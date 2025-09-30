Лучшие сериалы октября 2025-го: «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским, «Хроники русской революции» и новый сезон «Ведьмака»

«Бар "Один звонок"», премьера (18+)

По сюжету следователь Морозов (Александр Ильин), пока его жена находится в коме, ищет мальчика Витю (Кай Гетц из «Гром: Трудное детство») — своего приемного сына. Улики указывают, что в истории замешан таинственный бар «Один звонок», мистическим образом то исчезающий, то появляющийся в разных местах — а его владелец (камбэк Данилы Козловского) умеет звонить умершим людям.

Также в касте — Оксана Акиньшина, Серафима Гощанская, Егор Шип, Павел Ворожцов, Антон Кузнецов, Иван Макаревич и многие другие. Режиссером проекта выступил Сергей Филатов, работавший над сериалами «Урок», «Отпечатки» и «Оливье и роботы».

С 1 октября, Kion