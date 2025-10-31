Увидеть ранние проекты Сергея Чобана и еще три причины посетить фестиваль «Архитектон»

Причина №1. Построить город из песка на вибростоле

В центре первого этажа «Манежа» расположена анфилада проекта «Игра». Это несколько интерактивных инсталляций, спроектированных победителями премии «Архитектон — 2023» вместе с творческими объединениями и клубами. Например, команда бюро Rhizome построила замок из матрасов, «Студия 44» представила комнату из мониторов, показывающих запись экрана во время работы над проектами: черчение, создания рендеров, 3D-моделей. Команда MAYAK Architects создала лабораторию, где можно изучать разные строительные материалы. «Челы», победители премии «Архитектон + Локус» — 2023 в номинации «Проект», открыли пространство из автомобиля BMW-7, где проводят дискуссии.

Центральным элементом зоны «Игра» стала инсталляция «Песочница» под кураторством Серафимы Вершининой. Это интерактивное пространство с песком и «игрушками» от молодых архитекторов. Здесь можно с помощью формочек построить здания из песка на вибростолах, запустить волчки со шпилями, раскопать секретики или создать характерный рисунок на песке с помощью автомобильной шины, поверх которой нанесена карта Петербурга.