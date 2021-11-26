«Это не борьба с COVID-19, а сегрегация бизнеса»: кинотеатры Петербурга потребовали отменить систему QR-кодов

Кинотеатры Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с требованием отменить систему QR-кодов. По их мнению, это «не борьба с COVID-19, а сегрегация бизнеса» — особенно на фоне отсрочки для общепита и ритейла. Представители индустрии просят «выстроить оправданный подход к ограничениям, равноправный для кинотеатров и всех сфер досугового бизнеса, и в первую очередь отменить ограничение прохода посетителей по QR-кодам». «Собака.ru» публикует текст обращения, копией которого кинотеатры поделились с редакцией.
Обращение «Мираж Синема» и других крупных кинотеатров и кинотеатральных сетей Петербурга к губернатору Александру Беглову:
Отсрочка введения системы QR-кодов для ритейла и общественного питания при сохранении запрета прохода в кинотеатры без QR-кодов вызывает, мягко говоря, недоумение.
Мы с пониманием отнеслись к решению Правительства Санкт-Петербурга о поэтапном вводе системы QR-кодов для разных сфер бизнеса с интервалом в две-три недели: в целях борьбы с новой волной пандемии и с тем, чтобы жители нашего города имели возможность постепенно делать прививки и получать QR-коды. Однако предоставление отсрочки для предприятий торговли и общественного питания, дабы «не отпугнуть туристов на зимних каникулах», опровергает все благие цели введения системы QR-кодов для борьбы с пандемией и здоровья нации — те цели, которые кинотеатральный бизнес поддержал.
Неужели Правительство готово открыть рестораны и магазины для туристов без всякого контроля состояния их здоровья и угрозы заражения и не готово открыть свободный доступ в кинотеатры для петербуржцев, для жителей своего города? И в чем принципиальное отличие по безопасности от COVID-19 на территориях кинотеатров, ритейла и общепита? С учетом того, что кинотеатры соблюдают повышенные меры безопасности, к примеру, выделяя специального сотрудника для контроля температуры посетителей на входе в кинотеатр. При этом в ресторанах, кафе, уличных магазинах такого не наблюдается.
Получается, что принципиальных отличий для здоровья граждан нет, кроме того, что кому-то позволят заработать на туристическом потоке и продаже новогодних подарков. И это не борьба с COVID-19, а сегрегация бизнеса.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обрели статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. QR-код для ресторанов и торговых центров введут позже, чем планировалось.
Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.
С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день. Кроме того, в России готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Решения о введении системы и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.
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