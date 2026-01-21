От Эдуарда Лимонова до Евгения Водолазкина: 19 самых ожидаемых книг 2026 года

А еще новый релиз Михаила Пиотровского, философская притча «венгерского Достоевского» и лауреата Нобелевской премии Ласло Краснахоркаи, исследование Татьяны Черниговской о нейронауке, собрания сочинений Льва Рубинштейна и Якова Друскина, сценарии Алексея Германа старшего и Светланы Кармалиты и исповедь Татьяны Столяр о принятии себя. Редакция Собака.ru делится списком книг, на которые стоит обратить внимание в этом году.
ГЛАВНОЕ
Евгений Водолазкин «Последнее дело майора Чистова» (18+)
В прошлом году мы смотрели экранизацию «Авиатора», а вот крупных литературных релизов у прозаика и трехкратного обладателя «Большой книги» не было с 2022-го (тогда вышел «Чагин» — история морального выбора сотрудника библиотеки с феноменальной памятью). О новом романе известно немногое: жанр «недетективный», главный герой — вынесенный в заглавие майор Чистов, место действия — вновь Петербург.
Как тизер здесь можно прочитать две главы неопубликованной рукописи. Стартует книга локальными шутками: «В Москве две женщины не поделили мужа. А в Петербурге — поделили..», а двигателем сюжета становится загадочное убийство, произошедшее на Бармалеевой улице.
Дата выхода пока неизвестна, «Редакция Елены Шубиной»
Обложка российского издания пока не утверждена
Ласло Краснахоркаи «Возвращение барона Венкхейма» (18+)
Впервые на русском выходит роман «венгерского Достоевского» и лауреата Нобелевской премии-2025. В «Возвращение барона Венкхейма» он продолжает линию «Сатанинского танго» и «Меланхолии сопротивления». Это философская история о пожилом аристократе — убегая от многочисленных долгов, тот возвращается домой с надеждой на размеренную жизнь и воссоединение с экс-возлюбленной. Ситуация оборачивается непредсказуемо: Венкхейм оказывается втянут в сплетни, интриги и политическую борьбу, а в воздухе чувствуется приближающаяся катастрофа.
Июль, Corpus
Эдуард Лимонов «Я не хочу быть простым человеком» (18+)
Издатели продолжают традицию 2025 года: только недавно мы изучали утерянную и случайно найденную «Москву майскую» (роман-портрет богемной жизни оттепели!), а совсем скоро сможем оценить дневники, письма и рассказы, которые эпатажный писатель посвящал своей жене (и героине «Это я — Эдичка») Елене Щаповой. Все тексты будут опубликованы впервые!
Дата выхода пока неизвестна, «Альпина.Проза»
Лев Рубинштейн «Собрание сочинений. Том 1» (18+)
В 2024 не стало поэта и эссеиста, которого считают одним из основоположником московского концептуализма. Как дань памяти издательство «НЛО» анонсировало несколько томов сочинений Льва Семеновича. В первом — ближайшем — собраны вещи, связанные с его биографией, воспоминаниями о детстве и проживанием прошлого. «Это я» и «С четверга на пятницу» из знаменитой картотеки — стихов, написанных на карточках из библиотек, — мемуары «Тайный ход» и комментарий «Мама мыла раму».
В следующих томах обещают эссе и прозу о времени и политике, философии и социологии литературы.
Первая половина 2026 года, «Новое литературное обозрение»
Обложка российского издания пока не утверждена
Флориан Иллиес «Когда садится солнце. Семья Манн в Санари» (18+)
Немецкий арт-критик и писатель бытописует жизнь Томаса Манна и его семьи в изгнании. В 1933 году, когда Манны находятся на отдыхе на юге Франции, в родной для писателя Германии заметно обостряется политическая ситуация. Из-за этого Томас, его жена Катерина и шестеро детей вынуждены стать эмигрантами. На их примере Иллиес раскрывает темы тоски по родине, страха и злости и, конечно, мира, который находится на грани краха.
До конца августа, Ad Marginem
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Михаил Пиотровский «Я — арабист» (18+)
Как превратить культурные войны в диалог? Директор Эрмитажа и один из символов Петербурга отвечает на этот вопрос в восьми эссе-новеллах на стыке мемуаров и истории. Пиотровский-востоковед приглашает читателя в научные путешествия по Кавказу, Ближнему Востоку и Центральной Азии, а также на раскопки Кармир-Блура. Внутри — его семейные фотографии из экспедиций, детские воспоминания и истории о личных встречах.
Февраль, Slovo
Обложка российского издания пока не утверждена
Вирджиния Вулф, Джулия Стивен «Быть больным» (18+)
Уникальность этого издания в том, что текст Вулф — автора «Миссис Дэллоуэй» — объединен с отрывками из «Записок из больничных палат» ее матери. Писательница здесь задается вопросом: почему в литературе игнорируют тему болезни, считая ее скучным проявлением физических страданий? Вулф постулирует: это глубокий человеческий опыт и особый способ проживания жизни, для которого нужен новый язык.
До конца августа, Ad Marginem
Яков Друскин «Собрание сочинений» (18+)
Пока Хармс и компания вторгаются в Петербург настоящего (в декабре в квартире Введенского открылся музей ОБЭРИУ!), издательство Ad Marginem поддерживает эту тенденцию и публикует два тома сочинений Друскина — писателя и того самого спасителя наследия Хармса. В «Трактатах и набросках» — его философские наброски, а в «Дневниках. Письмах» — воспоминания с 1930-х по 1970-е, которые помогут лучше понять мировоззрение чудаков-трагиков.
До конца августа, Ad Marginem
Татьяна Черниговская и Константин Анохин «Мозг и его я» (18+)
Бриллиант наших сердец, профеcсор СПбГУ, доктор филологии и биологии, лицо и амбассадор современной науки в Петербурге Татьяна Черниговская (на пару с нейрофизиологом Константином Анохиным) продолжает линию, начатую ею в 2021 году в книге «Чеширская улыбка кота Шредингера: мозг, язык и сознание». В исследовании ученые задают критические вопросы нейронауке и намечают варианты ответов.
В ожидании релиза можно почитать размышления Татьяны Владимировны про искусственный интеллект (тут, тут и тут), про пластичность и «ремонт» мозга, про влияние музыки на когнитивные способности и про то, почему искусство важнее науки.
Дата выхода пока неизвестна, «АСТ нонфикшн»
Обложка российского издания пока не утверждена
Хишам Матар «Возвращение» (18+)
В прошлом году мы читали у Хишама Матара «Мои друзья» — размышление о том, что такое дом. На очереди: автофикшен, как отец писателя без вести пропал в Ливии, а он больше двадцати лет спустя отправился на его поиски. Роман о надежде, травме и исцелении стал лауреатом Пулитцеровской премии и одной из 100 лучших книг XXI века по версии New York Times
Октябрь, «Фантом Пресс», перевод: Наталья Лихачева
Алексей Герман старший
Алексей Герман старший, Светлана Кармалита «Долгие ночные стоянки. Кинопроза» (18+)
Двухтомник киндораматургов, который даже в отрыве от фильмов читается как феноменальная проза. В сборник вошло 11 сценариев: не только канонические «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом», «Торпедоносцы», но и, к примеру, неэкранизированный детективный триллер «Долгие ночные стоянки» (первая публикация текста!).
Дата выхода пока неизвестна, «Сеанс»
Иосиф Бродский
«За чертой горизонта: петербургские тексты 1950–2000-х гг.» (18+)
Разгадать культурный код ленинградцев и петербуржцев предлагает составитель сборника, прозаик Станислав Снытко. От Андрея Битова и Иосифа Бродского до Александра Скидана: так выглядит антология последних 80 лет локальной литературы, которая препарирует тему отличительных особенностей петербургского письма.
Дата выхода пока неизвестна, «Издательство Ивана Лимбаха»
Обложка российского издания пока не утверждена
Эдвард Джоунз «Знакомый мир» (18+)
Сложносочиненный исторический роман-лауреат Пулитцера рассказывает о семье фермера Генри Таусенда — бывшего раба, который удивительным образом сам становится причастен к торговле людьми. Сюжет в том, что после смерти главы семьи плантация приходит в упадок, а обстановка вокруг накаляется: по слухам, грядет восстание рабов.
Июнь, «Фантом Пресс», перевод: Марина Извекова
Обложка российского издания пока не утверждена
Гюнтер Грасс «Невспаханное поле» (18+)
Прошлый год был богат на издание книг нобелевского лауреата: вышел и сборник стихов «Глупый август», и постапокалиптичный роман «Крысиха». В 2026-м впервые на русском появится хроника падения Берлинской стены и воссоединения Германии, показанная через призму своеобразной и даже неудобной дружбы историка Вуттке и осведомителя Штази (Министерства государственной безопасности ГДР. — Прим.ред.) Хофталлера.
Дата выхода пока неизвестна, «Альпина.Проза»
Предыдущая книга автора
Вера Богданова «Царствие мне небесное» (18+)
Дебютный роман Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари» (трибьют природе травмы!) моментально попал в шорт-лист «Нацбеста», прошлогодний «Семь способов засолки душ» (триллер о русской хтони и мистике!) оказался финалистом «Большой книги». В новом автофикшене писательница поделится воспоминаниями о детстве и борьбе с онкологией, а заодно поразмышляет о взаимоотношениях с домом и цикличности рождения и смерти.
Дата выхода пока неизвестна, «Альпина.Проза»
Предыдущая книга автора
Эдуард Веркин, название книги в работе
Лауреат «Большой книги»-2025 продолжает цикл «Поток Юнга» (в нем уже шесть рассказов, повестей и романов!). Пока известно лишь, что новый релиз проясняет мир, который писатель описывал в атмосферном научно-фантастическом хорроре «Сорока на виселице». Напомним: речь в нем шла о событиях на планете Реген, где Большое Жюри решало судьбу эксперимента, который готовили физики.
Дата выхода пока неизвестна, Inspiria
Татьяна Столяр
Татьяна Столяр «Я есть жир» (18+)
Новинка на стыке литературы и арта: книга-исповедь одной из создательниц телеграм-канала «Антиглянец» и коллекционерки совриска Татьяны Столяр заявлена в связке с одноименной выставкой (ее журналистка готовит с двумя художниками, имена которых держит в секрете!). Содержанием релиза станут размышления о критике и принятии собственного тела.
Сентябрь, «Альпина.Проза»
Обложка российского издания пока не утверждена
Сьюзен Таубес «Плач по Юлии» (18+).
Увы, при жизни автор экспериментальной прозы Сьюзен Таубес так и не застала публикацию повести, которая дала название этому сборнику. Ее сюжет исследует темы внутренней борьбы и природы идентичности. Главная героиня Юлия вынуждена с рождения делить свое сознание с духом, который вступает с ней в диалог, спорит и пытается понять, может ли он существовать вне ее тела.
Дата выхода пока неизвестна, «Подписные издания», перевод: Юлия Полещук
Предыдущая книга автора
Илья Мамаев-Найлз «Только дальний свет фар» (18+)
В 2023 году дебют Мамаева-Найлза «Год порно» неожиданно стал хитом. Кажется, откровенный роман «Только дальний свет фар» может повторить его судьбу! Это книга о девушке Кире, которая сбегает со своей свадьбы с незнакомцем Яном. Вместе они отправляются в путешествие из Петербурга в Сочи — без конечной цели и смысла.
Март, NoAge
