Эксклюзив! «Севкабель Порт» объявляет участников 4-й ярмарки современного искусства Port Art Fair

Тема 2026 года — blank: движение к простому, выверенному и ясному.

Стали известны участники Port Art Fair — 2026. В этом году в ярмарке современного искусства примут участие 48 галерей и самоорганизаций, 44 независимых художника и пять участников секции «Диджитал» — всего 97 участников. Среди них — Кабаре «Шум», СССХ, Pop-Up Gallery, фотограф Влад Третьяк, медиахудожник Даниил Зуев (уже запланировали поход на его выставку в Русском музее?), казанский центр современной культуры «Смена», Школа дизайна НИУ ВШЭ и Центр искусства и науки ИТМО.

Всего на участие в четвертой Port Art Fair поступило 1 500 заявок — рекордное число за все сезоны. Среди отобранных участников — представители более чем 15 городов: от Петербурга, Москвы и Казани до Кемерово, Набережных Челнов и Сочи.

Ярмарка пройдет с 21 по 24 мая. Событие объединит работы в разных медиа: живопись, графику, скульптуру, фотографию, digital, объекты, инсталляции.

Тема этого года — blank. Белое на белом — состояние новой возможности, предчувствия и вот-вот сделанного шага; движение к простому, выверенному и ясному.

Впервые в истории ярмарки для отбора участников собрали экспертный совет. В него вошли галерист Ольга Профатило, коллекционер Сергей Лимонов, кураторы Алексей Масляев и Илья Крончев-Иванов.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ярмарки Port Art Fair

Катя Рыблова. Цвет начала новой истории

Анна Ставиноженко. Глаз любовника

Даниил Зуев. В гостях у Ангельского Леса

УЧАСТНИКИ PAF–2026

Галереи и самоорганизации (48)

  • ARTSTORY
  • Центр современной культуры «Смена»
  • Школа дизайна НИУ ВШЭ
  • Центр искусства и науки Университета ИТМО
  • Галерея «Грабарь»
  • 573
  • Аленка х Хрусталик х Никольские Хрустальные Мастерские
  • АРТЕЛЬ
  • АРТКОРПУС / ARTCORPUS
  • ГАЛААРТА / GALAARTA
  • Галерея «Марина»
  • Галерея «МОСЯ»
  • Галерея БУДУЩЕЕ / FUTURO
  • Галерея Елены Абрамовой
  • Галерея Ирины Шрайнер
  • Галерея Ларисы Депершмидт / Larisa Depershmidt gallery
  • Галерея Махмудов / Makhmudov Gallery
  • Галерея МоМ
  • Галерея Николая Евдокимова / Nikolay Evdokimov Gallery
  • Галерея «Радость» / Joy Gallery
  • Галерея современного африканского искусства Я-А
  • Галерея современной фотографии «Белая Радуга»
  • Галерея фотографии ЗЕРНО / ZERNOGALLERY
  • Галерея Шатунов / Shatunov gallery
  • ГЭ́ЛЕРИ / ˈGÆLƎRI
  • ДЕБОШ
  • ЗАПЯТАЯ
  • Кабаре «Шум»
  • Пространство Коридор / Corridor Space
  • Лавка Зеленогорск
  • Люмарх, Объединение художников М.О.Х
  • ОДА
  • ПАРАЗИТ / Parazit
  • ПОЛЯНА
  • Просто комната / izzi room
  • Путешествующая галерея / Pop-Up Gallery
  • Рабочий стол
  • объединение русского интеллекта / РАШН БРЭЙНС
  • Салон Красоты
  • СЕТКА
  • СО.8 / SO.8
  • Сообщество Современных Сибирских Художников / СССХ
  • ТЕТА
  • ТИХО
  • Тоска
  • Фиджитал-галерея «Охра»
  • Bad Gallery
  • Hovard Club Foundation
Иван Архипов. Beast

Anya Romanoff. It's a Blue World Without You

Независимые художники (44)

  • Арина Авилова
  • Галина Агафонова
  • Сергий Агров
  • Иван Архипов
  • Маргарита Асылгараева
  • Мария Богатова
  • Тати Воронина
  • Ева Гец
  • Татьяна Головкина
  • Анна Дерябова
  • Злата Егорова
  • Алексей Жучков
  • Катя Забелина
  • Марго Иванова
  • Света Исаева
  • Юлия Кернер
  • Алена Ковалли
  • Натали Кокошкина
  • Евгения Коркунова
  • Настя Криулина
  • Вета Лукьянова
  • Максим Лунский
  • Дима Махно
  • Коринна Моисеева
  • Полина Назарова
  • Александра Нестеркина
  • Анна Нечаева
  • Саша Обособлен
  • Мария Плотникова
  • Кристина Пуршина
  • Саша Пучкова
  • Катя Рыблова
  • Лера Смирнова
  • Анна Ставиноженко
  • Даша Сурма
  • Вадим Тишин
  • Анна Третьяк
  • Влад Третьяк
  • Ярослава Трояновская
  • Лена Троянская
  • Наташа Хегай
  • Евгения Цой
  • pomaskevich
  • anya romanoff

Диджитал (5)

Четвертая ярмарка Port Art Fair пробудет с 21 по 24 мая в «Севкабель Порту».

