В Joy Gallery открыли терапевтическую выставку «Озеро надежды» (с растениями из оранжереи Таврического сада!)

Работы 12 авторов из Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону в экспозиции до 17 мая.

Степан Чубаев. Мед. 2025
В Joy Gallery стартовала терапевтическая выставка «Озеро надежды», созданная вместе с оранжереей Таврического сада. Первый кураторский проект основательницы галереи, искусствоведа Ольги Коробицыной объединил работы 12 художников из Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону. Через живопись, фотографию, графику, скульптуру, стекло, керамику и видеоарт авторы обращаются к целительным силам природы.

В экспозиции участвуют живописцы Виталий Барабанов, Алина Буглеева и Андрей Ковязин, мультипликатор и керамист Вера Кадурина, фотограф Евгений Казекин. Также покажут произведения Елены Митиной, Маши Поповой, Татьяны Прокшиной, Даши Сурмы, Марии Тюфекчи, Александра Хромых и Степана Чубаева. Работы дополнили растениями из оранжереи.

Елена Митина. Рефрен. 2026
Татьяна Прокшина. Травы II. 2026
Степан Чубаев. Нева. 2025
Александр Хромых. Хвост. 2025
Joy Gallery (Галерея «Радость») открылась в июле 2024 года. Пространство ориентировано на свет, цвет и радость во всех доступных сегодня арт-медиумах, от живописи и стекла до видеоарта, объектов на стыке природы и искусственного интеллекта. Работы авторов, которые сотрудничают с институцией, появлялись на выставках Русского музея, Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства. Галерея стремится поддерживать молодых художников.

Задача выставки «Озеро надежды» — поддержать зрителя, погрузить в атмосферу безопасности, приподнять над действительностью в пространстве с повышенными вибрациями в рамках одного белого куба. Авторы обращаются к опыту Билла Виолу, Олафура Элиассона и Джеймса Таррела и работают с эмоциями через образы воды, растений и солнечного света.

Степан Чубаев. Весна II. 2025
Виталий Барабанов. Без названия. 2025
«Озеро надежды» пробудет до 17 мая на Петровской косе, 6. Билеты в кассе галереи.

