И старым бредит новизна: каким получился «Евгений Телегин» — адаптация пушкинского текста с Онегиным — Евгением Ткачуком?

Молодой ленинградский мажор Женя Телегин (Евгений Ткачук) живет свою лучшую жизнь. На дворе конец 1980-х, мама постоянно в разъездах (судя по всему, по серьезным гастролям в театре или кино), поэтому простор открыт — живи в огромной квартире в центре Петербурга, носи красивые джинсы-варёнки, слушай редкие зарубежные пластинки вроде альбома группы The Monkees, ходи на домашние концерты Цоя, с которым легко и необременительно дружить. Даже история с умирающим в области дядей, имеющим буквально свое поместье с барочным интерьером и готовым оставить его в наследство, не особенно впечатляет молодого повесу — но матушку обижать не хочется, поэтому приходится ехать на прощание с родственником.

Описывать дальнейшие события не имеет особого смысла, поскольку школьную программу помнят все: будут и друг-враг Ленский (Иван Сотников-мл., причем здесь его зовут буквально Владимир Ленин), и сестры Ольга и Татьяна (Ангелина Шалагина и Серафима Крамер), и обмен письмами, и трагическая развязка (правда, не вполне в форме дуэли), и печальное послесловие.