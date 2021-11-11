Власти готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. О их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», — рассказали в оперштабе.

Ранее РБК со ссылкой на источники в правительстве сообщал, что законопроекта будет два: об обязательных QR-кодах в транспорте (в самолетах и поездах) и в кафе и магазинах. Подобная мера будет действовать до июня 2022 года.

Также источники издания сообщают, что работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает. В перечисленных заведениях просить у посетителей QR-коды не будут

Решения о введении QR-кодов и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.

Во втором документе пропишут введение обязательных QR-кодов на междугородних и международных рейсах. Планируется, что проверять код будут сразу при покупке билетов. Точную дату установит правительство.

Вакцинированным незарегистрированными в России препаратами от коронавируса разрешат перемещаться на поездах и самолетах. Такая же возможность будет и у граждан России, но лишь до определенного времени, которое установит правительство.

Напомним, QR-коды как подтверждение вакцинации от коронавируса заработали в большинстве регионов России — они нужны для посещения общепита, объектов культуры и госучреждений. Возможность распространения системы QR-кодов на транспорт уже обсуждают профильные министерства. Ее могут реализовать в два этапа — и на последнем подтверждение вакцинации может потребоваться даже при покупке билетов.