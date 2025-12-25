Итоги 2025-го в искусстве: Иван Чечот, Покрас Лампас, Ксения Коробейникова и другие герои Собака.ru — о главных арт-взлетах и провалах года

художник-топорописец

Художник года:

Мне трудно выбрать одно имя — назвать хочется многих. Но хотел бы выделить художников, которые оказались важными в 2025 году лично для меня. Это Вова Копейкин, Маресий Иващенко, Грехт, ну и, конечно, Вова Лило и Федор Хиросигэ.

Арт-событие года:

Конечно, те, где были мои работы! (Смеется.) И все проекты в Jessica Gallery. А самая лучшая выставка — та, которая так и не открылась: это «Новая Лесотехническая академия» в столичной «ГРАУНД Солянке» (совместный проект Федора Хиросигэ и Нестора Энгельке, которые заявили, что основали новое учебное заведение, но найти его физически было невозможно, поскольку «академия пребывает в кризисе». — Прим.ред.).

Арт-провал года:

Это выставки, где не было моих работ. (Смеется.) А еще — в Русском музее и «ГЭС-2».