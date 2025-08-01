«Эдем» с Джудом Лоу и Аной де Армас, «Надо снимать фильмы о любви» Михайлова и повторный прокат «Терминатора 2»: что смотреть в кинотеатрах России в августе 2025-го

«Надо снимать фильмы о любви» (18+)

Шестой фильм самого плодовитого российского инди-режиссера последних лет Романа Михайлова («Снег, сестра и росомаха», «Отпуск в октябре», «Поедем с тобой в Макао», «Путешествие на солнце и обратно»). Это изобретательное мокьюментари о киногруппе, которая приехала снимать картину в индийский Варанаси — и все почти с самого начала пошло не так.

В касте — молодые звезды: Марк Эйдельштейн («Анора»), Мария Мацель («Детка»), Илларион Маров («Ненормальный»), Чингиз Гараев («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Александра Киселева («Игры»).

С 14 августа