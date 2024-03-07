Знакомьтесь, наш краш — актер Аскар Ильясов, звезда сенсационного сериала «Престиж» (это если бы «Отчаянные домохозяйки» встретили «Белый лотос»)

Про личные границы и где они обитают

О, а вот о зумерах давай по­подробнее. Чем поколение нынешних тинейджеров и 20-летних, то есть так на­зываемых зумеров и альфа, отличается от тебя?

Сейчас начну ворчать.

Жги! Я вот счи­таю, что зумеры часто безответственные.

А мне кажется, у них проблема с такой важной вещью, как фоку­сировка внимания. Кажется, она с каждым поколением все сла­бее и слабее. Обычно у всего есть компенсация, но в чем она у клипового мышления, пока не вижу. Поживем — увидим. Вот что точ­но считаю абсурдом: когда у де­тей с трех лет появляется доступ в сеть. Когда-то, например, мож­но было курить в самолете, а сей­час это дико даже представить. Может, лет через десять все бу­дут в шоке, что рано пускали детей в такую агрессивную среду, как интернет. Послезавтра буду выступать в Астане перед школьниками — обсужу это с ними.

Паблик-ток для школьников — это какой-то социальный проект? Или твоя инициатива?

Несколько лет назад один университет Ка­захстана пригласил меня выступить в фор­мате, близком к TED Talks, потом второй, третий. В итоге я уже давал мотивацион­ные мастер-классы чуть ли не во всех глав­ных вузах Астаны и Алматы! Это под­хватили и школы. Недавно вот написала одиннадцатиклассница — предложила вы­ступить и в ее школе. У меня было время, и я согласился.

Как у тебя дела с личными границами, если ты так легко отвечаешь на сооб­щения в соцсетях (надеюсь, мы этим не откроем сейчас ящик Пандоры!)?

Я их нащупываю. Знаешь, с 17 лет я веду дневник. И вот осенью прошлого года на­чал жаловаться там, что не выбирал такую жизнь: надоело фотографироваться с людь­ми, которые бывают нечуткими, эгоистич­ными. Я ем, вот буквально ложку с супом в рот несу, а ко мне подходят и просят за­писать привет подруге. Я начал учиться от­казывать, но переборщил и дошел до того, что стал сам обижать людей. У меня есть друг — футбольный блогер, который фо­тографируется со всеми в любом состоя­нии и всегда на позитиве. Он мне как-то ска­зал: «Аскар, у тебя есть привилегия — ты входишь в один процент тех, с кем хотят сфоткаться и побыть рядом. Жизнь стучит­ся к тебе в лице разных людей, а ты закрываешь дверь». Последнее не звучало так поэтично, это я уже сам придумал. (Сме­ется.) Сейчас я улыбаюсь, но все же даю понять о своих границах. Если мне неудоб­но, я не фотографируюсь. И да, нет такого, что я всем отвечаю в соцсетях. Я вообще по ним не очень. TikTok или чего-то подобного у меня точно не будет никогда — не хочу быть еще одним мусором в сознании детей и рефлексировать, что от меня отписалось 500 человек.