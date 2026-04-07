В Русском музее откроется инклюзивнная выставка «Особенный мир» с ожившими детскими рисунками

Слово «особенный», использованное в названии проекта, не находит консенсуса в современной социальной сфере. С одной стороны, понятия «особенные дети»/«дети с особенностями развития» не относят к неэтичным и принижающим. С другой — сотрудники помогающих организаций борются с мифом о выдающихся творческих способностях детей с диагнозами, который формирует у взрослых неоправданные ожидания. Благотворители предпочитают фразу «дети с особыми потребностями», а вместо эпитета «особенный» прямо называют диагнозы подопечных, чтобы снять стигму.

Хотя арт-практика Даниила завязана именно на взаимодействии с детьми, он отказывается от интерпретации и улучшения исходных образов, создавая пространство художественного диалога. При переносе в цифровую среду персонажи обретают объем и пространство для движения, но сохраняют свои изначальные качества: фантастичность, свободу пропорций и линий.

10 апреля экспозицию в Центре мультимедиа откроет сам Даниил Зуев. К выставке готовят программу лекций и мастер-классов.

«Особенный мир» открыт до 17 мая на Инженерной, 8. Билеты в продаже на сайте музея.

