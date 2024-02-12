Как менялся женский облик в искусстве за последние 30 лет? Турбен, Тигран Костан, Олегг Ульрих и другие покажут своих муз на выставке «Man moment»

Выставка «Man moment» под кураторством Виктории Марковой и Евдокии Ким рассматривает конфликт бинарных оппозиций на примере работ 13 художников-мужчин — представителей трех поколений, каждый из которых по-своему оригинально репрезентует женский образ. Проект исследует процесс изменения феминности в российском обществе и как оно отражается в произведениях современных художников.