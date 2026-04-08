Эксклюзив! «Севкабель Порт» объявляет участников 4-й ярмарки современного искусства Port Art Fair

Тема 2026 года — blank: движение к простому, выверенному и ясному.
Стали известны участники Port Art Fair — 2026. В этом году в ярмарке современного искусства примут участие 48 галерей и самоорганизаций, 44 независимых художника и пять участников секции «Диджитал» — всего 97 участников. Среди них — Кабаре «Шум», СССХ, Pop-Up Gallery, фотограф Влад Третьяк, медиахудожник Даниил Зуев (уже запланировали поход на его выставку в Русском музее?), казанский центр современной культуры «Смена», Школа дизайна НИУ ВШЭ и Центр искусства и науки ИТМО.
Всего на участие в четвертой Port Art Fair поступило 1 500 заявок — рекордное число за все сезоны. Среди отобранных участников — представители более чем 15 городов: от Петербурга, Москвы и Казани до Кемерово, Набережных Челнов и Сочи.
Ярмарка пройдет с 21 по 24 мая. Событие объединит работы в разных медиа: живопись, графику, скульптуру, фотографию, digital, объекты, инсталляции.
Тема этого года — blank. Белое на белом — состояние новой возможности, предчувствия и вот-вот сделанного шага; движение к простому, выверенному и ясному.
Впервые в истории ярмарки для отбора участников собрали экспертный совет. В него вошли галерист Ольга Профатило, коллекционер Сергей Лимонов, кураторы Алексей Масляев и Илья Крончев-Иванов.
УЧАСТНИКИ PAF–2026
Галереи и самоорганизации (48)
- ARTSTORY
- Центр современной культуры «Смена»
- Школа дизайна НИУ ВШЭ
- Центр искусства и науки Университета ИТМО
- Галерея «Грабарь»
- 573
- Аленка х Хрусталик х Никольские Хрустальные Мастерские
- АРТЕЛЬ
- АРТКОРПУС / ARTCORPUS
- ГАЛААРТА / GALAARTA
- Галерея «Марина»
- Галерея «МОСЯ»
- Галерея БУДУЩЕЕ / FUTURO
- Галерея Елены Абрамовой
- Галерея Ирины Шрайнер
- Галерея Ларисы Депершмидт / Larisa Depershmidt gallery
- Галерея Махмудов / Makhmudov Gallery
- Галерея МоМ
- Галерея Николая Евдокимова / Nikolay Evdokimov Gallery
- Галерея «Радость» / Joy Gallery
- Галерея современного африканского искусства Я-А
- Галерея современной фотографии «Белая Радуга»
- Галерея фотографии ЗЕРНО / ZERNOGALLERY
- Галерея Шатунов / Shatunov gallery
- ГЭ́ЛЕРИ / ˈGÆLƎRI
- ДЕБОШ
- ЗАПЯТАЯ
- Кабаре «Шум»
- Пространство Коридор / Corridor Space
- Лавка Зеленогорск
- Люмарх, Объединение художников М.О.Х
- ОДА
- ПАРАЗИТ / Parazit
- ПОЛЯНА
- Просто комната / izzi room
- Путешествующая галерея / Pop-Up Gallery
- Рабочий стол
- объединение русского интеллекта / РАШН БРЭЙНС
- Салон Красоты
- СЕТКА
- СО.8 / SO.8
- Сообщество Современных Сибирских Художников / СССХ
- ТЕТА
- ТИХО
- Тоска
- Фиджитал-галерея «Охра»
- Bad Gallery
- Hovard Club Foundation
Независимые художники (44)
- Арина Авилова
- Галина Агафонова
- Сергий Агров
- Иван Архипов
- Маргарита Асылгараева
- Мария Богатова
- Тати Воронина
- Ева Гец
- Татьяна Головкина
- Анна Дерябова
- Злата Егорова
- Алексей Жучков
- Катя Забелина
- Марго Иванова
- Света Исаева
- Юлия Кернер
- Алена Ковалли
- Натали Кокошкина
- Евгения Коркунова
- Настя Криулина
- Вета Лукьянова
- Максим Лунский
- Дима Махно
- Коринна Моисеева
- Полина Назарова
- Александра Нестеркина
- Анна Нечаева
- Саша Обособлен
- Мария Плотникова
- Кристина Пуршина
- Саша Пучкова
- Катя Рыблова
- Лера Смирнова
- Анна Ставиноженко
- Даша Сурма
- Вадим Тишин
- Анна Третьяк
- Влад Третьяк
- Ярослава Трояновская
- Лена Троянская
- Наташа Хегай
- Евгения Цой
- pomaskevich
- anya romanoff
Диджитал (5)
- Димитрий Анисимов
- Аннабелла Дункель
- Зузя / Даниил Зуев
- Мария Романова
- DAMN TRUE / ДЭМН ТРУ
Четвертая ярмарка Port Art Fair пробудет с 21 по 24 мая в «Севкабель Порту».
