды Эмили Уотсон и Уиллем Дефо, а за режиссуру отвечает клипмейкер Исайя Сэксон — это его дебют в полнометражном формате.
Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink
«Соловей против Муромца» (6+)
Классический русский сказочный сюжет вновь переезжает в современность: Соловей-Разбойник (Никита Ефремов) когда-то очень давно победил Илью Муромца (Владимир Любимцев) и благополучно дожил до нашего времени. Впрочем, с такой несправедливостью оказался категорически несогласен профессор Киселев (Антон Васильев), воскресивший богатыря. В итоге эпическая битва возрождается на арене с роботами.
Режиссер проекта — Карен Оганесян («Черное облако»).
Вышел на «Кинопоиске», Okko
«Нэчжа побеждает Царя драконов» / Ne Zha 2 (18+)
Труднообъяснимый феномен, который невозможно отрицать — сиквел китайского мультфильма о магическом огненном мальчике перебил по кассовым сборам все возможные рекорды в анимационном сегменте. Так, он собрал в мировом прокате более двух миллиардов долларов и уверенно забрался в пятерку самых кассовых фильмов в истории страны.
Вышел на «Кинопоиске», Kion, «Иви», Okko, Wink
«На деревню дедушке» (6+)
Жизнеутверждающая семейная комедия с Юрием Стояновым в роли дедушки, к которому на лето отправляют 10-летнего внука Владика (Ярослав Головнев, «Любовь Советского Союза»). Как и во многих бадди-муви, все начинается со взаимных подколов и мелких пакостей, а заканчивается бесконечной теплотой.
Сценарий написал Александр Бережной, автор «Пара на пару» и «Мой папа — медведь».
Вышел на «Кинопоиске», Kion, «Иви», Okko, Start
«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (6+)
Очередная часть приключений популярных мультгероев. Все по сказочным канонам: им предстоит встретиться с заморским царем, вывести на чистую воду мошенников, вернуть коню Юлию способность разговаривать, а князю — прежний человеческий облик взамен комариного. Режиссером осталась Екатерина Салабай, снявшая первый «Ни дня без подвига».
Вышел на «Кинопоиске», Wink, «Иви»
«Повелительница города сказок» / Dalia y el Libro Rojo (6+)
Мультфильм о девочке-подростке Далии, чудесным образом попавшей в книгу своего отца-писателя. Теперь она — главная героиня в сказочном городе: однако хоть тот и оказывается очень любопытным местом, есть огромный риск остаться в нем навсегда.
Фэнтези создали аниматоры из Южной Америки — от Аргентины и Бразилии до Колумбии и Перу.
Вышел на «Кинопоиске», Kion, «Иви»
«Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+)
Комедийная дилогия о бойком школьнике Иване Семенове (Роман Погорелов, «Домашний арест») продолжилась третьим фильмом. Немного повзрослевший Ваня растерял хулиганский азарт и теперь проигрывает в гонке за популярностью харизматичному спортсмену Олегу (Леон Кемстач, звезда «Слова пацана»). Чтобы вернуть авторитет (и девушку!), придется победить нового соперника на всех фронтах: и в соревнованиях, и в жизни. В кресле постановщика первых двух частей Антона Богданова сменил Кирилл Седухин («Бронекатер»).
Пока не вышел на стримингах
«Девка-баба: Кукла-чародейка» (6+)
Современная сказка с элементами фолк-ужастика: 12-летняя девочка Таня (Таисья Калинина, «Один маленький ночной секрет») научилась у соседки Евы (Светлана Иванова, «Обоюдное согласие») делать кукол-мотанок — сакральный славянский оберег, который, как оказалось, может не только защитить от нечистой силы, но и накликать беду.
За сюжет ответственен писатель и сценарист Андрей Рубанов («Екатерина Великая»), режиссер — дебютантка в полном метре Аглая Набатникова.
Пока не вышел на стримингах
«Сказки темного леса. Ворожея» (6+)
Фэнтези о юной Василиссе (Екатерина Суворова, «Походу любовь»), отправившейся в сказочный опасный лес, чтобы спасти своих родителей Евсея и Глафиру (Николай Наумов и Анна Ковальчук). Параллельно девочка осознает, что с местной нечистой силой у нее гораздо больше общего, чем ей казалось.
Режиссер проекта — Каролина Кубринская («Постучись в мою дверь в Москве»).
Идет в кинотеатрах России
«Мужские правила моего деда» (12+)
Посмертный бенефис актера Романа Мадянова в роли сурового снаружи, но доброго в душе дедушки-вдовца Виктора Степановича, который старается вырастить внука Лешу (Максим Матузный) настоящим мужиком (как он это понимает). Узнав, что ему осталось жить всего три месяца, дед решает ненадолго забрать мальчика у родителей и отправиться вместе в увлекательное путешествие на стареньком москвиче.
Режиссер семейной комедии — Павел Воронин («Я хочу! Я буду!»).
Идет в кинотеатрах России
«(Не)искусственный интеллект» (6+)
Семейный сай-фай с Леоном Кемстачем из «Слова пацана». По сюжету его герой, 17-летний студент-технарь Женя, случайно становится оператором боевого робота A.P.O100L. Тот обладает собственным интеллектом и волей, а еще — не спешит слушать приказы людей.
Комедийную историю отношений юного Тони Старка и Джарвиса снял Алексей Чадов, который параллельно с актерской карьерой все интенсивнее занимается режиссурой и продюсированием.
Идет в кинотеатрах России
«Ужастики. Ожившие рисунки» / Sketch (12+)
Десятилетняя Эмбер (Бьянка Белль) обожала рисовать у себя в альбоме разных жутких (но симпатичных) монстров до тех пор, пока не уронила его в волшебный пруд. После этого существа ожили и атаковали ближайший город, до смерти напугав его обитателей — теперь девочке и ее семье придется придумывать, как усмирить вымышленных персонажей.
Режиссером семейной комедии стал Сет Уорли, автор симпатичной короткометражки «Реальная потеря».
Идет в кинотеатрах России
