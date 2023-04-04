Как устроена лавка «Зеленогорск» в особняке Бутурлиной XIX века: цветы, российские вина, вегги-торты и керамика

К любимой горожанами цветочной лавке «Зеленогорск» пристроили маркет крафтовых ремесел и кафе-бар (с редкими российскими винами, спешиалти, вегги‑тортами и банановым пудингом!) — и это высший балл по междисциплинарности, которой славится общепит Петербурга.
Ольга Волдайкина, Анастасия Гамаюнова, Олеся Гвоздева. Вся одежда — DELO DESIGN
Букет из роз, нарциссов и чойсии или как у краснодарского мерло — из ежевики, перца и ванили? Из ранункулюсов и молюцеллы или шоколадно-тропический, как у бразильского кофе? «Не желаем между ними выбирать!» — решили совладелицы «Зеленогорска» Анастасия Гамаюнова и Олеся Гвоздева и обустроили вместе с дизайнером Ольгой Волдайкиной дивный гибрид — цветочная база плюс кафе-бар (эспрессо, пирожные, сидр и вино) плюс лавка локального декоративно-прикладного искусства (керамика — вазы, посуда и кашпо, а также свечи, светильники и парфюмы для дома). Теперь в Петербурге есть идеальное место для вашего внутреннего эстета, гурмана, энофила и выбора подарков близким (а главное, себе!).
Кто и как построил новый «Зеленогорск»
Хозяйки «Зеленогорска» — это Анастасия Гамаюнова, совладелица агентства «Сарафан PR» (в портфолио — клиенты от музыкального фестиваля Flow в Финляндии до «Газпрома»!), и Олеся Гвоздева, управленец из крупной алкогольной компании. Их цветочный проект, основанный в 2015 году, приучил петербуржцев покупать себе в дом небанальные цветы просто так, без очевидного повода: пионовидные розы, попугайные (из-за лепестков-перышек!) тюльпаны, цветущие ветки айвы Гамаюнова и Гвоздева стали продавать по оптовым ценам в центре города. И где! В особняке Бутурлиной XIX века на Чайковского, 10: в этом шедевре необарокко жили Софья Ковалевская и Михаил Ботвинник. Заказов становилось все больше, и «Зеленогорску» настала пора расширяться. «В 2022 году, — вспоминает Олеся, — мы, как многие, почувствовали потребность заземлять и заземляться, укреплять связи и дома. В центр новой концепции определили стол: то, что объединяет семьи, друзей, знакомых. Кроме цветов, на нем нужны сервировка, напитки, еда — все это мы собрали в новом пространстве».
Оформителем позвали Ольгу Волдайкину, и это гениально! Все знают Ольгу как ресторатора: в начале 2010‑х, тогда еще пиарщица модного ресторана «Макаронники», она с подругами первой в Петербурге стала продвигать гастрономию Грузии поп-ап ужинами «Хинкали Crew» — да-да, когда это еще не было модно. Сейчас у Волдайкиной свои рестораны — грузинский «Казбеги» и русский Le Courage, и оба славятся атмосферностью. Пример! В Le Courage Ольга воспроизвела заброшенный дворянский особняк так убедительно, что все спрашивают, жили ли тут Горчаковы или Оболенские — забывая, что входили в ресторан через двери новехонького ЖК. А желающих сделать в Le Courage импровизированные съемки бывает столько, что пришлось ввести регламент на фотосессии. Так что когда Ольгу ангажируют декоратором на чужие проекты, был вопрос времени.
Ольга Волдайкина
«Хобби превратилось в новое дело жизни: кажется, я всегда что‑то строила и ремонтировала. А мои рестораны стали моим дизайнерским портфолио, и ко мне начали приходить с заказами. Концепцию нового “Зеленогорска” мы с архитектором Рустамом Богдановым сформулировали как “сказочный лес”. Тон интерьера задали темный, эдакая дремучая чаща в полночь, стены расписали с эффектом омбре и добавили светлячков из перламутра и слюды. Как в любом чернолесье, в “Зеленогорске” прячется поляна — тот самый большой стол с ветками, керамикой, книгами и свечами: он собран из сосны и стоит на винтажных ножках. Улитки и кузнечики спустились на “полянку” люстрами петербургской художницы Дины Хайченко: они будто из папье-маше, но на деле из хлопка — уникальная техника. Направо от стола — холодильник с цветами, налево — кофейная станция и винный шкаф».
Что пить и есть в «Зеленогорске»
Локальное! Пить — кофе от Sibaristica, ведущего бренда спешиалти родом из Петербурга. Или ленобластные сидры: из садов Bellevue в Лужском районе, из печеных яблок от «Токсовской сидрерии» или с ананасом от Gravity Project. Отечественные вина вот-вот появятся, когда подоспеет лицензия на алкоголь. Запланированы бутылки трендового оранжа из ркацители крымского Esse и именитого игристого блан де блана «Лефкадии», от экспериментатора Валерия Захарьина и мэтра Константина Дзитоева. За еду отвечают петербургские пекари и кондитеры — Flan и «Шантарам», в планах закуски к вину.
Анастасия Гамаюнова
«Вино и сидр нам подбирала сомелье Анна Смолина, выпускница школы патриарха Игоря Шарбатова: у нее в портфолио флагманы Ginza Project, винотеки “Винограция”, своя дегустационная студия Not_onlywine. Все напитки приветствуются как в кафе-баре, так и take away или в подарок. К латте и какао пекарня Flan привозит нам вишневые и яблочные пироги, банановый пудинг и тыквенный киш, пирожные канеле и вупи-паи. Всегда в наличии вегги-десерты из “Шантарам”: здесь же точка выдачи заказов этой замечательной кондитерской, которая делает торты без сахара, глютена, яиц и молока. Наш фаворит — с лимоном и фисташками, а еще с халвой и соленой карамелью, лавандой и лаймом, шоколадный».
«Зеленогорск» — город мастеров
К цветочному и кафе-бару попросился маркет крафтовых ремесел, главным образом — керамики. Супрематические вазы, изящные блюдца с цитатами Пастернака, сервиз для акварельного бердвотчинга за куликами и зябликами: даже если взять в подарок кому‑то, как бороться с искушением оставить все это себе? Объекты декора, которые не стыдно будет передать по наследству, и обаятельные сувениры вроде саркастичных гирлянд и переводных татуировок: в «Зеленогорск» можно заглянуть за презентом под любой повод.
Олеся Гвоздева
«В коллекции керамики в основном петербургские авторы. Скажем, прекрасная Дарья Сурмило: под глазурью тарелок она ведет дневник с мотивирующими записями: цитаты больших писателей и подопечных фонда “Антон тут рядом”. Художница участвовала в ярмарке современного искусства blazar, где Ксения Собчак сходу выкупила у нее целый сервиз. От Александры Гунга у нас вазы с абстрактной росписью в духе Жоана Миро. На посуде керамической мастерской “Теплота рук” Маргариты Ейсковой пастельный атлас растений и птиц. Никита Анохин работает с бетоном и придумал пронзительную серию про панельные дома: ночники и кашпо в виде хрущевок. Бренд SP Candle отвечает за свечи и ароматы для дома. В планах скатерти, салфетки и дорожки, плюс то, чем можно их накрыть: паштеты и риеты, джемы и соуса. Ждите лавку деликатесов!»
Город-сад «Зеленогорск»
Почему это, спросите вы, у «Зеленогорска» нет аналогов в Петербурге? Кстати, жаль, но пока действительно нет. Во-первых, только Гамаюнова и Гвоздева, единственные из флористов, могут похвастаться оптовой цветочной базой в удобной локации. Во-вторых, ранункулюсы и гиацинты можно выкупать онлайн по закупочным ценам банчами по 5–10–25 штук. В-третьих, Анастасия и Олеся — популяризаторы и скауты: ищут всё новые и новые сорта и виды растений. Благодаря их кропотливым исследованиям десятки тысяч петербуржцев узнали, как выглядят протея и леукадендрон, и поставили их у себя дома. Гвоздики цвета маджента и пепельные тюльпаны — кажется, не существует оттенка, которого нет в каталоге «Зеленогорска». Как и растений: сюда привозят магнолию, куркуму, ананас и лотос, ветки сливы, вишни, айвы и каштана.
Анастасия Гамаюнова: «Моя семья в шутку называет себя бушрутами, в честь сумасшедшего ученого-ботаника Реджинальда Бушрута из мультика “Черный плащ”: он оживляет растения и управляет ими. Верховодит нами папа, Константин Павлович. Он врач и в очках, с усами: когда химичит с аспарагусами, реально похож на одержимого профессора. У нас дома растения везде, в коллекции горшечных фиалок — под 20 сортов! Пока мы не открыли “Зеленогорск”, каждый мой поход в цветочный заканчивался в жанре “как много вопросов, как мало ответов”: почему там всегда только война алой-белой розы? Отчего нет симпатичной оберточной бумаги? Так что когда в 2015 году Олеся задумалась о своем бизнесе и предложила объединиться, я уговорила ее заняться цветами».
Олеся Гвоздева: «Обычно цветочные базы находятся на окраинах и не очень‑то дружелюбны: даже если вдруг дозвонишься, уточнить наличие и забронировать цветок нереально. Да и приятных оттенков там не найти. Если розы, то поросяче-розовые, герберы — вырвиглаз. Все это мы исправили в “Зеленогорске”: скажем, в чате всегда на связи сотрудник, который вашу альстромерию даже посадит на такси с курьером. Сами, без посредников закупаемся на аукционах Голландии, Кении и Эквадора, активно работаем с местными садовниками».
Анастасия Гамаюнова: «Некрасивых цветов, конечно, не бывает. Другое дело, что кроме привычных гербер, желтых с черным центром, есть, например, герберы паста с закрученными как фузилли лепестками. Мы стараемся найти цветок для каждого: и эффектные для консьержей Ginza Sky, отеля SO/Sofitel, хайпового бистро Aster и блогера-миллионника Анастасии Мироновой, и уютно милые для “Подписных изданий”, ресторанов Teplo и “Мечтатели”. Отечественные садовники не представляют себе реальный спрос и сажают то, что привыкли. Как‑то в Ленобласти мы просили вырастить фисташку, ее ветки держатся как сухостои. Зачем, ответили нам, это же просто куст? В Ломоносовском районе, скажем, гениальный Геннадий Иванович выращивает георгины, нарциссы и тюльпаны. Заказы он записывает на куске картона: “Валечка, свадьба, 600 штук” — вот и весь учет. Да, работать с локальной историей не просто, но развивать ее нам очень важно, поэтому мы собираем вокруг себя петербургских художников, ремесленников, фермеров и производителей. Мы назвались в честь пригорода Петербурга, так как хотели прелесть северных цветов и сосновых веток с побережья Финского залива перенести в цветочную лавку, и наконец‑то наш “Зеленогорск” обустроен как мечталось».
Текст: Анастасия Павленкова
Фото: Анастасия Браташ
Стиль: Дарья Пашина
Визаж и волосы: Полина Панченко, Евгения Сомова
Свет: Максим Самсонов Skypoint
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