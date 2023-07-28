Долгие проводы — лишние слезы: Каким получился третий (и последний для Генри Кавилла) сезон «Ведьмака»?

Наконец, ответим на главный вопрос: как сюжет объясняет смену внешности Геральта? Ответ очень простой — никак. Фанаты, знакомые с книгами, предполагали, что маг Вильгефорц настолько сильно изобьет Геральта, что дриадам придется собирать героя по частям, в том числе и его лицо, но увы. Шоураннеры, видимо, решили пойти по стопам сценаристов «Фантастических тварей» и просто игнорировать рекаст главного актера. Да, схватка Вильгефорца и Геральта происходит, да, ведьмак проигрывает и оказывается на грани смерти, но лик Кавилла в драке почти не страдает. Изменения у героя происходят только внутренние — Геральт понимает, что в условиях большой беды нейтралитет больше не работает, а потому нужно выбирать сторону и действовать ради тех, кого любишь.

На словах все описанное выше звучит даже неплохо и может показаться, что сезон получился, но происходящему на экране не хватает нерва и эпичности там, где это действительно необходимо.

Для примера возьмем два эпизода: в первой серии Геральт в снятой лонгшотом сцене сражается с эльфами, которые пришли за Цири, а в шестой — с главным антагонистом всей истории, могущественным чародеем Вильгефорцем. Угадайте с трех раз, какая из двух битв выглядит зрелищнее и напряженнее? Первая. А какая крайне важна для всего дальнейшего повествования? Вторая. Это очень странная расстановка акцентов, которую острее всего почувствуют, разумеется, читавшие книги поклонники — как мы узнаем в дальнейшем, Вильгефорц невероятно опасен и силен, а потому от первой экшен-сцены с ним ожидалось больше изобретательности.

Не работает сезон и как прощание к Кавиллом. Да, в последних 15 минутах создатели честно постарались показать и изменение характера героя, и еще одну красиво поставленную драку, и предвкушение опасного приключения, но слеза по щеке не бежит и дух не захватывает. Почему — тоже понятно: за все три сезона шоу не было ни одного повода похвалить сюжет, атмосферу или персонажей «Ведьмака». Да, Генри Кавилл хорош и увлечен своим героем, но способен ли один актер вытащить на своих раскачанных плечах разваливающийся многосерийный проект с ворохом проблем? Едва ли, а если химии между зрителем и шоу не возникло в начале или середине отношений, откуда же ей взяться под конец?