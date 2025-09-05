Что смотреть дома на этой неделе: новый «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном, «Москва слезам не верит» Жоры Крыжовникова и «Никто 2»

А также — Дензел Вашингтон в «Сверху вниз» Спайка Ли, «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова с Марком Эйдельштейном, российские комедийные шоу «Олдскул» и «Избранный», спин-офф «Офиса» о буднях журналистов «Газета» и многосерийный триллер «Задание» с Марком Руффало. Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Голый пистолет» / The Naked Gun (16+)
Перезагрузка легендарной комедии братьев Цукеров и Джима Абрахамса. В новой версии вместо Лесли Нильсена в роли копа-недоразумения задействован Лиам Нисон, который играет сына главного героя оригинальной трилогии Фрэнка Дребина — по степени концентрированного идиотизма тот оказывается достойным продолжателем дела отца.
В роли боевой подруги Фрэнка — Памела Андерсон, режиссером выступил Акива Шаффер («Бруклин 9-9»), а спродюсировал проект Сет Макфарлейн, один из отцов «Гриффинов» и «Американского папаши».
Cо 2 сентября, Apple TV, Prime Video
Фильм «Никто 2» / Nobody 2 (18+)
Сиквел экшена о том, как иногда чревато обижать тихих интеллигентных людей: по-прежнему с Бобом Оденкерком («Лучше звоните Солу») в главной роли, но без Ильи Найшуллера в качестве режиссера — его сменил Тимо Тьяджанто («Рейд: Пуля в голове»).
После событий первой части главный герой, фэбээровец-отставник Хатч Мэнселл, вынужденно работает на мафиозный клан — и даже попытка взять небольшой отпуск все равно заканчивается кровавой баней. Также в касте задействованы Конни Нильсен, Шэрон Стоун, Кристофер Ллойд и рэпер RZA.
Со 2 сентября, Apple TV, Prime Video
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается», премьера (16+)
Новая история по мотивам оскароносной классики Владимира Меньшова в исполнении потсановщика «Слова пацана» Жоры Крыжовникова и дебютирующей в режиссуре Ольги Долматовской. В начале нулевых девушка Ксюша (Тина Стойилкович) переезжает с маленьким сыном из провинции в Москву, где знакомится с умницей-студенткой медицинского Олей (Анастасия Талызина) и импульсивной Машей (Мария Камова aka Маш Милаш).
Спустя 20 лет героиням предстоит встретиться снова всем вместе — во взрослом возрасте их играют Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова. В мужских ролях сплошь любимые звезды Крыжовникова — Рузиль Минекаев (герой нашей сентябрьской обложки!), Иван Янковский, Слава Копейкин, Антон Васильев и Андрей Максимов.
С 4 сентября, Wink
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Форсайты» / The Forsyte Saga, премьера (18+)
Новая шестисерийная экранизация классики Нобелевского лауреата Джона Голсуорси. История о богатом семействе, раздираемом внутренними противоречиями: мать семейства Энн Форсайт сыграла Франческа Аннис из «Макбета» Романа Полански, также в касте — Джошуа Орпин («Проповедник»), Милли Гибсон («Доктор Кто»), Стивен Мойер («Арт-детективы») и другие. За сценарную адаптацию отвечает Дэбби Хорсфилд («Полдарк»).
С 1 сентября, «Амедиатека»
Сериал «Избранный», премьера (16+)
Сатирическая комедия о скромном провинциальном инженере Олеге (Илья Лыков, «Между нами химия»), которому местный глава региона (Александр Лыков, «Улицы разбитых фонарей») поручает выполнить, казалось бы, нерешаемый политический квест — стать депутатом Госдумы и спасти разваливающиеся областные заводы.
Также в сериале снялись Ольга Лерман, Нонна Гришаева, Инга Оболдина и другие, а режиссерами выступили Алексей Зотов («Политех») и Дмитрий Губарев («Физрук»).
С 1 сентября, Okko
Сериал «Олдскул», премьера (16+)
Комедийное мокьюментари про строгую учительницу старой формации Марию Павловну (Мария Аронова), сменившую привычную работу на преподавание в элитном лицее у разболтанных детей непростых родителей. Все ради того, чтобы быть поближе к внучке (Таисья Калинина), с которой она не общалась десять лет из-за ссоры с дочерью.
В касте также Роман Маякин («Сергий против нечисти»), Игорь Хрипунов («Пальма»), Дэниел Барнс («Москва слезам не верит. Все только начинается»). Режиссеры — Александр Жигалкин («Папины дочки») и Евгений Шелякин («Красный 5»).
С 1 сентября, Premier, Start
Сериал «Виноград», премьера (16+)
Комедия Владимира Щеголькова («Натали и Александр») с Павлом Прилучным. Его герой изменяет жене и тем самым в одночасье уничтожает свою карьеру в крупной компании, так как работал на тестя. Теперь он вынужден искать альтернативные решения. Внезапно вариант находится: ему достаются виноградники на малой родине в Анапе.
Также в проекте снялись Софья Синицына («Чистые»), Нино Нинидзе ( «13 клиническая»), Сергей Газаров («Домохозяин») и Егор Корешков («Первый номер»).
С 1 сентября, Kion
Сериал «Крутая перемена», 2 сезон (16+)
Отчасти основанный на реальной истории сериал Карена Оганесяна («Игра на выживание») с Никитой Ефремовым в главной роли. Напомним, он играет Андрея, который решил не продолжать семейные традиции и работать учителем, а уехал в Москву, чтобы создать там свой бизнес. Обанкротившись, он вынужден был вернуться домой и пойти преподавать литературу. Во втором сезоне судьба забрасывает его в Узбекистан.
Также в касте продолжения «Крутой перемены» Ольга Медынич, Иван Добронравов, Елена Ербакова («Сердце пармы») и многие другие.
С 1 сентября, «Кинопоиск», «Иви»
Сериал «Газета» / The Paper, премьера (18+)
Спин-офф сериала «Офис» о работе редакции еле живой газеты в штате Огайо — со всеми вытекающими трагикомическими ситуациями. В касте — Донал Глисон («Беги»), Сабрина Импаччаторе («Белый лотос»), Мелвин Грегг («Снегопад») и другие.
Шоураннерами выступили один из создателей оригинального «Офиса» Грег Дэниэлс и сценарист абсурдистского шоу «Нейтан спешит на помощь» Майкл Коман.
C 4 сентября, Peacock
Фильм «Секс в СССР» (18+)
Масштабное исследование советской интимной жизни, подкрепленное комментариями экспертов — историка и педагога Льва Лурье, секс-блогера Арины Холиной, журналиста Евгения Вышенкова и других. Документальная часть фильма совмещается с игровой: Даниил Воробьев выступил в качестве ведущего и проводника между эпохами, а Ольга Зайцева воплотила героинь из разных времен.
Режиссер — Никита Кононов, а Родион Чепель и Мария Серпионова («Пелевин», «Сахаров») стали креативными продюсерами.
С 4 сентября, Kion
Фильм «Письма о любви» / Four Letters of Love (18+)
Экранизация бестселлера Ниала Уильямса «Четыре письма о любви». Это история Николаса (Пирс Броснан) и Изабель (Хелена Бонем Картер) — им суждено быть вместе согласно божественному предназначению, но жизненные обстоятельства бесконечно мешают высшему плану. Режиссером выступила Полли Стил («Ледяная невеста»).
С 4 сентября, «Кинопоиск», Okko, «Иви», Kion, Wink
Фильм «Надо снимать фильмы о любви» (18+)
Шестой фильм самого плодовитого российского инди-режиссера последних лет Романа Михайлова («Снег, сестра и росомаха», «Отпуск в октябре», «Поедем с тобой в Макао», «Путешествие на солнце и обратно»). Это изобретательное мокьюментари о киногруппе, которая приехала снимать картину в индийский Варанаси — и все почти с самого начала пошло не так.
В касте — молодые звезды: Марк Эйдельштейн («Анора»), Мария Мацель («Детка»), Илларион Маров («Ненормальный»), Чингиз Гараев («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Александра Киселева («Игры»).
С 5 сентября, Start
Фильм «Сверху вниз» / Highest 2 Lowest (18+)
Ремейк классической драмы Акиры Куросавы «Рай и ад» в исполнении Спайка Ли («Черный клановец»). У известного музыкального продюсера Дэвида Кинга (Дензел Вашингтон) пытаются похитить сына — но вместо него забирают ребенка его водителя Пола (Джеффри Райт из «Американского чтива») и все равно требуют выкуп. Перед магнатом встает серьезная моральная дилемма.
Главного злодея сыграл рэпер A$AP Rocky, также в касте — Ильфенеш Хадера («Крестный отец Гарлема»), Обри Джозеф («Однажды ночью»), экс-баскетболист NBA Рик Фокс и другие.
С 5 сентября, Apple TV+
Сериал «Задание» / Task, премьера (18+)
Агент ФБР из Филадельфии Том (Марк Руффало) расследует серию дерзких ограблений притонов, в которых подозревают ничем не примечательного местного жителя Робби (Том Пелфри, «Манк»).
Шоураннером проекта стал Брэд Ингелсби, автор суперуспешного (и отличного!) детектива «Мейр из Исттауна».
С 7 сентября, HBO
