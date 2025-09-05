Что смотреть дома на этой неделе: новый «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном, «Москва слезам не верит» Жоры Крыжовникова и «Никто 2»

Фильм «Голый пистолет» / The Naked Gun (16+)

Перезагрузка легендарной комедии братьев Цукеров и Джима Абрахамса. В новой версии вместо Лесли Нильсена в роли копа-недоразумения задействован Лиам Нисон, который играет сына главного героя оригинальной трилогии Фрэнка Дребина — по степени концентрированного идиотизма тот оказывается достойным продолжателем дела отца.

В роли боевой подруги Фрэнка — Памела Андерсон, режиссером выступил Акива Шаффер («Бруклин 9-9»), а спродюсировал проект Сет Макфарлейн, один из отцов «Гриффинов» и «Американского папаши».

Cо 2 сентября, Apple TV, Prime Video