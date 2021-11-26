«Это не борьба с COVID-19, а сегрегация бизнеса»: кинотеатры Петербурга потребовали отменить систему QR-кодов

Обращение «Мираж Синема» и других крупных кинотеатров и кинотеатральных сетей Петербурга к губернатору Александру Беглову:

Отсрочка введения системы QR-кодов для ритейла и общественного питания при сохранении запрета прохода в кинотеатры без QR-кодов вызывает, мягко говоря, недоумение.

Мы с пониманием отнеслись к решению Правительства Санкт-Петербурга о поэтапном вводе системы QR-кодов для разных сфер бизнеса с интервалом в две-три недели: в целях борьбы с новой волной пандемии и с тем, чтобы жители нашего города имели возможность постепенно делать прививки и получать QR-коды. Однако предоставление отсрочки для предприятий торговли и общественного питания, дабы «не отпугнуть туристов на зимних каникулах», опровергает все благие цели введения системы QR-кодов для борьбы с пандемией и здоровья нации — те цели, которые кинотеатральный бизнес поддержал.

Неужели Правительство готово открыть рестораны и магазины для туристов без всякого контроля состояния их здоровья и угрозы заражения и не готово открыть свободный доступ в кинотеатры для петербуржцев, для жителей своего города? И в чем принципиальное отличие по безопасности от COVID-19 на территориях кинотеатров, ритейла и общепита? С учетом того, что кинотеатры соблюдают повышенные меры безопасности, к примеру, выделяя специального сотрудника для контроля температуры посетителей на входе в кинотеатр. При этом в ресторанах, кафе, уличных магазинах такого не наблюдается.

Получается, что принципиальных отличий для здоровья граждан нет, кроме того, что кому-то позволят заработать на туристическом потоке и продаже новогодних подарков. И это не борьба с COVID-19, а сегрегация бизнеса.