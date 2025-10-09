Венгерский Достоевский: кто такой Ласло Краснахоркаи, получивший Нобелевскую премию по литературе?

Нобелевская неделя в самом разгаре! После объявления лауреатов по медицине, физике и химии настал черед награды по литературе. В этом году ее обладателем стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, известный не только любителям интеллектуальной прозы, но и авторского кино. Чем знаменит писатель? Какие его романы переведены на русский? И какой след он оставил в европейском кинематографе? Отвечают переводчица Оксана Якименко, Василий Степанов, главред журнала «Сеанс» (да, Краснахоркаи в нем публиковался!) и управляющая букинистическим магазином Academia Анна Канунникова.
Оксана Якименко
Переводчик, преподаватель НИУ ВШЭ, редактор Импринта венгерской литературы mérleg в издательстве libra:
Краснахоркаи — безусловно, выдающийся венгерский писатель, один из главных авторов своего поколения. При этом странным образом его можно назвать в чем-то очень русским писателем. Во всяком случае, мало о ком из заграничных авторов можно сказать: «Он настолько же похож на Достоевского, как Краснахоркаи».
Дело в том, что Краснахоркаи в своих текстах поднимает очень важные моральные вопросы, примерно такого же масштаба, как Федор Михайлович. Его вещи, созданные на рубеже 1980—90-х годов — это большая европейская литература. Я бы даже сказала, что литература, сегодня немного уходящая. Его большая проза — это то, ради чего в принципе пишут романы. Во всяком случае, то, ради чего романы писали русские писатели.
Он пишет о том, ради чего поднимается задушевный разговор на грани отчаяния. Разговор во время которого люди обсуждают самые важные вещи в жизни, доходя до такой глубины, что заглядывают в бездну человеческую. Очень созвучно нынешнему времени.
Так, переведенное на русский «Сатанинское танго» (легшее в основу одноименного фильма Белы Тарра) — это притча, которая повествует о приходе на Землю Анти-Мессии. «Меланхолия сопротивления» (также выходила в России) — это совсем другая история. Вновь почти притча, но отталкивающаяся уже от вполне реального сюжета. Не так давно опубликованный у нас «Гомер навсегда», понятно, уже является работой с классическим сюжетом и универсальными мотивами.
Кстати сказать, об органической связи с русской литературой Краснахоркаи говорил и сам в своих интервью. Кроме того, у него есть роман «Война и Война» — явная отсылка к «Войне и Миру» Толстого.
Лично я работала с текстами Краснахоркаи меньше, чем мне бы хотелось (к примеру, переводила рассказ, который лег в основе еще одного фильма Белы Тарра (они вообще немало работали вместе) «Туринская лошадь». Однако я могу сказать, что тексты это сложные и очень интересные с точки зрения языка.
Во всяком случае, в ранний свой период писатель поражал ритмичностью прозы. В интервью он сам признавался, что во время работы над своими первыми большими вещами, он сочинял, проговаривая тексты, на ходу, в движении. Лишь потом, приходя домой, он записывал их.
Наверное, из-за этого тот же роман «Сатанинское танго» действительно, можно сказать, написан в ритме танго со сложным музыкальным ритмом. Наверное, здесь также сказалась работа в кино. Во всяком случае, для него очень важна ритмическая и ритмичная структура текста.
В общем, это, повторюсь, большой европейский писатель и важная фигура мировой культуры. Тот факт, что ему сегодня дали Нобелевскую премию, выглдяит вполне закономерным.
Василий Степанов
Главный редактор журнала «Сеанс»:
«Нобелевской премии за достижения в области кинематографа, к сожалению, не существует, но награду великому венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи вполне можно рассматривать именно как таковую — ведь без его книг и сценариев непредставим, невозможен мир классического Белы Тарра девяностых и нулевых. Невозможны его необъяснимые шедевры "Сатанинское танго", "Гармонии Веркмейстера", "Проклятие" и тот черный-белый мир, в котором человек существует на правах погрешности, музейного курьеза, мотылька, за полетом и горением которого пристально наблюдает немигающий взгляд камеры».
Анна Канунникова
Управляющая букинистическим магазином Academia:
Ласло Краснахоркаи — венгерский писатель, который чаще всего упоминается как сценарист и соратник режиссера и едва ли не главного деятеля авторского кино Белы Тарра. Все что-нибудь да слышали про фильмы с большим хронометражом, в которых мало событий, но много саспенса — «Сатанинское танго» или «Туринская лошадь» точно находятся среди самых впечатляющих, странных или, на худой конец, самых долгих фильмов, которые можно увидеть. Они могут нравиться или остаться загадкой, но впечатляют точно.
Так как у меня складывается впечатление, что фильмы иногда все-таки проще смотреть, чем прочесть книгу, по крайней мере, к этому словно проще подступиться (и киноманов у нас все-таки больше, чем книголюбов), то думаю, что к Краснахоркаи многие приходят именно через кино. Насколько он известен, судить сложно, но стоит отметить, что те переводы, что выходили на русском — а это как раз пресловутое «Сатанинское танго» и еще «Меланхолия сопротивления» — давно стали редкостью, так как тираж (небольшой) раскуплен ценителями, а новый не планировался по причине невысокого спроса.
В наш букинистический магазин «Сатанинское танго» попадало всего трижды за все 2,5 года работы. Либо читатели не хотят с ним расставаться, либо он действительно растворился среди собирателей, которые только планируют его прочесть, и он ждет своей очереди, — тоже частая история. Все-таки Краснахоркаи не тот автор, которого спрашивали бы в книжном каждый день или хотя бы раз в неделю.
Лично я, узнав о вручении премии, порадовалась, словно за хорошего друга, потому что, во-первых, люблю венгерскую литературу в принципе и слежу за тем, что из нее переводят на русский. Во-вторых, книги Краснахоркаи довольно давно мне попались и полюбились, еще фрагментами, которые печатали в литературных журналах, а «Меланхолию сопротивления» я даже перечитывала пару раз. Открывающая сцена романа происходит в поезде, и я — весьма удачно — тоже начала читать ее в поезде, и у меня сразу же случился просто катарсис.
Проза Краснахоркаи лично для меня одновременно очень яркая, но при этом вязкая, будто попадаешь в чей-то медленный, но при этом очень шумный сон, и он вроде апокалиптичный донельзя, но при этом такой медленный-медленный, в нем вязнешь, причем сам сюжет очень бойкий и притчевый. То есть, если вы любите книги за захватывающий сюжет с ноткой абсурда — вам тоже понравится. Однако найти его тексты в бумаге прямо сейчас будет той еще задачкой — насколько я вижу, буквально сразу после объявления премии цена в 2–3 тысячи (классика для редкой, но малоизвестной книжки) выросла почти в четыре раза. Так что коллективно надеемся на переиздание в связи с премией.
