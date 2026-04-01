В Joy Gallery открыли терапевтическую выставку «Озеро надежды» (с растениями из оранжереи Таврического сада!)

В Joy Gallery стартовала терапевтическая выставка «Озеро надежды», созданная вместе с оранжереей Таврического сада. Первый кураторский проект основательницы галереи, искусствоведа Ольги Коробицыной объединил работы 12 художников из Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону. Через живопись, фотографию, графику, скульптуру, стекло, керамику и видеоарт авторы обращаются к целительным силам природы.

В экспозиции участвуют живописцы Виталий Барабанов, Алина Буглеева и Андрей Ковязин, мультипликатор и керамист Вера Кадурина, фотограф Евгений Казекин. Также покажут произведения Елены Митиной, Маши Поповой, Татьяны Прокшиной, Даши Сурмы, Марии Тюфекчи, Александра Хромых и Степана Чубаева. Работы дополнили растениями из оранжереи.