«Путешествие на солнце и обратно» Михайлова, финал «Песочного человека», а также Плотников-Петр I и Ткачук-Меншиков в «Государе»: лучшие сериалы июля 2025-го

«Театральная зона», премьера (18+)

Комедия о попавшем за решетку режиссере провинциального ТЮЗа (Борис Дергачев, «Свободные отношения», «жЫЫЫзнь»). Чтобы получить УДО, ему нужно поставить «Ромео и Джульетту» силами заключенных и сотрудников охраны, которые на дух друг друга не переносят.

Также в проекте снялись Никита Кологривый, Виталий Хаев, Олег Верещагин и другие. Режиссер — Ашот Кещан («Афродеревня»).

С 1 июля, Kion