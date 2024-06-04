Коллекционировать искусство: галереи. Часть третья

NameGallery (Петербург) была основана в 2011 году Оксаной Корнеевой, а ее бессменным арт-директором стала Наталия Ершова — ​первые выставки показывали классиков современного петербургского искусства Владимира Шинкарева, Инала Савченкова, Петра Белого, Ольгу Тобрелутс, Соломона Россина, однако галерея вскоре взяла курс на молодых перспективных авторов и их продвижение. Именно в NameGallery прошли дебютные выставки участников культовой в Петербурге арт-группы «Север‑7»— графиков и живописцев Леонида Цхэ, Анны Андржиевской, Александра Цикаришвили и скульптора Петра Дьякова. В фокусе галереи — ​живопись и графика на высоком академическом уровне, а также масштабные инсталляции и объекты, создающие уникальный нарратив. Сейчас в галерее проходит персональная выставка набирающего популярность петербургского художника Димы Королева aka самуилл маршак Sou de Cuivre (от фр. «медный грош»), для которой привычное пространство галереи было реконструировано с помощью дополнительной застройки. Художник размышляет о культурной идентичности человека и ее противоречиях и приглашает к переосмыслению устоявшихся этических и эстетических представлений. Куратором проекта выступил научный сотрудник Московского музея современного искусства Алексей Масляев.

В планах NameGallery — ​персональные выставки художников Гали Фадеевой и Родиона Китаева. Фадеева представит фантазийную историю о подземном царстве и существах, которые в нем обитают (живопись, графика и мелкая пластика). Китаев готовит новую серию живописных холстов, а также свою узнаваемую авторскую вышивку и объекты-­игрушки.

Кроме того, в 2024-м NameGallery примет участие в ­петербургской ярмарке искусства 1703 и в международной ярмарке современного искусства Cosmoscow.

Дима Королев / самуилл маршак, Родион Китаев, Максим Свищев, Галя Фадеева, Петр Белый, Олег Хмелев, Алена Терешко.

Живопись — от 60 000 до 1 000 000 ₽, Графика от — 40 000 до 300 000 ₽, Скульптура —от 30 000 до 700 000 ₽, Инсталляции/объекты —от 20 000 до 1 000 000 ₽.