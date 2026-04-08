Эксклюзив! «Севкабель Порт» объявляет участников 4-й ярмарки современного искусства Port Art Fair

Стали известны участники Port Art Fair — 2026. В этом году в ярмарке современного искусства примут участие 48 галерей и самоорганизаций, 44 независимых художника и пять участников секции «Диджитал» — всего 97 участников. Среди них — Кабаре «Шум», СССХ, Pop-Up Gallery, фотограф Влад Третьяк, медиахудожник Даниил Зуев (уже запланировали поход на его выставку в Русском музее?), казанский центр современной культуры «Смена», Школа дизайна НИУ ВШЭ и Центр искусства и науки ИТМО.

Всего на участие в четвертой Port Art Fair поступило 1 500 заявок — рекордное число за все сезоны. Среди отобранных участников — представители более чем 15 городов: от Петербурга, Москвы и Казани до Кемерово, Набережных Челнов и Сочи.

Ярмарка пройдет с 21 по 24 мая. Событие объединит работы в разных медиа: живопись, графику, скульптуру, фотографию, digital, объекты, инсталляции.

Тема этого года — blank. Белое на белом — состояние новой возможности, предчувствия и вот-вот сделанного шага; движение к простому, выверенному и ясному.

Впервые в истории ярмарки для отбора участников собрали экспертный совет. В него вошли галерист Ольга Профатило, коллекционер Сергей Лимонов, кураторы Алексей Масляев и Илья Крончев-Иванов.