Коллекционировать искусство: галереи. Часть третья

NAMEGALLERY, Nikolay Evdokimov Gallery, OVCHARENKO, PA Gallery, pop/off/art, Pro Art’s, Ruarts, SAMPLE, Serene Gallery, Shift Gallery.
Для выпуска «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных, патриархов, истеблишмент и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!
NAMEGALLERY
NameGallery (Петербург) была основана в 2011 году Оксаной Корнеевой, а ее бессменным арт-директором стала Наталия Ершова — первые выставки показывали классиков современного петербургского искусства Владимира Шинкарева, Инала Савченкова, Петра Белого, Ольгу Тобрелутс, Соломона Россина, однако галерея вскоре взяла курс на молодых перспективных авторов и их продвижение. Именно в NameGallery прошли дебютные выставки участников культовой в Петербурге арт-группы «Север‑7»— графиков и живописцев Леонида Цхэ, Анны Андржиевской, Александра Цикаришвили и скульптора Петра Дьякова. В фокусе галереи — живопись и графика на высоком академическом уровне, а также масштабные инсталляции и объекты, создающие уникальный нарратив. Сейчас в галерее проходит персональная выставка набирающего популярность петербургского художника Димы Королева aka самуилл маршак Sou de Cuivre (от фр. «медный грош»), для которой привычное пространство галереи было реконструировано с помощью дополнительной застройки. Художник размышляет о культурной идентичности человека и ее противоречиях и приглашает к переосмыслению устоявшихся этических и эстетических представлений. Куратором проекта выступил научный сотрудник Московского музея современного искусства Алексей Масляев.
В планах NameGallery — персональные выставки художников Гали Фадеевой и Родиона Китаева. Фадеева представит фантазийную историю о подземном царстве и существах, которые в нем обитают (живопись, графика и мелкая пластика). Китаев готовит новую серию живописных холстов, а также свою узнаваемую авторскую вышивку и объекты-игрушки.
Кроме того, в 2024-м NameGallery примет участие в петербургской ярмарке искусства 1703 и в международной ярмарке современного искусства Cosmoscow.
Дима Королев / самуилл маршак, Родион Китаев, Максим Свищев, Галя Фадеева, Петр Белый, Олег Хмелев, Алена Терешко.
Живопись — от 60 000 до 1 000 000 ₽, Графика от — 40 000 до 300 000 ₽, Скульптура —от 30 000 до 700 000 ₽, Инсталляции/объекты —от 20 000 до 1 000 000 ₽.
Nikolay Evdokimov Gallery
Куратор Николай Евдокимов в 2020 году открыл в центре Петербурга свою галерею, которая работает в формате салона: на вернисажах можно послушать диджей-сет от основателя, пообщаться с детьми галеристов и завести приятный смол‑ток на кухне. Коллекционеры видят, как произведения живут в настоящем интерьере. Nikolay Evdokimov Gallery показывает проекты фотохудожника Дмитрия Сироткина в «Севкабель Порту» и Новой Голландии, каждый год принимает участие в ярмарке Cosmoscow и недавно сделала выставку австрийских художников в своем пространстве. Под кураторством Евдокимова в галерее прошли персональные выставки исследователя видеоигр Евгения Кузьмичева и мультидисциплинарного художника Светы Исаевой. Здесь регулярно проходят экскурсии, встречи с коллекционерами и художниками, но прийти когда угодно не получится, нужно записаться через Timepad или согласовать время визита по телефону.
Андрей Помулев, Денис Ичитовкин, инал Савченков, Никита Панин, Руслан Ермолаев, Елена Камаева, Николай Банников.
Графика от 12 000 до 150 000 ₽, живопись от 20 000 до 900 000 ₽.
OVCHARENKO
Нестор Энгельке. «Деревянный ночной дозор» в экспозиции выставки «Картинная галерея имени Проф. Вудмана» во Vladey Space. 2023
В 1990 году Владимир Овчаренко, ранее занимавшийся бизнесом в сфере финансов, открыл в небольшом зале у московской станции метро «Преображенская площадь» галерею «Риджина», арт-директором которой стал Олег Кулик, который затем прославится, бросаясь на западных кураторов в образе человека-собаки. Именно в этом зальчике Овчаренко показал десяток художников, которые сейчас в представлении не нуждаются, — Андрей Монастырский, Борис Орлов, Семен Файбисович (читайте о них в разделе «Патриархи» нашего гида по художникам). Галерея со временем не только сменила название на Ovcharenko, но и превратилась в настоящую арт-империю и продюсерский центр: 350 выставок за более чем 30 лет работы — как на своих площадках, так и в музеях. В империю Овчаренко входят и аукцион Vladey, один из самых популярных в России, и свежеоткрытый аукцион коллекционного дизайна Vladey Modern, и ярмарка в формате арт-шоу Da! Moscow, и два галерейных пространства — Vladey Space на «Винзаводе» и новое пространство у Кремля на Неглинной. Кроме того, Владимир недавно купил дом-мастерскую Исаака Левитана, что там будет — интрига! Сейчас в пуле Ovcharenko — такие непохожие друг на друга авторы, как лицо русского гиперреализма Семен Файбисович, мифотворец Павел Пепперштейн, выставки которого галерея делает с 2000 года, видеоартист Виктор Алимпиев, живописец Леонид Цхэ, воспитавший в петербургской Академии художеств целое поколение молодых графиков, а также вырубающий топором портреты русских писателей и «копии» мировых шедевров Нестор Энгельке. Про текущую ситуацию в Ovcharenko говорят так: «не можем показывать иностранных художников в России, а наших за границей, что же, будем поддерживать своих дома и сохранять для истории искусства».
Леонид Цхэ, Павел Пепперштейн, Семен Файбисович, Егор Кошелев, Виктор Алимпиев.
В среднем от 8 000 до 200 000 долларов.
PA Gallery
Андрей Сяйлев. «Магазин Коллекционер». 2021
Искусствоведы и арт-дилеры Елена Паршина и Надежда Аванесова познакомились пять лет назад на ярмарке современного искусства в Майами, а уже через несколько месяцев открыли в столичном арт-пространстве
Cube.Moscow собственную PA Gallery, название которой сложилось из первых букв фамилий основательниц. Позже к ним присоединился историк Александр Баландин — все трое разделяют одинаковые принципы в контексте развития галереи: партнерские отношения с художниками, встроенность в международный контекст, минимализм, четкость и масштабность художественных высказываний. Одна из излюбленных форм современного искусства в PA Gallery — тотальная инсталляция, которая дает возможность наиболее полно донести до зрителей концептуальные идеи и смыслы художников — например, участников Венецианской биеннале Анны Желудь и Андрея Волкова (его большая персональная выставка «Сохранение времени» проходила в Русском музее в 2018 году). Андрей Сяйлев, номинант премии «Инновация» и Премии им. Сергея Курехина, и вовсе превратил пространство PA Gallery в магазин «Коллекционер» с вещами, оформленными в стиле бренда дешевых продуктов из «Ашана» «Каждый день» и возможностью приобрести текущий момент за 0 рублей. Один из самых известных авторов галереи — Олег Хвостов, чьи прованские пейзажи обожают коллекционеры.
Несколько проектов PA Gallery курировала Ирина Горлова, заведующая отделом новейших течений Третьяковки. Среди них — выставка-диалог Corpus Mundi между живописью молодой художницы Алисы Гореловой и экспрессивной графикой нонконформиста Евгения Чубарова, чьи работы хранятся в Третьяковке. Галерея также формирует собственную коллекцию, в которой молодые авторы соседствуют с нонконформистами Владимиром Трямкиным или Евгением Михновым-Войтенко.
Летом на фестивале «Архстояние» триумвират галеристов покажет проект Андрея Сяйлева — художник соберет несколько объектов, среди которых, например, деревянная конструкция «Театр природы» — это будет сайт-специфическая площадка для созерцания на опушке леса.
Анна Желудь, Андрей Волков, Антон Конюхов, Андрей Сяйлев, Олег Хвостов, Алиса Горелова, Анна Казьмина и другие.
От 100 000 до 5 000 000 ₽.
pop/off/art
В 2024 году московская галерея, основанная искусствоведом Сергеем Поповым, отмечает 20‑летие. pop/off/art эксклюзивно работает в России с культовым нонконформистом Эриком Булатовым и отвечают за его музейное продвижение, устраивая выставки в екатеринбургском «Ельцин-центре», московском «Манеже» и «Эрик Булатов. Живу дальше. Лаборатория художника» в MAMM (до 15 июля 2024-го!). Однако галерея сотрудничает не только с патриархами, но и с молодыми авторами — например, Василием Кононовым-Грединым, среди тем искусства которого — размышления над судьбой российских деревень и смыслом простых вещей: в музее PERMM хранится гелендваген, на котором художник приехал в город и затем пересобрал его в абстрактную скульптуру. В 2023-м открылся камерный филиал на Патриарших под названием pop/off/art 2.0, где показывают художников старшего поколения, например, советского андеграундного художника Михаила Рогинского, который воспевал коммунальный быт простого человека. Новых художников галерея старается не подписывать, серьезно продвигая уже собранный пул выставками и каталогами. Так, в 2024 году в Московском музее современного искусства пройдет ретроспектива классика концептуальной фотографии Владимира Куприянова, превращающего фото в арт-объекты, под кураторством Виктора Мизиано — крестного отца отечественной арт-критики, основателя «Художественного журнала». Уже сейчас можно заглянуть в Третьяковскую галерею на выставку «Сигнальная система» Юрия Злотникова, который перепридумал абстракцию — для собственной живописи он разработал сигнальную систему, основанную на открытиях кибернетики.
Эрик Булатов, Ирина Нахова, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы, Иван Симонов, Василий Кононов-Гредин.
Тиражные работы от 10 000 ₽. Средний ценовой диапазон — около 600 000 ₽. Самые дорогие вещи — инсталляции Ирины Наховой, фотообъекты Владимира Куприянова, работы Эрика Булатова.
Pro Art’s
Экспозиция выставки Ивана Горшкова Мои родные милые места, 06.11.18 - 06.12.18
Первая независимая арт-институция (галерея + театр + библиотека) в Калуге расположена в бывшем купеческом складе XVIII века. Проект основал меценат, бизнесмен и коллекционер Леонид Меерович на пару с искусствоведом Марией Майоровой, которая признается, что к выбору художников для пула галереи относится так же серьезно, как к походу в загс. Все началось с двух авторов, которые продолжают жить и работать в Калуге и ассоциировать себя с местной арт-сценой. Первая — художник с психологическим образованием Юлия Агеносова, которая с Pro Art’s впервые попала на ярмарку Cosmoscow. Она делает нежную аллегорическую живопись с воздушным змеем в облаках или двумя креслами, символизирующими пару. Второй — уже опытный художник Алексей Васильев, успевший поработать с московским «Триумфом». Его искусство — это экспрессивные картины акрилом и маркерами, а своих героев он определяет как «полных идиотов». Вишенка на торте — длинные названия капсом вроде «РАБОТА НИЩИМ ЗАНИМАЕТ У МЕНЯ КУЧУ ВРЕМЕНИ И СИЛ… БЕЗУСЛОВНО, Я ИСПЫТЫВАЮ РАДОСТЬ ОТ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ… А ЖИВУ Я В СТАРОЙ “ВОЛГЕ” НА СВАЛКЕ БРОШЕННЫХ ТАКСИ». В 2023 году в пространстве Pro Art’s открылась выставка-акция-манифест 100 калужских авторов «Я тоже так могу!» — название вдохновлено фразой-мемом неискушенных зрителей. Каждый посетитель получал стикерпак с эмодзи, чтобы проявить художественную позицию и выразить свое отношение к произведениям, опираясь на свой вкус и опыт. Зрители могли приклеить «сердечко» или «какашку» к экспликации. Прием сработал — выставка стала самой посещаемой в истории галереи, ее посетило 4 000 человек. По условиям, набравший больше сердечек автор получит возможность сделать «персоналку»: выиграла молодая дизайнер Арина Филатова с графикой на картоне в стиле Жана-Мишеля Баскии с черепами и граффити-надписями.
Виктор Пономаренко, Алексей Васильев, Юлия Агеносова, Даня Пирогов, Алексей Фрей.
Работы молодых авторов — от 50 000 ₽. Искусство художников в середине карьеры — в среднем от 300 000 до 700 000 ₽.
Ruarts
Дима Retro "Живой и ладно", 2021
За двадцать лет московская галерея Ruarts Марианны Сардаровой показывала соло и групповые проекты российских и зарубежных авторов, которые и сегодня бы попали в цайтгайст. Например, персональная выставка «Чудовищный рай» одного из самых провокационных фотографов — японского мастера эротики Araki. Или групповой проект «БарбиЗона» с работами русских художников (от видеоарта Виктора Алимпиева до гиперреализма Владимира Дубосарского) на тему феномена Барби, сделанный еще в 2005 году и предвосхитивший вопросы, поднятые режиссером Гретой Гервиг. Особую нишу в Ruarts заняли художники «уличной волны», которые из стрит-арта и граффити перешли к галерейным форматам живописи, графики, объектов: Дмитрий Аске, Алексей Лука, 0331c, Гриша. В 2023 году галерея показала на ярмарке Cosmoscow ассамбляжи из найденных объектов Алексея Луки и тонкие пластины Гриши в технике чеканки на фольге в формате инсталляции — сценография делила стенд на две части: белое галерейное пространство и фантазийное загадочное, где обыгрывается образ полуразрушенной усадьбы с фантомными воспоминаниями. За такое решение Ruarts получила звание «Лучший стенд». Еще один фокус — фотография. Два главных мэтра галереи — запечатлевший дух и героев перестройки Сергей Борисов и известный архитектурными сериями Михаил Розанов, наследник Новой академии Тимура Новикова. Фотопроект последнего «Сталь. Стекло. Бетон» об архитектуре модернизма прошел сразу в трех музейных институциях в Москве, Петербурге и Владикавказе. В апреле 2024-го в галерее запланирована персональная выставка молодого московского художника Виталия Тюрлика, известного своими галлюцинаторными аппликациями из тканей — например, панно с надписью: «Меня уносит» с коллажем из различных фигур, напоминающих грибы.
Дмитрий Аске, Алексей Лука, Наталья Смолянская, Кир Эсадов, Михаил Розанов.
От 15 000 до 5 000 000 ₽.
SAMPLE
История Sample (Москва) началась 8 лет назад, когда художница Анна Наумова и искусствовед Софья Симакова задумали онлайн-проект, где можно было бы купить недорогое (от 8 000 рублей) современное искусство. Через два года к ним присоединилась бывшая сотрудница Пушкинского музея с бэкграундом в финансах Александра Лекомцева и завертелось — запустили курирование раздела «Ремесла» на «Яндекс.Маркете», ярмарку молодого искусства Blazar (сателлит Cosmoscow), выручка которой в прошлом году составила 46 миллионов рублей. В 2022 году галерея запустила раздел Sample design, открыв выставку «Среда обитания» в MMOMA c коллекционным дизайном и произведениями искусства от моднейшего дуэта Edxxkat архитекторов Эдуарда Еремчука и Кати Питицкой, студии Delo Design, мастера керамики Даниила Антропова. В 2024 году галерея дебютировала на международной сцене — представила на брюссельской ярмарке Collectible несколько предметов коллекционного дизайна: светильники, созданные совместно с архитектурным бюро Saga, а также линейку Cabinet+ от бюро SKNYPL —два табурета и журнальный столик, которые в собранном виде превращаются в стеллаж. В сентябре Sample впервые проведут свою ярмарку современного дизайна Sample Design Fair, которая объединит галереи студийного и коллекционного дизайна, а также талантливых независимых авторов. Главная специализация Sample, — по-прежнему, молодые художники, число которых близится к 150. Бестселлеры — графика Вари Чельцовой в духе Матисса, керамические майки с надписями от Аполлинарии Брошь, живопись и графика Алексея Дубинского с его фирменными цветочными натюрмортами.
Алексей Дубинский, Аполлинария Брошь, Варя Чельцова, Exantres, Дмитрий Кавка и другие.
Работы молодых авторов — живопись, графика, фотографии, тиражные картины и коллажи от 2 500 до 300 000 ₽. Стоимость работ состоявшихся авторов доходит до 1 000 000 ₽. Цены в разделе SAMPLE от 20 000 до 800 000 ₽. Раздел UNITS с уникальными предметами для повседневной жизни — от 1 000 до 50 000 ₽.
Serene Gallery
Jolie Alien и бюро Syndicate, выставка Fragility
Молодая галерея работает на два города — Москву и швейцарский Лугано. В этом помогают международный формат и опыт сооснователя Александра Бланаря, куратора и арт-консультанта, который прошел путь от стажера до директора по коммуникациям в аукционном доме Phillips (а еще помогал организовывать ужин с Ансельмом Кифером в Эрмитаже). Первую выставку в московском пространстве Serene — «Легкое оперение» — показали в апреле 2022 года. Александр собрал самых модных художниц, включая ученицу Дубосарского Олю Австрейх, Свету Цепкало, автора экспрессивной, но нежной керамики (иногда с бантиками и бабочками), и фотографа Сашу Mademuaselle. Кроме того, галерея экспериментирует с коллекционным дизайном: на выставке Fragility в Москве с живописью Jolie Alien впервые показали объекты дизайна бюро Syndicate (они создали павильон летнего кинотеатра Garage Screen) и дуэта EdxxKat (в портфолио — петербургский бар Solids и флагманский магазин Arny Praht).
Оля Австрейх, Светлана Цепкало, Гаянэ Аветисян, Giovanni Leonardo Bassan, Alessio Boni, Alexander Augusta.
От керамических объектов или рисунков молодых художников за 40 000 ₽ до живописи или фотографий стоимостью 2 000 000–3 000 000 ₽.
Shift Gallery
Полина Шилкините. Dance fragment. 2023
Сверхновая московская галерея от амбициозной пары — бодрой кураторки Даши Кузнецовой, которая в свои 22 года возглавила галерею современного искусства при московском кампусе Школы дизайна Высшей школы экономики HSE Art gallery (очень модную), и молодого экономиста Влада Духанина. Их успехи впечатляют — они открыли свою Shift gallery накануне ярмарки Blazar и в первый же день продали 90 % стенда. Два больших холста Полины Шилкините, ученицы Владимира Дубосарского, были куплены нижегородским коллекционером Дмитрием Володиным и сейчас висят в его отеле Sheraton. Удивительно смело, ведь на этих холстах из серии What Remains изображены кладбищенские венки и упаковки еды из «Макдональдса», которые призваны напомнить об экологической угрозе. У галереи пока нет своего пространства, поэтому выставки делают в разных локациях Москвы. Первый групповой проект своих художников «Когда вернется солнце» показали в пространстве «Типография Сытина». С этой выставки видеоарт Александры Тен сразу же ушел в коллекцию MAMM. Новейший проект Shift gallery, посвященный сюрреализму в современном изводе, приняла у себя галерея Set Projects в Гостином дворе. Внеземные гротескные ландшафты планеты Щенок Анастасии Рыбаковой и хичкоковские вайбы живописи Владиславы Тарасовой привлекли московскую светскую публику и коллекционеров — в первую же неделю Даше и Владу удалось продать три четверти работ.
Полина Шилкините, Александра Тен, Анастасия Рыбакова, Ангелина Ермачкова, Владислав Хегай.
20 000–200 000 ₽.
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