«Эдем» с Джудом Лоу и Аной де Армас, «Надо снимать фильмы о любви» Михайлова и повторный прокат «Терминатора 2»: что смотреть в кинотеатрах России в августе 2025-го

«Остров забвения: Харука и волшебное зеркало» / Hottarake no Shima: Haruka to Mahou no Kagami (2009) (6+)

Повторный прокат популярного аниме Синсуке Сато, автора «Алисы в Пограничье». Однажды 16-летняя старшеклассница Харука увидела загадочное ушастое существо с игрушечным самолетиком и вслед за ним оказалась на Острове забвения: в странном мире, который соткан из оставленных вещей и утраченных воспоминаний — выбраться из него оказывается не так просто.

C 7 августа