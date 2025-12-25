Итоги 2025-го в искусстве: Иван Чечот, Покрас Лампас, Ксения Коробейникова и другие герои Собака.ru — о главных арт-взлетах и провалах года

Попросили художников, искусствоведов, коллекционеров и культуртрегеров вспомнить все самое важное, чем для них запомнился уходящий 2025 год в арте. Спойлер: получился краткий ликбез, за какими процессами и авторами стоит следить, в том числе в 2026-м.
Федор Васильев. Перед грозой. 1867 - 1869
Иван Чечот
искусствовед
Художник года:
Федор Васильев (в 2025 году отмечается 175 лет со дня рождения пейзажиста и до конца января 2026-го в Михайловском замке Русского музея показывают его ретроспективу. — Прим.ред.).
Арт-событие года:
Выход книги «Палаццо Мадамы» Льва Данилкина.
Арт-провал года:
Закрытие ГЦСИ в городах России (Государственный центр современного искусства — существовавшая с 1992 года первая госинституция, полностью посвященная актуальному арту; к 2018-му насчитывала восемь филиалов в стране, в том числе в Петербурге; с 2020-го находилась в ведении ГМИИ им. Пушкина. — Прим.ред.) .
Маресий Иващенко. Ни хвоста ни чешуи. 2025
Нестор Энгельке
художник-топорописец
Художник года:
Мне трудно выбрать одно имя — назвать хочется многих. Но хотел бы выделить художников, которые оказались важными в 2025 году лично для меня. Это Вова Копейкин, Маресий Иващенко, Грехт, ну и, конечно, Вова Лило и Федор Хиросигэ.
Арт-событие года:
Конечно, те, где были мои работы! (Смеется.) И все проекты в Jessica Gallery. А самая лучшая выставка — та, которая так и не открылась: это «Новая Лесотехническая академия» в столичной «ГРАУНД Солянке» (совместный проект Федора Хиросигэ и Нестора Энгельке, которые заявили, что основали новое учебное заведение, но найти его физически было невозможно, поскольку «академия пребывает в кризисе». — Прим.ред.).
Арт-провал года:
Это выставки, где не было моих работ. (Смеется.) А еще — в Русском музее и «ГЭС-2».
Нестор Энгельке. Фрагмент экспозиции «Черепа»
Покрас Лампас
художник-каллиграф
Художник года:
Нестор Энгельке. Давно слежу за его работами, видно, как в этому году у него все мощно сошлось. И в плане выставок — от Эрмитажа до Jessica Gallery, и в плане отражения духа времени — топоропись в этом смысле работает лучше кисти.
Арт-событие года:
Выставка «Наш Авангард» в Русском музее. Авангард — ван лав! Был несколько раз и приду еще. Понравилось все: архитектура, диапазон работ, масштаб экспозиции.
Арт-провал года:
Кража драгоценностей в Лувре стала провалом такого масштаба, что других вариантов «у нас для вас нет». Тот случай, когда комментарии излишни. Но рад, что у нас громких поводов для обсуждения не было, по крайней мере, в моем поле зрения.
Федор Хиросигэ в образе человека-гриба
Федор Хиросигэ
художница, человек-гриб
Художник года:
Без лишних предисловий, преодолевая ложную скромность, скажу, что это, конечно же, Федор Хиросигэ 💖 💖 💖! (здесь и далее сохранены авторские смайлы. — Прим.ред.)
Но, так и быть, добавлю еще пару имен к этому и без того исчерпывающему списку, а именно: Нестор Энгельке, Керим Рагимов и Сергей Тихонов. В 2025 году, как и в предыдущие, я продолжаю восхищаться их художественной практикой! Ну и не менее важно, что именно они в трудную минуту одалживали мне денежные средства — просто лучшие!!!
Арт-событие года:
В этом году у меня не было сильных проектов, но зато случился долгожданный и феерический дуэт с Нестором Энгельке. Выставка «Новая лесотехническая академия» в «ГРАУНД Солянке» — это безусловно событие года. Если смотреть шире, то, конечно, у любого проекта, в который меня пригласили участвовать, есть серьезные шансы считаться проектом года! Грибной сезон в музее «Гараж», выставки «Я не плохая меня так нарисовали» в Jessica Gallery, «Ямальский хронотоп» в «ГЭС-2» и «Формат был изменен» в пространстве «ЦЕХ» — все это проекты и тонкие, и крепкие! 😘
Арт-провал года:
Давайте проявим милосердие и не будем называть проекты и институции, забывшие пригласить меня поучаствовать, они и так уже наверняка пристыжены 😌.
Иван Чемакин. Инсталляция «Антропшино Машина» в НеНеМу
Ксения Гощицкая
креативный директор Собака.ru
Художник года:
Для меня в 2025-м открытием стал Владимир Григ — нравится микс декоративно-прикладного (работа со стеклярусом!) и классического искусства. Плюс симпатичная коллаборация была у художника с фэшн-брендом OlaOla.
Арт-событие года:
Все двухдневные вернисажи НеНеМу — Негосударственного Нерусского Музея.
Арт-провал года:
Об искусстве либо хорошо, либо никак.
Эрик Булатов в дверях «Белого света». 2024
Ксения Коробейникова
искусствовед, главный редактор журнала «Третьяковская галерея»
Художник года:
Эрик Булатов, который до ухода успел согласовать концепцию своего музея как филиала Третьяковки, создать работы для выставки в МАММ, поучаствовать в Art Basel и сделать обложку для нашего журнала «Третьяковская галерея».
Арт-событие года:
Экобиеннале в Нижнем, которая накрыла город 15 выставками (от музеев до рынков и парков!) международных авторов и показала, что ее команде под силу горы свернуть. До открытия не верилось, что где-то, помимо Венеции, возможен такого размаха смотр современного искусства. Сюда также приехали художники со всего мира — 150 участников.
Арт-провал года:
Не провал, а шок года (это важнее) — арест эрмитажного сотрудника, археолога Александра Бутягина. Его по запросу Украины задержали в Польше за проведение раскопок в Крыму. Он почти две недели в СИЗО, пока без надежды на освобождение. Остается верить, что найдется бюджет на адвоката и Эрмитаж добьется возвращения Александра на родину.
«ЗИЛАРТ»
Денис Химиляйне
коллекционер
Художник года:
Гриша Брускин (участник Венецианской арт-биеннале, один из самых дорогих и известных российских художников, его новый проект Dies Illa, «День гнева», создан специально для недавно открывшегося музея «Коллекция. ЗИЛАРТ» — Прим.ред.).
Арт-событие года:
Открытие «Коллекции. ЗИЛАРТ» (столичный музейно-выставочный центр на территории бывшей промзоны — проект петербургских коллекционеров Андрея и Елизаветы Молчановых; стартовал в начале декабря сразу несколькими выставками, в том числе инсталляцией Гриши Брускина Dies Illa. — Прим.ред.).
Арт-провал года:
Отмена ярмарки 1703 (в этом году не состоялась летняя версия ярмарки, но 1703 вели активную деятельность: лекторий, зимний маркет, клуб коллекционеров, а также арт-издание «Коллекционировать искусство» совместно с Собака.ru. — Прим.ред.).
