Долгие проводы — лишние слезы: Каким получился третий (и последний для Генри Кавилла) сезон «Ведьмака»?

«Ведьмак» снова с нами, и это было долго. Показ третьего сезона Netflix разбил на две части, выпустив часть серий в конце июне, другую — спустя почти месяц. Ожидалось, что проект достойно попрощается с исполнителем главной роли Генри Кавиллом (в продолжении его заменит Лиам Хемсворт) и уверит зрителей, что дальше у шоу все будет хорошо. Однако чуда не случилось. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов со спойлерами (!!!) рассказывает, что показали в новых сериях и почему не стоит жалеть об уходе Кавилла.
«Ведьмак» Netflix — это во всех смыслах неправильный проект. Обычно в сериалах от сезона к сезону идет развитие, как в качестве съемок, так и сюжета. Ставки повышаются, а события приобретают все большее значение. Самый очевидный пример — «Игра престолов», благодаря успеху которой «Ведьмак», пожалуй, и стал возможен.
Глядя на рейтинги HBO, Netflix тоже захотел собственную фэнтези-франшизу, которую можно прокачивать десятилетиями. Но в отличие от «Игры престолов», «Ведьмак» идет абсолютно противоположным путем, все больше разочаровывая. В первом сезоне огорчала плохая графика и халтурная работа костюмеров, во втором — зашкаливающее количество отсебятины в сюжете, новый удар — уход Генри Кавилла, кажется, единственного актера во всем касте, к которому ни у кого из зрителей не было серьезных претензий.
Столь печальный инфоповод стал главной промо-кампанией сезона — третьего пришествия «Ведьмака» ждали исключительно как прощания с Кавиллом. Актер Лиам Хемсворт, который будет играть Геральта дальше, в широких кругах знаменит только как брат Криса Хемсворта (Тор из фильмов Marvel), так что едва ли такую кадровую перестановку можно уверенно назвать удачной.
Боссы Netflix, видимо, и сами понимают, что теряют важный козырь, поэтому впервые в истории «Ведьмака» сезон раздробили на две части — первые пять серий показали в конце июня, оставшиеся три — через месяц. Параллельно были и обещания сюжетно обосновать смену внешности Геральта из Ривии, и чаще обращаться к книжному первоисточнику, и робкие вбросы о том, что Хемсворт станет для сериала «глотком свежего воздуха». Спойлер — в третьем сезоне ничего этого нет.
Сюжетно «Ведьмак» продолжает соблюдать верность своей же формуле: глобальные события из книг Сапковского разбавляются додумками шоураннеров. Но на этот раз их стало как будто бы меньше. Но едва ли дело в том, что сценаристы резко прониклись первоисточником, просто центральная тема сезона — раздор чародеев в Аретузе — слишком важна и обширна, так что ввернуть собственного креатива было некуда из-за ограниченного хронометража. Пришлось просто перенести на экран основные эпизоды из книг: раскрытие заговора, бунт и кровавую битву, бегство Цири, роковую схватку Геральта и Вильгефорца, а также тяжелое лечение ведьмака в лесах Брокилона. Из того, чего не было у Сапковского, ярче всего выделяется любовное приключение барда Лютика.
Разделение сезона на две части — чисто механическое, но никак не драматургическое решение. И это очень смазывает впечатление от просмотра. В первой половине из пяти серий только в последней сюжет начинает заметное движение — до этого зрителя четыре часа кормят экспозицией, диалогами и редким экшеном. Вторая же часть радует плотностью контента — сюда впихнули все самое интересное, но если бы дробление сезона задумали на этапе написания сценария, распределить события можно было бы более равномерно.
Наконец, ответим на главный вопрос: как сюжет объясняет смену внешности Геральта? Ответ очень простой — никак. Фанаты, знакомые с книгами, предполагали, что маг Вильгефорц настолько сильно изобьет Геральта, что дриадам придется собирать героя по частям, в том числе и его лицо, но увы. Шоураннеры, видимо, решили пойти по стопам сценаристов «Фантастических тварей» и просто игнорировать рекаст главного актера. Да, схватка Вильгефорца и Геральта происходит, да, ведьмак проигрывает и оказывается на грани смерти, но лик Кавилла в драке почти не страдает. Изменения у героя происходят только внутренние — Геральт понимает, что в условиях большой беды нейтралитет больше не работает, а потому нужно выбирать сторону и действовать ради тех, кого любишь.
На словах все описанное выше звучит даже неплохо и может показаться, что сезон получился, но происходящему на экране не хватает нерва и эпичности там, где это действительно необходимо.
Для примера возьмем два эпизода: в первой серии Геральт в снятой лонгшотом сцене сражается с эльфами, которые пришли за Цири, а в шестой — с главным антагонистом всей истории, могущественным чародеем Вильгефорцем. Угадайте с трех раз, какая из двух битв выглядит зрелищнее и напряженнее? Первая. А какая крайне важна для всего дальнейшего повествования? Вторая. Это очень странная расстановка акцентов, которую острее всего почувствуют, разумеется, читавшие книги поклонники — как мы узнаем в дальнейшем, Вильгефорц невероятно опасен и силен, а потому от первой экшен-сцены с ним ожидалось больше изобретательности.
Не работает сезон и как прощание к Кавиллом. Да, в последних 15 минутах создатели честно постарались показать и изменение характера героя, и еще одну красиво поставленную драку, и предвкушение опасного приключения, но слеза по щеке не бежит и дух не захватывает. Почему — тоже понятно: за все три сезона шоу не было ни одного повода похвалить сюжет, атмосферу или персонажей «Ведьмака». Да, Генри Кавилл хорош и увлечен своим героем, но способен ли один актер вытащить на своих раскачанных плечах разваливающийся многосерийный проект с ворохом проблем? Едва ли, а если химии между зрителем и шоу не возникло в начале или середине отношений, откуда же ей взяться под конец?
«Ведьмак» никогда не был флагманом, маркой, гарантом или просто уважаемым проектом, это с первого сезона был сериал для битья, хорошее в котором удавалось найти скорее вопреки, а не благодаря. Что будет с ним дальше — мы узнаем не скоро. На фоне забастовок сценаристов и актеров съемки четвертого сезона шоу отложили на 2024 год, а значит, выйдет на экраны он не раньше 2025-го. Что к тому времени останется от фанбазы сериального «Ведьмака» — большой вопрос.
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