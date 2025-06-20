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И старым бредит новизна: каким получился «Евгений Телегин» — адаптация пушкинского текста с Онегиным — Евгением Ткачуком?

В российском прокате стартовал фильм «Евгений Телегин» режиссера, художника и писателя Виктора Тихомирова — одного из основателей движения «Митьки» и важного персонажа петербургского андеграунда. В вольном ремейке великого русского романа в стихах главную роль сыграл Евгений Ткачук, а действие перенесено в перестроечные времена. Рассказываем, стоит ли вникнуть в новое прочтение классики.

Киномир, Two Captains Production Company, 2025

Молодой ленинградский мажор Женя Телегин (Евгений Ткачук) живет свою лучшую жизнь. На дворе конец 1980-х, мама постоянно в разъездах (судя по всему, по серьезным гастролям в театре или кино), поэтому простор открыт — живи в огромной квартире в центре Петербурга, носи красивые джинсы-варёнки, слушай редкие зарубежные пластинки вроде альбома группы The Monkees, ходи на домашние концерты Цоя, с которым легко и необременительно дружить. Даже история с умирающим в области дядей, имеющим буквально свое поместье с барочным интерьером и готовым оставить его в наследство, не особенно впечатляет молодого повесу — но матушку обижать не хочется, поэтому приходится ехать на прощание с родственником. 

Описывать дальнейшие события не имеет особого смысла, поскольку школьную программу помнят все: будут и друг-враг Ленский (Иван Сотников-мл., причем здесь его зовут буквально Владимир Ленин), и сестры Ольга и Татьяна (Ангелина Шалагина и Серафима Крамер), и обмен письмами, и трагическая развязка (правда, не вполне в форме дуэли), и печальное послесловие.

Киномир, Two Captains Production Company, 2025

Идея осовременивания вечных сюжетов после десятков (а то и сотен) тысяч попыток в литературе, кино, театре и вообще любом искусстве давно должна была стать абсолютно невыносимой — но, как ни парадоксально, и здесь каждый раз находится, за что зацепиться. В случае Виктора Тихомирова его интерпретация Пушкина (по собственной книге 2017 года) оказалась буквально поэтической элегией и пасторальной картиной, причем слово «картина» здесь следует понимать не с позиции кинематографа, а живописи.

Это взгляд грустного умного седовласого художника, который в свои 70 с лишним смотрит на жизнь вокруг как на полотно. Эпоха Пушкина, перестройка, девяностые, нулевые, десятые, двадцатые — автор, очевидно, воспринимает все молодежные любовные страдания как суету и томление духа, поэтому визуально больше акцентируется на деревенских пейзажах вместо эстетики Петербурга 1980-х. Нельзя не признать, что выглядят они буквально как сладкий сон: с рассветами и закатами, падающими яблоками, полями клевера, сидящими в лужах жабками и анимационными вставками собственных этюдов.

Киномир, Two Captains Production Company, 2025

Тем не менее Тихомиров прекрасно помнит свое протестное прошлое и в этом плане максимально точно работает с героями. Все разговаривают и действуют предельно вычурно, миксуя высокий штиль и наивные философствования, вне зависимости от возраста ведут себя как подростки (особенно трогательно смотрятся эпизодические выходы Юрия Гальцева и Юрия Кузнецова, не говоря уже про Ткачука, который за счет органики всегда сверкает в кадре) и явно уверены, что лето и жизнь никогда не закончатся. Увы, так не бывает — за всем хорошим обязательно придет катастрофа (в «Телегине» Тихомиров визуализирует ее вставкой с кадрами из Афганистана), но что помешает очередному поколению пройти по тому же пути, пока солнце еще такое яркое, вино вкусное, девушки красивые, а Цой и Леонид Федоров на саундтреке по-прежнему отлично звучат.

Лоскутное одеяло из обрывков памяти, бунтарства, попыток высказаться про современность и любви к литературе и созерцанию, как ни странно, греет — хотя бывает, что и трещит по швам.

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