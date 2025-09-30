Лучшие сериалы октября 2025-го: «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским, «Хроники русской революции» и новый сезон «Ведьмака»

А также — приквел «Оно» с Биллом Скарсгардом, продолжение тру-крайм-хита о маньяках «Монстры», комедия «Компания боссов», Александр Петров в «Камбэке» и Юрий Стоянов в «Кузнецовы ТВ». Плюс новые сезоны «Линкольна для адвоката», «Мэра Кингстауна» и «Кибердеревни» (снято в том числе в Петербурге!). Рассказываем о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ во второй месяц осени.
«Бар "Один звонок"», премьера (18+)
По сюжету следователь Морозов (Александр Ильин), пока его жена находится в коме, ищет мальчика Витю (Кай Гетц из «Гром: Трудное детство») — своего приемного сына. Улики указывают, что в истории замешан таинственный бар «Один звонок», мистическим образом то исчезающий, то появляющийся в разных местах — а его владелец (камбэк Данилы Козловского) умеет звонить умершим людям.
Также в касте — Оксана Акиньшина, Серафима Гощанская, Егор Шип, Павел Ворожцов, Антон Кузнецов, Иван Макаревич и многие другие. Режиссером проекта выступил Сергей Филатов, работавший над сериалами «Урок», «Отпечатки» и «Оливье и роботы».
С 1 октября, Kion
«Начальная школа "Эбботт"» / Abbott Elementary, 5 сезон (18+)
Продолжение полюбившегося критикам мокьюментари-проекта режиссеров «Офиса» Рэндолла Айнхорна и Мэттью Сона. Место действия сериала — государственная школа в Филадельфии, которой вечно не хватает финансирования. Учителей тут играют придумавшая саму история Кинта Брансон («Дамы шутят по-черному»), Лиза Энн Уолтер («Давайте потанцуем») и Шерил Ли Ральф («Афера по-голливудски»).
В новом сезоне поклонники отдельно ждут возвращения айтишника О'Шона, которого играет Мэттью Лоу.
С 1 октября, ABC
«Смена передач» / Shifting Gears, 2 сезон (18+)
Семейная комедия с Тимом Алленом — актером, который примерно всю карьеру озвучивал Базза Лайтера в «Истории игрушек» и играл Санта-Клауса. Здесь ему досталась роль реставратора классических авто, которому предстоит починить отношения с собственной дочерью (Кэт Деннингс, «Тор», «Куколка») и внуками.
Создатели анонсировали появление в новом сезоне нескольких приглашенных звезд — например, комиков Лилли Сингх и Ричарда Карна, который снимался с Алленом в «Большом ремонте».
С 1 октября, ABC
«Любопытная Варвара», 2 сезон (6+)
Наивный, но обаятельный детский детектив о юной сыщице (в духе Уэса Андерсена!) стал лучшим сериалом на фестивале «Пилот» в 2024 году. 10-летняя Варя (Полина Айнутдинова) — вундеркинд, она интересуется криминалистикой и мечтает раскрывать преступления. На каникулах девочка приезжает погостить к бабушке с дедушкой в поселок Верховой, вскоре выясняется, что там творятся очень странные дела. Во втором сезоне ей предстоит поездка в Пятигорск с семьей, а еще — сразиться за приз «Юный сыщик» с не менее талантливой соперницей.
Шоу основано на серии книг Георгия Ланского. Экранизировать их взялся Юрий Коробейников — оператор «Слова пацана».
Со 2 октября, Wink
«Монстры: история Лиззи Борден» / Monsters: The Lizzie Borden Story, 4 сезон (18+)
Предыдущие сезоны художественного сериала-антологии шоураннеров Райна Мерфи и Иэна Бреннана, основанного на американской истории преступлений, были посвящены маньяку Джеффри Дамеру (один из хитов Netflix!), братьям Лайлу и Эрику Менендесам и Эду Гейну. Новый сезон расскажет о Лиззи Борден, жестоко убившей отца и мачеху — ее сыграла Элла Битти («Вражда»).
С 3 октября, Netflix
«Камбэк», премьера (18+)
Драма в декорациях Нижнего Новгорода нулевых с Александром Петровым в роли потерявшего память бездомного по прозвищу Компот, который случайно спасает попавших в неприятную криминальную историю подростков. В ответ те пытаются ему помочь и выяснить, что же с ним произошло.
В касте — Алексей Чадов, Илларион Маров, Василиса Коростышевская, Хетаг Хинчагов и другие. Режиссером выступил Динар Гарипов, известный по сериалу «Прелесть».
С 4 октября, «Кинопоиск»
«Кузнецовы ТВ», премьера (16+)
Ситком о многодетной семье Кузнецовых, которая решает принять участие в реалити-шоу, чтобы выиграть дорогущую квартиру. Теперь родственники во главе с харизматичным дедушкой Валерием Михалычем (Юрий Стоянов) находятся под постоянным прицелом камер — и сохранить нормальные отношения в этой ситуации им будет непросто.
Также проекте снялись Михаил Трухин, Юлианна Михневич, Ольга Медынич и другие, а режиссером стал Кирилл Васильев («Инспектор Гаврилов»).
С 6 октября, СТС
«Как приручить лису», премьера (18+)
Триллер о зоопсихологе (Кирилл Кяро, «Эпидемия»), наткнувшемся в лесу на пугливую молчаливую девушку Дину (Таисья Калинина, «Один маленький ночной секрет») — пытаясь ей помочь, он становится главным подозреваемым в убийстве ее подруги. Погрузившись в собственное расследование, герой понимает, что в окрестностях уже 20 лет орудует маньяк.
В других ролях — Максим Стоянов, Ксения Кутепова, Наталья Фенкина. Режиссер — Юлиана Закревская, сценаристка сериала «Душегубы».
С 10 октября, Okko
«Последний рубеж» / The Last Frontier, премьера (18+)
По сюжету на Аляске разбивается самолет, перевозивший самых опасных преступников США. Теперь между ними и небольшим городом поблизости остается последний рубеж обороны: местный сотрудник службы маршалов Фрэнк (Джейсон Кларк, «Эверест») и ЦРУшница Сидни (Хейли Беннетт, «Мадам Клико»).
Шоураннером экшен-проекта стал Джон Бокенкамп («Черный список»).
C 10 октября, Apple TV+
«Хроники русской революции», премьера (18+)
Сверхмасштабный проект Андрея Кончаловского о кровопролитных событиях начала XX века с несколькими революциями и войнами. Всего снято 16 эпизодов, в касте — сплошь российские звезды: от Юры Борисова и Никиты Ефремова до Юлии Высоцкой и Евгения Ткачука в роли Ленина.
С 10 октября, Start, «Россия 1»
«Компания боссов» / The Chair Company, премьера (18+)
Комедийный сериал с солирующим Тимом Робинсоном — он играет клерка в фирме по продаже офисных стульев, который неожиданно для себя оказывается в эпицентре расследования конспирологической теории.
Сценарий написали сам Робинсон и его бессменный напарник по комическому ремеслу Зак Канин, а одним из режиссеров выступил Эндрю ДеЯнг («Шоу Эрика Андре» и «Дружба»).
C 12 октября, HBO
«Ватсон» / Watson, 2 сезон (18+)
Очередной нетривиальный взгляд на наследие Артура Конан Дойля. В сериале Клары Аранович и Ларри Тенга («Нэнси Дрю») доктора Ватсона играет темнокожий артист Моррис Честнат («Ординатор»): тот работает в частной клинике и занимается редкими медицинскими случаями.
В финале первого сезона ему удалось победить профессора Мориарти — в новых сериях у него появится не менее могущественный противник.
С 13 октября, CBS
«Обратная сторона Земли» / Solar Opposites, 6 сезон (18+)
Продолжение анимационного проекта от одного из создателей «Рика и Морти» Джастина Ройланда с парадоксальным юмором и разноцветными пришельцами, мимикрирующими под обычных американцев. Поскольку к четвертому сезону Ройланд шоу покинул, далее главного героя Корво начал озвучивать Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон», «Легион»). Он же будет делать это и в шестом.
С 13 октября, Hulu
«Splinter Cell: Караул смерти» / Splinter Cell: Deathwatch, премьера (18+)
Ожидаемая многими геймерами анимационная экранизация легендарной видеоигры об агенте Сэме Фишере, раскрывающем международный заговор. Главного героя озвучил Лив Шрайбер, а сценарий написал Дерек Колстад (один из основных авторов «Джона Уика» и дилогии «Никто»).
C 14 октября, Netflix
«Женщина при деньгах» / Loot, 3 сезон (18+)
Комедия со звездой Saturday Night Live Майей Рудольф в главной роли о том, как никогда не поздно начать творить добро (по всей земле). Напомним, по сюжету после 20 лет брака миллиардерша Молли разводится с мужем, который ей изменил. Чтобы справиться с личностным кризисом, она по-настоящему включается в работу своего благотворительного фонда, который номинально возглавляла уже долгие годы.
C 15 октября, Apple TV+
«Линкольн для адвоката» / The Lincoln Lawyer, 4 сезон (18+)
Продолжение экранизации детективных романов Майкла Коннелли про адвоката Микки Холлера. В сериале его играет Мануэль Рульфо. Главный герой разбирается с личной жизнью — двумя бывшими женами — и попутно решает юридические кейсы. Среди создателей проекта — работавший над «Почему женщины убивают» Дэвид Гроссман.
Четвертый сезон шоу основан на романе «Закон невиновности» — оказавшись в роли подозреваемого в убийстве, Микки с коллегами сам выстраивает линию защиты и пытается найти преступника.
С 16 октября, Netflix
«Первый брак Джорджи и Мэнди» / Georgie and Mandy's First Marriage, 2 сезон (18+)
Спин-офф «Детства Шелдона», ответвления «Теории большого взрыва». В нем повествование сосредоточено на Джордже Купере (Монтана Джордан), старшем брате аутичного вундеркинда, и его жене Мэнди Маккаллистер (Эмили Осмент). Комедийный сериал содержит сюжетный спойлер не только в названии — фанаты «Теории» знают, что брак героев все же закончился разводом. Что не мешает создать множество ситкомных гэгов о сложностях совместного быта и родительства.
С 16 октября, CBS
«Призраки» / Ghosts, 5 сезон (18+)
Продолжение ремейка одноименного британского сериала с завязкой, как в первом сезоне «Американской истории ужасов», но в жанре комедии, а не хоррора. Что логично — как известно, одну и ту же фабулу легко можно рассказать и как трагическую, и как юмористическую.
Напомним, журналистка Саманта (Роуз Макивер) и повар Джей (Уткарш Амбудкар) решают превратить унаследованное поместье в мини-отель. После несчастного случая Сэм начинает видеть и слышать обитающих в доме призраков, и они даже становятся друзьями. В четвертом сезоне такой же дар ненадолго появился и у Джея. Также ситуацию осложняет то, что он случайно заключил сделку с дьяволом — в пятом герои будут пытаться спасти его от попадания прямиком в ад.
C 16 октября, CBS
«Кибердеревня», 2 сезон (16+)
Спродюсированный Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым («Эпидемия», «Перевал Дятлова») комедийный сай-фай про мир недалекого будущего, в котором «Звездные войны» встречают «Любовь и голуби».
Во втором сезоне марсианского фермера Николая (Сергей Чихачев) отправляют в космическую тюрьму, а его друга Робогозина везут на свалку — теперь парочке нужно придумать, как выбраться из этой ситуации, справиться с могущественной голограммой Галей и вернуть из ее рук захваченную корпорацию «Ижевск Дайнамикс».
С 18 октября, «Кинопоиск»
«Постучись в мою дверь в Москве», 2 сезон (16+)
Российская адаптация хитового турецкого сериала о фейковых отношениях флористки и бизнесмена, которые становятся началом большого чувства. Спустя месяц после событий первого сезона и предательства Градского (в этой роли Никиту Волкова сменил Кирилл Дыцевич) Саша Гордеева (Лиана Гриба) возвращается в компанию «Стиллард» — на протяжении 60 серий (да-да) пара будет пытаться начать все заново.
С 20 октября, Premier, Okko
«Дорогой Вилли», премьера (18+)
Исторический детектив о холодной войне, которая чуть было не превратилась в полномасштабную ядерную катастрофу. Брежнев пытается тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом — для этого сложнейшую операцию проводят лучшие советские разведчики.
В касте — Кирилл Кяро, Сергей Маковецкий, Сергей Марин и Алексей Розин, а режиссером выступил Владимир Щегольков («Натали и Александр»).
С 23 октября, Kion, Premier
«Нам покер», премьера (18+)
Авантюрная комедия Рустама Ильясова («Трудные подростки», «Стрим») о компании друзей из провинции, которые решили слегка подзаработать и устроили в питерской квартире покерный клуб. Всем было весело, пока в гости к ним не пришел суровый человек с красным удостоверением и не предложил сделку — либо ребята работают с ним и раскручивают нелегальный бизнес, либо получают срок.
В касте — Саша Бортич, Артем Кошман («Черная весна»), Тимофей Елецкий (из все тех же «Трудных подростков») и Улан Адамбаев (сериал MEOW).
С 23 октября, Wink
«Мэр Кингстауна» / Mayor of Kingstown, 4 сезон (18+)
Криминальная драма с Джереми Реннером в роли главы семейного клана Макласки, неофициально управляющего всем захолустным городом Кингстаун. У его героя даже прозвище «Мэр». Но это так себе владения — единственная градообразующая отрасль тут исправительная колония. В четвертом сезоне каст пополнят новые узнаваемые лица — Ленни Джеймс из «Ходячих мертвецов» и Иди Фалько из «Сопрано».
Сценарий сериала о безысходной жизни в провинции написал автор «Ветреной реки» и «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан, а помогал ему исполнитель одной из главных ролей — Хью Диллон.
С 26 октября, Paramount+
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» / IT: Welcome to Derry, премьера (18+)
Приквел культовой дилогии о демоническом клоуне (его снова играет Билл Скарсгард), основанный на романе Стивена Кинга. В начале 1960-х пара с сыном-подростком переезжает в маленький городок Дерри — здесь пропадают дети и вообще творятся очень странные дела.
Режиссер двух недавних полнометражных фильмов продолжил работу над своим детищем — сериал снял Андрес Мускетти.
С 26 октября, Max
«Звездные войны: Видение» / Star Wars: Visions, 3 сезон (18+)
Анимационная антология по мотивам «Звездных войн», каждый эпизод которой снят в своем стиле отдельной студией. В третьем сезоне авторы обещают девять эпизодов, отсылающих к первому тому проекта.
C 29 октября, Disney+
«Ведьмак» / The Witcher, 4 сезон (18+)
Хотя многие критики и зрители признали третий сезон «Ведьмака» провалом, а Генри Кавилла в главной роли после этого заменил Лиам Хемсворт, у проекта выходит четвертый, и создатели сразу анонсировали пятый. Впрочем, основной каст остался прежним, а среди новых лиц — Лоренс Фишберн, Дэнни Вудберн и Шарлто Копли.
C 30 октября, Netflix
