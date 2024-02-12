Как менялся женский облик в искусстве за последние 30 лет? Турбен, Тигран Костан, Олегг Ульрих и другие покажут своих муз на выставке «Man moment»

Название проекта отсылает к популярному мему, в основе которого высмеивание девушками клише поведения и привычек мужчин. Выражение пришло из зарубежных социальных сетей в 2021 году как ответ на тред «woman moment».
Выставка «Man moment» под кураторством Виктории Марковой и Евдокии Ким рассматривает конфликт бинарных оппозиций на примере работ 13 художников-мужчин — представителей трех поколений, каждый из которых по-своему оригинально репрезентует женский образ. Проект исследует процесс изменения феминности в российском обществе и как оно отражается в произведениях современных художников.
Среди участников выставки — Турбен, Олегг Ульрих, Тигран Костан, Влад Пожар, Згор Шелук, Никита Kab.00, Саша Обособлен, Пайзука Комаров, Иван Zean Zack, Егор Невзоров и Тема Небродовский. Помимо имен новейшей арт-сцены, свои работы на выставке покажут знаковые представители советского неофициального искусства — участники группы «Новые художники» Андрей Хлобыстин и Иван Сотников.
Выставка «Man moment» в рамках проекта «Art Blago» будет открыта с 17 по 20 февраля в пространстве на 8-й линии Васильевского острова, 83, корпус 2.
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