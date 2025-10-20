Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

20 недавних фильмов для всей семьи, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2025 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах вышло множество отличных картин для семейного просмотра: от сказок до анимации. Рассказываем о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.

Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2024-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2025-м.

Централ Партнершип, CGF, Кинослово, Студия Тритэ, 2025

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+)

Яркая экранизация классической сказки Александра Волкова про девочку Элли (Екатерина Червова) и ее пса Тотошку (в озвучке Дениса Власенко), оказавшихся в стране Жевунов по воле злой колдуньи Гингемы (Василина Маковцева).

Юрий Колокольников сыграл Железного Дровосека, Евгений Чумак — Страшилу, Артур Ваха cтал голосом Трусливого Льва, а в роли ведьмы Бастинды снялась Светлана Ходченкова. Режиссером стал Игорь Волошин («Нирвана», «Повелитель ветра»). «Дорога» — первая картина в планируемой трилогии. 

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink

Телеканал «Россия 1», START, Yellow, Black & White, 2025

«Финист. Первый богатырь» (6+)

Бодрое славянское фэнтези от создателей киновселенной «Последний богатырь» — на этот раз с новым главным героем. Смелый, но заносчивый Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев, игравший ту же роль в предыдущих частях франшизы) в компании Бабы-Яги (Юлия Пересильд) и оруженосца Мелехи (Сергей Лавыгин) ввязывается в авантюру в сказочной восточной стране.

Режиссер — бессменный Дмитрий Дьяченко, также известный по сверхуспешному перезапуску «Чебурашки» (ждем в 2026 году новую часть!).

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Premier, Start, Kion, Wink

Blue Eyes Fiction, Dor Film Produktionsgesellschaft GmbH, FilmVergnuegen, StudioCanal Germany, 2025

«Дети леса» / Woodwalkers (6+)

Подростковое фэнтези снято на основе серии популярных в Германии книг Кати Брандис. В центре внимания — мальчик по имени Караг, умеющий превращаться в пуму. По стечению обстоятельств он оказывается в школе «Кристалл» среди таких же необычных детей. Там он находит как друзей (Холли-белку и Брэндона-бизона), так и очень опасных врагов.

Режиссером стал Дамиан Джон Харпер, в свое время претендовавший на Берлинале на приз как лучший дебютант — с фильмом «Лос-Анджелес».

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Kion, Wink

Science Saru, 2025

«Твой цвет» / Kimi no iro (12+)

Воздушное аниме Наоко Ямады (снявшей хитовую «Форму голоса») о девочке-подростке Тоцуко, обладающей редкой особенностью: она может видеть цвета эмоций окружающих людей. Вместе с друзьями она проходит путь понимания себя и других — не только с помощью визуального дара, но и через музыку, которую героиня начинает играть в собственной группе.

Вышел на «Кинопоиске», «Иви»,  Okko, Wink

«Наше кино», 2025

«Царевна-лягушка» (6+)

«Царевна-лягушка» — попытка осовременить сказочный сюжет. Царь в этой интерпретации — олигарх (Виктор Логинов), сын с неудавшейся личной жизнью — мажор (Александр Метелкин), а Царевну (Валентину Ляпину) они находят в пруду гольф-клуба, перед этим буквально зарядив ей мячиком в лицо.

Режиссером выступил Александр Амиров (в последние годы работавший оператором на серьезных российских проектах — от «Топей» до «Библиотекаря»), а Кощея Бессмертного сыграл Никита Кологривый.

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink

Good Story Media, ТНТ, «Централ Партнершип», 2025

«Батя 2: Дед» (12+)

Продолжение успешной комедии с Владимиром Вдовиченковым, которую масштабировали до истории нескольких поколений. Сын героев первого фильма Макса (Стас Старовойтов) и Иры (Надежда Михалкова) сбегает из дома — а пока идут поиски, папа мальчика вспоминает, как его в девяностые отправляли на лето к деду-фронтовику (Евгений Цыганов с повязкой на глазу в молодости и в мощном пластическом гриме в старости).

Режиссером сиквела выступил Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»).

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink, Kion

«Наше кино», 2025

«Сокровища гномов» (6+)

Никита Кологривый в роли обаятельного хитреца с финансовыми проблемами. Тот заполучает дачный участок одинокого пенсионера — однако вместе с элитной землей ему досталась компания самых настоящих гномов, которые хоть и умеют находить клады, но обладают совершенно невыносимыми характерами.

Нарисованных сказочных героев озвучили Никита Тарасов, Дмитрий Чеботарев, Роман Курцын и Константин Ивлев, а авторами семейной комедии выступили Василий Ровенский и Александр Бабаев («Тайный Санта» и «Мое собачье дело»).

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko

ID Production, Red Pepper Film при поддержке Министерства Культуры РФ, 2025

«Легенды наших предков» (12+)

Фэнтези Ивана Соснина («Пришелец», «Юг» ) об уральском журналисте, который натыкается в тайге на лесного духа: мистическое существо просит помочь ему спасти таких же местных обитателей, как и оно само.

В касте — Александр Яценко («Аритмия»), Александра Бабаскина («Чижик-Пыжик возвращается»), Антон Кузнецов («ЮЗЗЗ») и Наталья Павленкова («Зоология»).

Вышел на «Кинопоиске», Kion, Wink, Okko

A24, 2025

«Очи» / The Legend of Ochi (12+)

Фэнтези студии A24 о девочке (Хелена Ценгель из «Разрушительницы системы»), нашедшей на острове детеныша таинственного существа очи — что-то среднее между Чебурашкой и Малышом Йодой. Она решает вернуть его родителям.

В фильме также снялись голливудские звезды Эмили Уотсон и Уиллем Дефо, а за режиссуру отвечает клипмейкер Исайя Сэксон — это его дебют в полнометражном формате.

Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink

Карго Фильм, 2025

«Соловей против Муромца» (6+)

Классический русский сказочный сюжет вновь переезжает в современность: Соловей-Разбойник (Никита Ефремов) когда-то очень давно победил Илью Муромца (Владимир Любимцев) и благополучно дожил до нашего времени. Впрочем, с такой несправедливостью оказался категорически несогласен профессор Киселев (Антон Васильев), воскресивший богатыря. В итоге эпическая битва возрождается на арене с роботами.

Режиссер проекта — Карен Оганесян («Черное облако»).

Вышел на «Кинопоиске», Okko

Beijing Enlight Media Co., Beijing Enlight Pictures, 2025

«Нэчжа побеждает Царя драконов» / Ne Zha 2 (18+)

Труднообъяснимый феномен, который невозможно отрицать — сиквел китайского мультфильма о магическом огненном мальчике перебил по кассовым сборам все возможные рекорды в анимационном сегменте. Так, он собрал в мировом прокате более двух миллиардов долларов и уверенно забрался в пятерку самых кассовых фильмов в истории страны. 

Вышел на «Кинопоиске», Kion, «Иви», Okko, Wink

Инфинити Контент, Биг Скрин Продакшн, при участии кинокомпании «Р1», 2025

«На деревню дедушке» (6+)

Жизнеутверждающая семейная комедия с Юрием Стояновым в роли дедушки, к которому на лето отправляют 10-летнего внука Владика (Ярослав Головнев, «Любовь Советского Союза»). Как и во многих бадди-муви, все начинается со взаимных подколов и мелких пакостей, а заканчивается бесконечной теплотой.

Сценарий написал Александр Бережной, автор «Пара на пару» и «Мой папа — медведь».

Вышел на «Кинопоиске», Kion, «Иви», Okko, Start

Студия «Мельница», кинокомпания СТВ, 2025

«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (6+)

Очередная часть приключений популярных мультгероев. Все по сказочным канонам: им предстоит встретиться с заморским царем, вывести на чистую воду мошенников, вернуть коню Юлию способность разговаривать, а князю — прежний человеческий облик взамен комариного. Режиссером осталась Екатерина Салабай, снявшая первый «Ни дня без подвига».

Вышел на «Кинопоиске», Wink, «Иви»

Vista Sur Films S.r.l., Golem Studio, FilmSharks International, Signos Studio, Matte Cg, Doce Entertainment, Cine2, 2024

«Повелительница города сказок» / Dalia y el Libro Rojo (6+)

Мультфильм о девочке-подростке Далии, чудесным образом попавшей в книгу своего отца-писателя. Теперь она — главная героиня в сказочном городе: однако хоть тот и оказывается очень любопытным местом, есть огромный риск остаться в нем навсегда.

Фэнтези создали аниматоры из Южной Америки — от Аргентины и Бразилии до Колумбии и Перу.

Вышел на «Кинопоиске», Kion, «Иви»

Проспект Мира, Gala Production, 2025

«Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+)

Комедийная дилогия о бойком школьнике Иване Семенове (Роман Погорелов, «Домашний арест») продолжилась третьим фильмом. Немного повзрослевший Ваня растерял хулиганский азарт и теперь проигрывает в гонке за популярностью харизматичному спортсмену Олегу (Леон Кемстач, звезда «Слова пацана»). Чтобы вернуть авторитет (и девушку!), придется победить нового соперника на всех фронтах: и в соревнованиях, и в жизни. В кресле постановщика первых двух частей Антона Богданова сменил Кирилл Седухин («Бронекатер»).

Пока не вышел на стримингах

Аннико Филмс, 2025

«Девка-баба: Кукла-чародейка» (6+)

Современная сказка с элементами фолк-ужастика: 12-летняя девочка Таня (Таисья Калинина, «Один маленький ночной секрет») научилась у соседки Евы (Светлана Иванова, «Обоюдное согласие») делать кукол-мотанок — сакральный славянский оберег, который, как оказалось, может не только защитить от нечистой силы, но и накликать беду.

За сюжет ответственен писатель и сценарист Андрей Рубанов («Екатерина Великая»), режиссер — дебютантка в полном метре Аглая Набатникова.

Пока не вышел на стримингах

Киностудия «Ленфильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 2025

«Сказки темного леса. Ворожея» (6+)

Фэнтези о юной Василиссе (Екатерина Суворова, «Походу любовь»), отправившейся в сказочный опасный лес, чтобы спасти своих родителей Евсея и Глафиру (Николай Наумов и Анна Ковальчук). Параллельно девочка осознает, что с местной нечистой силой у нее гораздо больше общего, чем ей казалось.

Режиссер проекта — Каролина Кубринская («Постучись в мою дверь в Москве»).

Идет в кинотеатрах России

ДА! Продакшн, Light Studio, 2025

«Мужские правила моего деда» (12+)

Посмертный бенефис актера Романа Мадянова в роли сурового снаружи, но доброго в душе дедушки-вдовца Виктора Степановича, который старается вырастить внука Лешу (Максим Матузный) настоящим мужиком (как он это понимает). Узнав, что ему осталось жить всего три месяца, дед решает ненадолго забрать мальчика у родителей и отправиться вместе в увлекательное путешествие на стареньком москвиче.

Режиссер семейной комедии — Павел Воронин («Я хочу! Я буду!»).

Идет в кинотеатрах России

кинокомпания СТВ и RED STAR FILMS при поддержке Фонда кино, 2025

«(Не)искусственный интеллект» (6+)

Семейный сай-фай с Леоном Кемстачем из «Слова пацана». По сюжету его герой, 17-летний студент-технарь Женя, случайно становится оператором боевого робота A.P.O100L. Тот обладает собственным интеллектом и волей, а еще — не спешит слушать приказы людей.

Комедийную историю отношений юного Тони Старка и Джарвиса снял Алексей Чадов, который параллельно с актерской карьерой все интенсивнее занимается режиссурой и продюсированием.

Идет в кинотеатрах России

Wonder Project, Morphan Time Productions, 2024

«Ужастики. Ожившие рисунки» / Sketch (12+)

Десятилетняя Эмбер (Бьянка Белль) обожала рисовать у себя в альбоме разных жутких (но симпатичных) монстров до тех пор, пока не уронила его в волшебный пруд. После этого существа ожили и атаковали ближайший город, до смерти напугав его обитателей — теперь девочке и ее семье придется придумывать, как усмирить вымышленных персонажей.

Режиссером семейной комедии стал Сет Уорли, автор симпатичной короткометражки «Реальная потеря».

Идет в кинотеатрах России

