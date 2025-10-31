Увидеть ранние проекты Сергея Чобана и еще три причины посетить фестиваль «Архитектон»

До 2 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит крупнейший в Петербурге архитектурный фестиваль «Архитектон» (лауреат премии «Петербург будущего» — 2024 в номинации «Событие года»). Собака.ru рассказывает, почему его стоит посетить.
Причина №1. Построить город из песка на вибростоле
В центре первого этажа «Манежа» расположена анфилада проекта «Игра». Это несколько интерактивных инсталляций, спроектированных победителями премии «Архитектон — 2023» вместе с творческими объединениями и клубами. Например, команда бюро Rhizome построила замок из матрасов, «Студия 44» представила комнату из мониторов, показывающих запись экрана во время работы над проектами: черчение, создания рендеров, 3D-моделей. Команда MAYAK Architects создала лабораторию, где можно изучать разные строительные материалы. «Челы», победители премии «Архитектон + Локус» — 2023 в номинации «Проект», открыли пространство из автомобиля BMW-7, где проводят дискуссии.
Центральным элементом зоны «Игра» стала инсталляция «Песочница» под кураторством Серафимы Вершининой. Это интерактивное пространство с песком и «игрушками» от молодых архитекторов. Здесь можно с помощью формочек построить здания из песка на вибростолах, запустить волчки со шпилями, раскопать секретики или создать характерный рисунок на песке с помощью автомобильной шины, поверх которой нанесена карта Петербурга.
Причина №2. Увидеть ранние проекты Сергея Чобана и серию ковров Марины Алексеевой
На втором этаже «Манежа» расположена выставка «Стройка и перестройка», посвященная восьмидесятым и девяностым. За архитектурную часть отвечал историк Андрей Ларионов. Он собрал эскизы и фотографии проектов 1980–1990-х годов: бионического «Дома-дельфина» Бориса Левинзона, торгового комплекса «Штрих-код» от «Витрувий и сыновья», снесенного футуристичного телецентра Сергея Шмакова, музея Усть-Ижорского фанерного комбината Игоря Шмелева в поселке Понтонное, ранние работы Сергея Чобана и Никиты Явейна. Не обошлось и без открытий: во время подготовки экспозиции он выяснил, что учебно-гребную базу Кораблестроительного института на Крестовском острове спроектировал архитектор Игорь Буслович. На выставке представлены снимки здания как пример первого постмодернизма в Ленинграде.
Архитектурную часть экспозиции арт-критик Лиза Савина дополнила работами ленинградских и петербургских художников конца XX века: Михаила Шемякина, Анатолия Белкина, Тимура Новикова, Бориса Казакова, Андрея Крисанова и других. Некоторые из экспонатов выставляют впервые: например, серию ковров Марины Алексеевой.
«Вепсский лес»
Причина №3. Переоткрыть для себя Ленобласть
Выставка «Область» — итог одноименной летне-осенней образовательной программы. Студенты петербургских вузов разделились на шесть групп. У каждой — свой куратор: Петр Советников и Вера Степанская (бюро KATARSIS), Михейл Микадзе (бюро ХОРА), Яна Голубева (МЛА+), Андрей Воронов (объединение АРХАТАКА), Сергей Мишин, Данияр Юсупов и Илья Мукосей (МАРШ). Шесть направлений для исследования — Волосовский, Кировский, Тихвинский, Кингисеппский, Волховский и Подпорожский районы — распределили между собой с помощью жребия и отправились в экспедиции. По итогам поездок каждая группа сформировала свою экспозицию, которая сейчас представлена на втором этаже «Манежа».
Например, результатом исследования Кировского района группой под кураторством бюро KATARSIS Петра Советникова и Веры Степанской стала инсталляция «Ландшафтные параллели». Центральный элемент экспозиции — игра-лабиринт в виде деревянного диска-балансира, вдохновленного топографией местности. А группа под кураторством Яны Голубевой и Антона Тендитного из MLA+ представили работу «Вепсский лес», посвященную исследованию одноименного заповедника: мобиль из сакральных предметов вепсов вроде куклы Капустки и костей щуки, а также зины и путеводители.
«Столп» Ивана Кожина и Suntan Wood
Причина №4. Попариться в сауне (что? да!)
На площади перед западным фасадом Центрального выставочного зала «Манеж» до 30 ноября открыта инсталляция «Столпы». Это гипостиль из 16 колонн. Каждая из них является самостоятельным арт-высказыванием: от зиккурата из керамических блоков бюро ZIMA x СОСТОЯНИЕ и разноцветного «Шашлыка» Ксении Уразбахтиной, Ульяны Сыромолотовой до «Водосточного ордера» clear blue sky. Семнадцатый «Столп» архитектора Ивана Кожина и Suntan Wood перенесли на территорию «Севкабель Порта». В отличие от других проектов, он обрел еще одну функцию — по сути это действующая сауна, куда можно попасть по личной договоренности с автором.
Комментарии (0)