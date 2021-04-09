Татьяна Черниговская: «Вижу апокалиптические черты со всех сторон, но не вижу прогресса»

Мысль – это одиночество?

Мой первый ответ: «Да!». Беру наглость на себя сказать, что Пятигорский и Мамардашвили с этим бы согласились. С другой стороны — лучшее, что человечество сделало — изобрело внешнюю память. Это, разумеется, не про флешки, а про то, что какому-то гению пришло в голову информацию записать, зарисовать, слепить — вынести за пределы мозга бренного. Благодаря письменности и музыке ты можешь общаться с авторами: читаешь, что написано 3000 лет назад, и отвечаешь. Это страшно интересная вещь! А диалог меняется в течение жизни, поскольку меняются твои позиции и взгляды на вещи.

О психосоматике

Мысль — это облако. И это так влияет! Ваше плохое психологическое состояние может повлиять на физическое драматическим образом. Это как выходит? Студентам задаю вопрос: «Я сейчас подумала, что нужно согнуть палец, а теперь согнула. Как так получилось?» Они на это ответят: «Мозг послал сигнал, нервы, пошло, пришло, палец согнулся». Это я понимаю. А мне интересно, что произошло в промежутке между тем, как я подумала и мозг послал сигнал.

О том, умеют ли люди думать

Большинство людей вообще не думают. Думанье — это страшный труд, невероятно сложно, напряжение всей личности, я бы даже сказала, всего организма. Это не всем доступно.

Какие сейчас студенты?

У нас в магистратуре сильные студенты. Если они будут проходить тесты на интеллект, то наберут максимальное количество из возможных баллов. У них прекрасная работающая вычислительная машина в голове. Они очень умны по формальным показателям: выигрывают все конкурсы, получают отличные оценки. Не многие из них обладают «второй частью интеллекта», то есть немногие из них чувствительны. Сложилось впечатление, что наиболее способные из этих людей как будто искусственные или с другой планеты к нам завезены и им дали хорошую инструкцию. Они себя ведут, как будто они всамделишные, им написали, какие юбки на Земле носят, какую литературу читают. Я допускаю, что через 10-20 лет им в другой инструкции напишут, что нужно интуицию подключить. Они все знают, только для них это теория, учебник.

Эйнштейн сказал: «Интуиция — это священный дар, а рациональный ум — верный слуга». И это говорил физик! Именно поэтому он гений. Крупные прорывы не делаются с помощью логарифмической линейки. Это неизвестно откуда берется — откуда-то сваливается. Именно человек с большим полем ассоциаций, но при этом профессионал в своей области, может сделать открытие. А по правилам игры он должен получить двойки по всем предметам.

Однажды была в центре для одаренных детей «Сириус». Сидя за обедом с профессорами петербургской консерватории, назвала имя одного пианиста, с которым познакомилась незадолго. У него 50 высших наград в разных конкурсах, что меня уже насторожило. Я поинтересовалась, как им пианист. Они поменялись в лице и сказали: «Ну да, он играет очень быстро и очень громко». И тут я заткнулась. Интересный век, когда люди играют со скоростью, с которой не может двигаться биологический объект. До чего дошла эволюция!

Есть такое замечательный пианист Владимир Мищук. Когда я была на его концерте, меня поразила скорость в обратную сторону. Он делал, кажется, недопустимые паузы. А потом я прочитала, в Гарварде или в Стэнфорде обратили внимание на то, что у искушенного слушателя музыки особенные процессы в мозгу идут именно во время паузы. Отчего тогда быстро бежим? Куда собрались? Интересное время сейчас, какой-то интеллектуальный слом.