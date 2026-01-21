От Эдуарда Лимонова до Евгения Водолазкина: 19 самых ожидаемых книг 2026 года

Евгений Водолазкин «Последнее дело майора Чистова» (18+)

В прошлом году мы смотрели экранизацию «Авиатора», а вот крупных литературных релизов у прозаика и трехкратного обладателя «Большой книги» не было с 2022-го (тогда вышел «Чагин» — история морального выбора сотрудника библиотеки с феноменальной памятью). О новом романе известно немногое: жанр «недетективный», главный герой — вынесенный в заглавие майор Чистов, место действия — вновь Петербург.

Как тизер здесь можно прочитать две главы неопубликованной рукописи. Стартует книга локальными шутками: «В Москве две женщины не поделили мужа. А в Петербурге — поделили..», а двигателем сюжета становится загадочное убийство, произошедшее на Бармалеевой улице.

Дата выхода пока неизвестна, «Редакция Елены Шубиной»