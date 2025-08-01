«Эдем» с Джудом Лоу и Аной де Армас, «Надо снимать фильмы о любви» Михайлова и повторный прокат «Терминатора 2»: что смотреть в кинотеатрах России в августе 2025-го

А также — Скарлетт Йоханссон в комедии «Она сказала "Да!"», классика аниме Мамору Осии «Призрак в доспехах» и «Небесные скитальцы» снова на больших экранах, участники Каннского кинофестиваля «Случай с фортепиано» Кантена Дюпье и «Рецепт счастья» Амели Боннен, а также криминальный экшен «Геля» режиссера «Высокого сезона» и «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова. Рассказываем о главных фильмах, которые показывают в кинотеатрах России в августе.
С 7 АВГУСТА
«На ярком солнце» / Plein soleil (1960) (18+)
Первая экранизация романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли», вышедшая в прокат в 1960 году, возвращается на большие экраны. Фильм Рене Клемана с Аленом Делоном и Морисом Роне о сложной психологической игре между мошенником и миллионером давно вошел в мировой золотой фонд. Теперь его можно увидеть и на большом экране в России.
C 7 августа
«Остров забвения: Харука и волшебное зеркало» / Hottarake no Shima: Haruka to Mahou no Kagami (2009) (6+)
Повторный прокат популярного аниме Синсуке Сато, автора «Алисы в Пограничье». Однажды 16-летняя старшеклассница Харука увидела загадочное ушастое существо с игрушечным самолетиком и вслед за ним оказалась на Острове забвения: в странном мире, который соткан из оставленных вещей и утраченных воспоминаний — выбраться из него оказывается не так просто.
C 7 августа
«Затерянное место» / Never Let Go (18+)
Хоррор Александра Ажа («Зеркала», «Кислород») с Холли Берри в роли мамы сыновей-близнецов: семья спасается в лесном доме от загадочного зла. Чтобы выжить, им постоянно приходится быть вместе (и даже буквально привязываться друг к другу веревками), чтобы демоническая сила не вторглась в их разумы. Однако в какой-то момент дети начинают сомневаться, что угроза, от которой они прячутся, реальна.
C 7 августа
«Свободные люди» / Sovereign (18+)
Напряженный криминальный триллер основан на реальных событиях. В центре сюжета — отец и сын Джерри и Джо Кейны (Ник Офферман из «Программистов» и Джейкоб Тремблей из «Жизни Чака»), вливающиеся в радикальную антиправительственную организацию «Суверенные граждане». Им противостоит начальник полиции Джон Бушар (Дэннис Куэйд, «Субстанция») — дело идет к кровавой развязке. Режиссером выступил дебютант Кристиан Суигал.
C 7 августа
«Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+)
Комедийная дилогия о бойком школьнике Иване Семенове (Роман Погорелов, «Домашний арест») продолжилась третьим фильмом. Немного повзрослевший Ваня растерял хулиганский азарт и теперь проигрывает в гонке за популярностью харизматичному спортсмену Олегу (Леон Кемстач, звезда «Слова пацана»). Чтобы вернуть авторитет (и девушку!), придется победить нового соперника на всех фронтах: и в соревнованиях, и в жизни. В кресле постановщика первых двух частей Антона Богданова сменил Кирилл Седухин («Бронекатер»).
C 7 августа
«Девка-баба: Кукла-чародейка» (6+)
Современная сказка с элементами фолк-ужастика: 12-летняя девочка Таня (Таисья Калинина, «Один маленький ночной секрет») научилась у соседки Евы (Светлана Иванова, «Обоюдное согласие») делать кукол-мотанок — сакральный славянский оберег, который, как оказалось, может не только защитить от нечистой силы, но и накликать беду. За сюжет ответственен писатель и сценарист Андрей Рубанов («Екатерина Великая»), режиссер — дебютантка в полном метре Аглая Набатникова.
С 7 августа
С 14 АВГУСТА
«Летние войны» / Sama uozu (2009) (18+)
Также в повторном прокате — еще один полнометражный аниме-хит Мамору Хосоды, автора «Ученика чудовища» и «Девочки, покорившей время». 17-летний юноша Кэндзи, предпочитавший проводить свободное время за компьютером, легкомысленно согласился поехать с милой одноклассницей в ее родовое поместье. Так он оказался в волшебном мире, а еще стал настоящим воином — в обоих измерениях.
C 14 августа
«Эдем» / Eden (18+)
Триллер автора «Игр разума» и «Гонки» Рона Ховарда основан на реальных событиях, которые режиссер изучал около 15 лет. Немецкий доктор Риттер с супругой (Джуд Лоу и Ванесса Кирби) в 1929 году отправляются в дауншифтинг-путешествие на Галапагосские острова. Однако вместо уединения они находят таких же европейских поселенцев (Даниэль Брюль и Сидни Суини) — плюс отдельную тревогу вызывает баронесса с мегаломанскими замашками в исполнении звезды «Балерины» Аны де Армас. Вскоре между вроде бы благообразными соседями начинается настоящая психологическая и физическая война, где есть место всему, вплоть до убийств.
C 14 августа
«Надо снимать фильмы о любви» (18+)
Шестой фильм самого плодовитого российского инди-режиссера последних лет Романа Михайлова («Снег, сестра и росомаха», «Отпуск в октябре», «Поедем с тобой в Макао», «Путешествие на солнце и обратно»). Это изобретательное мокьюментари о киногруппе, которая приехала снимать картину в индийский Варанаси — и все почти с самого начала пошло не так.
В касте — молодые звезды: Марк Эйдельштейн («Анора»), Мария Мацель («Детка»), Илларион Маров («Ненормальный»), Чингиз Гараев («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Александра Киселева («Игры»).
С 14 августа
«Пушистый форсаж: Гран-при» / Grand Prix of Europe (6+)
Германо-британский мультфильм о зверятах-гонщиках: мышка Эдда с детства мечтала о победах на трассах и очень хочет выиграть 50-й Большой приз Европы. Для этого ей надо обогнать непобедимого чемпиона Эда. В оригинале героев озвучили Джемма Артертон («Шпион, которого не было») и Томас Сэнгстер («Бегущий в лабиринте»). Режиссер — Вальдемар Фаст.
C 14 августа
«Бухта Бэррона» / Barron's Cove (18+)
Криминальный триллер о потерявшем сына брутальном бандите Калебе (Гаррет Хедлунд, «Дорога отчаяния»). Чтобы выяснить подробности его гибели, он похищает отпрыска известного местного политика Лайла Чемберса (Хеймиш Линклейтер, «Охота за убийцей»). Режиссером экшена выступил дебютант Эван Ари Келман.
C 14 августа
«Пила. Наследие» / 9 Windows (18+)
Несмотря на название, хоррор не имеет отношения к оригинальной франшизе, хотя и старается следовать ее духу. Прикованная к инвалидному креслу девушка Лайза (Дайана Гарл) случайно становится свидетелем убийства во время онлайн-трансляции. Позже преступления в прямом эфире повторяются — тогда она осмеливается самостоятельно найти серийного маньяка.
Среди известных лиц в касте — Уильям Форсайт («Готти») и Майкл Паре («Крайне опасен»). Режиссер — Лу Саймон («Агорафобия»).
C 14 августа
«Терминатор 2: Судный день» / Terminator 2: Judgment Day (1991) (18+)
Неустаревающая (но тщательно отреставрированная) классика Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером возвращается в кинотеатры. Можно вновь насладиться, легендарными фразами «I’ll be back» и «Hasta la vista, baby», а также оценить экшен в версии 4K. Ну или считать во взрослом возрасте многочисленные библейские аллюзии, заложенный в сюжет.
С 14 августа
С 21 АВГУСТА
«Небесные скитальцы» / The Sky Crawlers (2008) (16+)
Повторный прокат элегического анимационного фильма автора «Призрака в доспехах» Мамору Осии. В альтернативной вселенной война стала развлекательным шоу, организованным корпорациями. Из-за этого на потеху публике в воздушных боях участвуют пилоты-дети (при этом из-за генетической аномалии они никогда не повзрослеют).
C 21 августа
«Девушка Миллера» / Miller's Girl (18+)
Триллер дебютантки Джейд Бартлет о специфических отношениях учителя и ученицы. Порядочно уставший от жизни писатель Джонатан Миллер (Мартин Фриман, «Шерлок») вступает в хитрую манипулятивную игру с талантливой студенткой Кайро (Дженна Ортега, «Уэнсдей»). Все это постепенно переходит грани разумного, в том числе и в сексуальном плане.
C 21 августа
«Она сказала "Да!"» / My Mother's Wedding (18+)
Три сестры, прагматичная Кэтрин (Скарлетт Йоханссон), ветреная Виктория (Сиенна Миллер) и скромница Джорджина (Эмили Бичем) приезжают в родной маленький городок на долгожданную свадьбу дважды овдовевшей мамы (Кристин Скотт Томас, которая и выступила режиссером фильма). Однако встреча оборачивается массой комичных и мелодраматических ситуаций — у каждой из участниц торжества есть свои секреты.
C 21 августа
«Геля» (16+)
Авантюрная криминальная комедия Стаса Иванова («Высокий сезон», «ЮЗЗЗ», «Немцы») о незадачливом дальнобойщике Сане (Илья Малаков, «Легенда о Коловрате»), который иногда промышляет угонами. С виду обычное дело (похитить красивый «Гелендваген») оборачивается серьезными проблемами — ситуацию осложняет факт, что ему надо не только выпутаться из неприятностей, но и успеть на роды жены.
Также в фильме снялись Антон Васильев («Хрустальный»), Виктор Добронравов («Инспектор Гаврилов»), Антон Кузнецов («Легенды наших предков») и другие. Картина в этом году откроет Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу».
С 21 августа
«Случай с фортепиано» / L'accident de piano (18+)
Возвращение после годичной паузы одного из самых своеобразных и продуктивных инди-авторов французского кино Кантена Дюпье («Шина», «Второй акт»). В новом комедийном детективе скандальная инфлюенсерша Магали (любимица режиссера Адель Экзаркопулос) переводит дух в небольшой альпийской деревне — но сталкивается там с невероятно навязчивой журналисткой Симоной (Сандрин Киберлен). Своенравные дамы довольно быстро превращают тихий уголок в поле битвы.
C 21 августа
«Рецепт счастья» / Partir un jour (18+)
Первый полнометражный фильм в карьере Амели Боннен открывал Каннский кинофестиваля в 2025 году (до этого его создательница работала художницей-постановщицей, дизайнером и срежиссировала несколько коротких метров). Это мюзикл о шеф-поваре Сесиль (Жюльет Армане), которая во время поездки на малую родину к сильно постаревшему отцу внезапно видится с первой любовью (Бастьен Буйон) — и тем самым оказывается перед дилеммой между карьерой и чувствами.
C 21 августа
С 28 АВГУСТА
«Призрак в доспехах» / Koukaku Kidoutai (1995) (16+)
Вслед за «Акирой» и второй частью «Призрака в доспехах» в повторный прокат выходит и первая — для вечной классики аниме-киберпанка 2025 год оказался очень удачным в плане показа на больших экранах. Картина Мамору Осии в середине девяностых совершила настоящую революцию: десятки (а то и сотни) фильмов и видеоигр впоследствии вдохновлялись ее стилистическими решениями.
C 28 августа
«Ведьмина доска» / Witchboard (16+)
С виду обычный хоррор интересен, в первую очередь, фигурой ее режиссера — Чака Рассела, автора хитовой «Маски» и вполне удачных «Стирателя» и «Царя скорпионов». По сюжету молодожены хотят открыть кафе в Новом Орлеане, в предполагаемом помещении они находят доску для спиритических сеансов. Теперь на кону стоит душа невесты, и помочь в ее спасении может если и не чудо, то большое везение. В касте — Мэдисон Айсмен, Аарон Домингес, Мелани Джарнсон и другие.
C 28 августа
«Семейный призрак» (6+)
Комедийная история об иллюзионисте-неудачнике Васе (Максим Лагашкин), который вместе с женой Светой (Оксана Акиньшина) переезжает в подозрительно недорогую квартиру — где их тут же со всем умением начинает стращать местный обаятельный призрак Серега (Никита Кологривый). Режиссером выступил Александр Бабаев («Сокровища гномов» со все тем же Кологривым в главной роли).
С 28 августа
«Выход 8» / 8ban Deguchi (16+)
Экранизация лаконичной видеоигры The Exit 8: рядовая поездка в метро оборачивается для пассажира (Кадзунари Ниномия) адом наяву — выход в город превращается в бесконечное замкнутое пространство. Однако, поблуждав некоторое время по лабиринту японского метрополитена, герой начинает замечать необычные аномалии — то изменится изображение на постере, то переместится ручка на двери. Если при обнаружении такого развернуться обратно, приблизишься к выходу 8 — наружу.
Фильм Гэнки Кавамуры в этом году принял участие в «Полуночных показах» Каннского кинофестиваля.
C 28 августа
«Родственные души» / Nonostante (16+)
Сюрреалистическое драмеди итальянца Валерио Мастандреа («Она смеется»), в котором он же сыграл главную роль. Главный герой Луи — в коме, но его разум оказывается в неком лимбе: там можно встретить других товарищей по несчастью и вообще заниматься чем душе угодно. Но знакомство в этом странном месте с Леи (Долорес Фонци) переворачивает его представления о жизни и смерти.
C 28 августа
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