Венгерский Достоевский: кто такой Ласло Краснахоркаи, получивший Нобелевскую премию по литературе?

Оксана Якименко

Переводчик, преподаватель НИУ ВШЭ, редактор Импринта венгерской литературы mérleg в издательстве libra:

Краснахоркаи — безусловно, выдающийся венгерский писатель, один из главных авторов своего поколения. При этом странным образом его можно назвать в чем-то очень русским писателем. Во всяком случае, мало о ком из заграничных авторов можно сказать: «Он настолько же похож на Достоевского, как Краснахоркаи».

Дело в том, что Краснахоркаи в своих текстах поднимает очень важные моральные вопросы, примерно такого же масштаба, как Федор Михайлович. Его вещи, созданные на рубеже 1980—90-х годов — это большая европейская литература. Я бы даже сказала, что литература, сегодня немного уходящая. Его большая проза — это то, ради чего в принципе пишут романы. Во всяком случае, то, ради чего романы писали русские писатели.

Он пишет о том, ради чего поднимается задушевный разговор на грани отчаяния. Разговор во время которого люди обсуждают самые важные вещи в жизни, доходя до такой глубины, что заглядывают в бездну человеческую. Очень созвучно нынешнему времени.

Так, переведенное на русский «Сатанинское танго» (легшее в основу одноименного фильма Белы Тарра) — это притча, которая повествует о приходе на Землю Анти-Мессии. «Меланхолия сопротивления» (также выходила в России) — это совсем другая история. Вновь почти притча, но отталкивающаяся уже от вполне реального сюжета. Не так давно опубликованный у нас «Гомер навсегда», понятно, уже является работой с классическим сюжетом и универсальными мотивами.