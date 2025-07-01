«Путешествие на солнце и обратно» Михайлова, финал «Песочного человека», а также Плотников-Петр I и Ткачук-Меншиков в «Государе»: лучшие сериалы июля 2025-го

А также — ромком Лины Данэм «Это слишком», возвращение «Декстера», сай-фай «Институт» по Стивену Кингу, а также новые сезоны «Основания» и «Скрежета металла». Рассказываем о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в июле.
«Театральная зона», премьера (18+)
Комедия о попавшем за решетку режиссере провинциального ТЮЗа (Борис Дергачев, «Свободные отношения», «жЫЫЫзнь»). Чтобы получить УДО, ему нужно поставить «Ромео и Джульетту» силами заключенных и сотрудников охраны, которые на дух друг друга не переносят.
Также в проекте снялись Никита Кологривый, Виталий Хаев, Олег Верещагин и другие. Режиссер — Ашот Кещан («Афродеревня»).
С 1 июля, Kion
«Государь», премьера (18+)
Масштабный байопик о Петре I Сергея Гинзбурга («Собор», «Великая») со звездой «Короля и Шута» Константином Плотниковым. Сериал охватывает около трех десятков лет правления первого российского императора — от восхождения на престол до больших военных побед и масштабных реформ, в корне изменивших страну.
В роли Меншикова — Евгений Ткачук (недавно сыгравший в вольной интерпретации «Евгения Онегина»), также в касте Наталья Суркова, Александр Обласов и Александр Бухаров.
Co 2 июля, Okko (позже — на Первом канале)
«Песочный человек», 2 сезон / Sandman (18+)
Второй — и финальный — сезон экранизации хитового комикса Нила Геймана о сновидческой реальности. В этот раз он будет состоять из 12 эпизодов: первые 11 закроют историю Морфея (Том Стерридж, «Мадам Клико»), а заключительный спешл будет посвящен Смерти (Кирби Хауэлл-Батист из «Почему женщины убивают»).
C 3 июля, Netflix
«Эти храбрые девочки» / Such Brave Girls, 2 сезон (18+)
Продолжение комедии студии A24 о матери-одиночке Деб (Луиза Брили) и двух ее дочерях Джози и Билли (Кэт Сэдлер и Лиззи Дэвидсон), которые вынуждены справляться с бесконечными долгами и семейным дисконнектом. К тому же, во втором сезоне у них еще и появится кот.
Режиссер — Саймон Берд («Лучшее лето»).
С 3 июля, «Амедиатека»
«Микстейп» / Mix Tape, премьера (18+)
Меланхоличная романтическая история режиссера Люси Гэффи («Все в полном порядке») о влюбленных подростках, которые в 1980-х обменивались музыкой на кассетах и были уверены, что будут счастливы всю жизнь — но расстались и встретились только спустя несколько десятилетий. Пару сыграли Джим Стерджесс («Лучшее предложение») и Тереза Палмер («Открытие ведьм»).
C 4 июля, «Амедиатека»
«Этерна», премьера (16+)
Сложносочиненное отечественное фэнтези по серии книг Веры Камши о мире под названием Кэртиана (он стилистически похож на Европу эпохи Ренессанса). На фоне многочисленных дворцовых интриг и откровенной вражды к его обитателям неуклонно приближается Великий Излом — проще говоря, апокалипсис.
В касте — Иван Трушин («Жених с Марса»), Ксения Трейстер («Натали и Александр»), Алексей Лукин («Макрон»), Антон Рогачев («Жвачка») и Юрий Чурсин («Атом»). Проект снял Сергей Трофимов, режиссер «Нулевого пациента» и «Девятаева».
С 5 июля, «Кинопоиск»
«Разочарованные», премьера (18+)
Драмеди о трех девушках (с характерными именами Вера, Надежда и Любовь), переживающих кризис в личной жизни и пытающихся обрести душевное спокойствие в современной Москве. Главные роли сыграли Елизавета Шакира («Нулевой пациент»), Эрика Булатая («Цикады») и Софья Гершевич («Всё ОК», «Рука бога»), а режиссером выступил кинокритик Денис Виленкин («С красной строки»).
С 7 июля, Okko
«Баллард», премьера / Ballard (18+)
Детектив, действие которого происходит в реальности проекта «Босх» — офицер Рене Баллард (Мэгги Кью из сериала «Никита») расследует самые запутанные дела в Лос-Анджелесе (в том числе идет по следу серийного маньяка и раскрывает служебный заговор). Сценарий писал сам Майкл Коннелли — автор бестселлеров о детективе Гарри Босхе.
C 9 июля, Prime Video
«Хутор», премьера (16+)
Комедия с Гошей Куценко, в которой он играет странноватого лидера отшельнической коммуны по прозвищу Батя. К нему на перевоспитание отправляют мошенника-симулянта Артема (Сергей Романович, «Экипаж»), задолжавшего серьезным людям несколько миллионов долларов. Внезапно эксцентричный общинник проникается к подопечному отцовскими чувствами — так как тот похож на его пропавшего сына.
Режиссером выступил Илья Силаев, автор комедийных сериалов «Куплю актрису» и «Сестры».
С 10 июля, Start, Premier
«Открытый брак», 2 сезон (18+)
Второй сезон драмы о кризисе отношений семейной пары (на этот раз в исполнении Павла Деревянко и Юлии Александровой). Саша и Агния практически одновременно узнают, что изменяли друг другу. Ситуацию усугубляет то, что в истории замешана подруга семьи Василиса (Равшана Куркова), которая забеременела от Саши — в результате все пытаются хоть как-то договориться.
Режиссером и сценаристом выступила Анна Курбатова («Мой дикий друг»).
С 10 июля, Okko
«Это слишком», премьера / Too Much (18+)
Автор и главная звезда «Девочек» Лина Данэм сняла новую романтическую комедию — нью-йоркская рекламщица Джессика (Мэг Штальтер, «Хитрости») переживает измену и отправляется в Лондон, где оказывается втянутой в сложную романтическую историю с проблемным красавчиком Феликсом (Уилл Шарп, «Белый лотос»). В эпизодических ролях появляется целая россыпь звезд: от Эндрю Шарпа («Рипли») и Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель») до Джессики Альбы («Город грехов») и Кита Харингтона («Игра престолов»).
С 10 июля, Netflix
«Декстер: Воскрешение», премьера / Dexter: Resurrection (18+)
Да, Декстер Морган (Майкл С. Холл) буквально воскресает — как выясняется, герой выжил после пулевого ранения в финале «Новой крови» и теперь снова ищет встречи с сыном (Джек Элкотт, «Покерфейс»).
Шоураннером по-прежнему выступает Клайд Филлипс, в звездном касте — Ума Турман, Питер Динклейдж и Нил Патрик Харрис.
C 11 июля, Paramount+
«Основание» / Foundation, 3 сезон (18+)
Третий сезон эпической саги по серии книг классика фантастического жанра Айзека Азимова: спустя 150 лет после событий второй части Империя вновь оказывается под ударом — на этот раз в виде жестокого завоевателя Мула (Микаэл Персбрандт, «Незабываемые моменты»). В касте — Александр Сиддиг («Падшие»), Черри Джонс («Наследники») и Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»).
Шоураннер прежний — Дэвид С. Гойер, соавтор Кристофера Нолана на фильмах о Бэтмене.
C 11 июля, Apple TV+
«Институт» / The Institute, премьера (18+)
Очередная экранизация вышедшего в 2019 году романа Стивена Кинга: по сюжету похищенного 12-летнего мальчика Люка привозят в загадочный Институт, где содержатся дети с паранормальными способностями. В касте — обладательница «Золотого глобуса» Мэри-Луиз Паркер («Дурман») и Бен Барнс («Каратель»). Режиссером выступил Джек Бендер, известный по «Остаться в живых», а сценарий написал Бенджамин Кэвелл («Родина»).
C 13 июля, MGM+
«Путешествие на солнце и обратно», премьера (18+)
Многосерийная картина, пожалуй, самого плодовитого и необычного инди-режиссера последних нескольких лет Романа Михайлова — снимая фильмы один за другим практически без перерыва, он за несколько месяцев сделал масштабный проект из семи эпизодов по собственной книге «Дождись лета и посмотри, что будет».
Это во многом автобиографичная история, в которой смешаны воспоминания о девяностых и магический реализм: главный герой Руслан (Олег Чугунов, звезда «Наследия» и «Поедем с тобой в Макао» того же Михайлова) взрослеет в странной агрессивной среде, а параллельно ищет увиденную в раннем детстве любовь. Каст — сплошь российские звезды: от Марка Эйдельштейна, Дарьи Екамасовой, Марии Мацель и Федора Лаврова до Льва Зулькарнаева, Любови Аксеновой и рэпера Хаски.
С 16 июля, Start
«То лето, когда я похорошела» / The Summer I Turned Pretty, 3 сезон (18+)
Финал подростковой мелодрамы взросления Белли (Лола Тун), которая не может выбрать одного из двух братьев Фишер, оказавшись в любовном треугольнике. Сериал основан на трилогии-бестселлере Дженни Хань. Она же разрабатывала его сценарий для Amazon Prime.
С 16 июля, Prime Video
«Неукротимый» / Untamed, премьера (18+)
Детективный сериал о сотруднике калифорнийского национального парка (Эрик Бана, «Халк», «Город страха»), которому приходится расследовать убийство на его участке. Также в проекте снялись Розмари ДеУитт («Пацаны») и Сэм Нил («Парк Юрского периода»). Шоураннер — Марк Л. Смит, написавший сценарии к «Выжившему» и «Первозданной Америке».
С 17 июля, Netflix
«Жены на охоте» / The Hunting Wives, премьера (18+)
Детективная история с классической завязкой: респектабельные дамы собираются в загородном клубе (в данном случае — стрелковом), где через некоторое время происходит убийство. Приехавшую из города редактора глянца играет Бриттани Сноу («Идеальный голос»), главу сообщества — Малин Акерман («Настоящие детективы»). Шоураннером выступила Ребекка Перри Каттер («Менталист»).
С 21 июля, Netflix
«Скрежет металла» / Twisted Metal, 2 сезон (18+)
Продолжение комедийного боевика, основанного на серии игр Twisted Metal компании PlayStation Studios. Его главный герой Джон Доу (Энтони Маки) в компании девушки по прозвищу Тихоня (Стефани Беатрис, «Ты не ты») доставляет посылки в постапокалиптическом мире, стараясь избегать встречи с многочисленными мародерами. В новом сезоне ему предстоит поучаствовать в турнире на выживание, который устраивает полубезумный злодей Калипсо (Энтони Кэрриган из сериалов «Флэш» и «Готэм»). Шоураннер прежний — Майкл Смит («Кобра Кай»).
С 30 июля, Peacock
«Циники» (18+)
Харизматичный авантюрист Джамал (Аскар Ильясов, «Нулевой пациент») перебирается из Казани в Москву и устраивается в школу отношений «Эгоисты»: директор Валерия в исполнении Виктории Исаковой явно на его стороне, а вот ведущий психолог Елена (Светлана Иванова) откровенно в бешенстве от его методов. Также в сериале снялись Кирилл Кяро, Евгений Стычкин и Денис Власенко, а за режиссуру ответственна Ирина Бас, автор сериала «Детка».
Июль, Okko
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