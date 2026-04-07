В Русском музее откроется инклюзивнная выставка «Особенный мир» с ожившими детскими рисунками

Магистр Школы дизайна НИУ ВШЭ Даниил Зуев создал серию медиаарта на основе работ подопечных центра «Йом-Йом» и волонтеров «Ангела Дом».
Даниил Зуев. В гостях у Ангельского Леса. 2024
10 апреля в Центре мультимедиа Русского музея откроется выставка «Особенный мир». В инклюзивном проекте цифрового художника, выпускника ИТМО и Школы дизайна ВШЭ Даниила Зуева оживают детские рисунки.
В основе экспозиции — картины детей с особыми потребностями, созданные в совместной работе с художником. На выставке представят скульптуры, объекты и коллекцию одежды: некоторые работы созданы независимо от проекта Даниила, но схожим методом, поэтому их покажут вместе.
Даниил Зуев работает с детьми с 2021 года. На майноре Art&Science в ИТМО студент разработал проект, на котором он проводил детские мастер-классы по рисованию, а полученные в результате рисунки оживлял в цифровом пространстве. Изначально «Особенный мир» задумывался как благотворительная инициатива: половина средств, вырученных с продажи медиаработ на NFT-аукционах, шла в благотворительный центр «Йом-Йом», подопечные которого — дети с особыми потребностями — рисовали с Зуевым.
Серия оказалась на виртуальной выставке Эрмитажа, ярмарке Disartive в Нижнем Новгороде, а одну из цифровых картин приобрели за 230 тысяч рублей. В 2024-м в пекинском Столичном музее Китая показали проект художника «В гостях у Ангельского Леса» — в экспозицию вошли новые работы по рисункам детей, которые волонтерили в фонде помощи диким животным «Ангела Дом».
Слово «особенный», использованное в названии проекта, не находит консенсуса в современной социальной сфере. С одной стороны, понятия «особенные дети»/«дети с особенностями развития» не относят к неэтичным и принижающим. С другой — сотрудники помогающих организаций борются с мифом о выдающихся творческих способностях детей с диагнозами, который формирует у взрослых неоправданные ожидания. Благотворители предпочитают фразу «дети с особыми потребностями», а вместо эпитета «особенный» прямо называют диагнозы подопечных, чтобы снять стигму.
Хотя арт-практика Даниила завязана именно на взаимодействии с детьми, он отказывается от интерпретации и улучшения исходных образов, создавая пространство художественного диалога. При переносе в цифровую среду персонажи обретают объем и пространство для движения, но сохраняют свои изначальные качества: фантастичность, свободу пропорций и линий.
10 апреля экспозицию в Центре мультимедиа откроет сам Даниил Зуев. К выставке готовят программу лекций и мастер-классов.
«Особенный мир» открыт до 17 мая на Инженерной, 8. Билеты в продаже на сайте музея.
