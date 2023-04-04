Как устроена лавка «Зеленогорск» в особняке Бутурлиной XIX века: цветы, российские вина, вегги-торты и керамика

Кто и как построил новый «Зеленогорск»

Хозяйки «Зеленогорска» — это Анастасия Гамаюнова, совладелица агентства «Сарафан PR» (в портфолио — клиенты от музыкального фестиваля Flow в Финляндии до «Газпрома»!), и Олеся Гвоздева, управленец из крупной алкогольной компании. Их цветочный проект, основанный в 2015 году, приучил петербуржцев покупать себе в дом небанальные цветы просто так, без очевидного повода: пионовидные розы, попугайные (из-за лепестков-перышек!) тюльпаны, цветущие ветки айвы Гамаюнова и Гвоздева стали продавать по оптовым ценам в центре города. И где! В особняке Бутурлиной XIX века на Чайковского, 10: в этом шедевре необарокко жили Софья Ковалевская и Михаил Ботвинник. Заказов становилось все больше, и «Зеленогорску» настала пора расширяться. «В 2022 году, — вспоминает Олеся, — мы, как многие, почувствовали потребность заземлять и заземляться, укреплять связи и дома. В центр новой концепции определили стол: то, что объединяет семьи, друзей, знакомых. Кроме цветов, на нем нужны сервировка, напитки, еда — все это мы собрали в новом пространстве».

Оформителем позвали Ольгу Волдайкину, и это гениально! Все знают Ольгу как ресторатора: в начале 2010‑х, тогда еще пиарщица модного ресторана «Макаронники», она с подругами первой в Петербурге стала продвигать гастрономию Грузии поп-ап ужинами «Хинкали Crew» — да-да, когда это еще не было модно. Сейчас у Волдайкиной свои рестораны — грузинский «Казбеги» и русский Le Courage, и оба славятся атмосферностью. Пример! В Le Courage Ольга воспроизвела заброшенный дворянский особняк так убедительно, что все спрашивают, жили ли тут Горчаковы или Оболенские — забывая, что входили в ресторан через двери новехонького ЖК. А желающих сделать в Le Courage импровизированные съемки бывает столько, что пришлось ввести регламент на фотосессии. Так что когда Ольгу ангажируют декоратором на чужие проекты, был вопрос времени.