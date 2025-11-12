В Москве открывается «Коллекция» Андрея и Елизаветы Молчановых. Внутри — инсталляция Александра Бродского и стрит-арт

Музейно-выставочный центр откроется в начале декабря на территории бывшей промзоны завода ЗИЛ (Завод имени Лихачева) — первого автомобилестроительного предприятия в Российской империи и СССР.
2 декабря Музей «Коллекция. Зиларт» коллекционеров Андрея и Елизаветы Молчановых откроется сразу несколькими выставками: «Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве», «Искусство Африки: боги, предки, жизнь» и инсталляцией Гриши Брускина Dies Illa.
Художественным руководителем нового музея выступил искусствовед и заведующий Отделом новейших течений Русского музея (а также лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Александр Боровский.
Целых два этажа охватит масштабная выставка советского искусства второй половины XX века «Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве». Петербургскую скульптуру Михаила Аникушина, Михаила Ершова, Даниила Каминкера, Роберта Лотоша, Евгения Ротанова, Льва Сморгона покажут в диалоге с творчеством москвичей-шестидесятников — Эрика Булатова, Олега Васильева, Юрия Злотникова, Виктора Пивоварова, Семена Файбисовича и других.
Экспозицию дополнит выставка «Искусство Африки: боги, предки, жизнь» с работами из коллекции петербургских художников Михаила и Леонида Звягиных. Малую часть коллекции — около 150 предметов — представили в 2011 году в Пушкинском музее. Через 14 лет в одном пространстве покажут уже тысячу уникальных артефактов (собранных за 20 лет!) или, по словам худрука Александра Боровского, «мини-музей африканского искусства». Архитектор выставки — Евгений Асс.
Моновыставка-инсталляция Dies Illa художника Гриши Брускина, созданная специально для «Коллекции. Зиларт», разместится рядом. Это смысловое продолжение проекта «Смена декораций» для Венецианской биеннале 2017 года. Архитектор — Игорь Чиркин.
Встречает посетителей выставочного пространства скульптура бельгийца Вима Дельвуа в виде готического самосвала, а на террасе пятого этажа комплекса разместился арт-объект художника, архитектора, соавтора проекта музея поэта Иосифа Бродского в Доме Мурузи (и еще одного лауреата «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Александра Бродского «Приют невинных». Это деревянная конструкция, внутри которой построили бар и зону отдыха. Среди других постоянных объектов — стрит-арт Максима Имы, Алексей Луки, Андрея Бергера и Дмитрия Аске, украсивший эскалаторы и лифты музея.
К открытию «Коллекция» представила серию просветительских событий. Среди анонсированных: графический балет «Трапеция» в исполнении квинтета «Персимфанс» Петра Айду. В планах на декабрь также —лекционно–дискуссионный цикл Кирилла Светлякова «История искусства как самопознание», серия встреч с архитекторами «Жизнь по плану: Зиларт изнутри» Юрия Григоряна, совместные пешие маршруты с бюро «Меганом».
Площадь музея — более 13 тысяч кв. м, которая включает пять этажей, подземное хранилище и гараж. Пространство, спроектированное известным московским архитектором Сергеем Чобаном, может вместить единовременно 1,3 тысяч посетителей. Основатели — частные коллекционеры Андрей и Елизавета Молчановы, собрание которых предположительно состоит из около 8 тысяч объектов. Директор — Ирина Толпина. Музей построен на территории, где изначально планировался московский филиал «Эрмитажа» по проекту американца Хани Рашида, от которого позже отказались.
«В основе программы — идея музея как пространства наблюдения, личного опыта и самоисследования, открытого зрителям всех возрастов», — рассказывают в пресс-службе.
Андрей Молчанов — российский миллиардер и основатель «Группы ЛСР», доктор экономических наук родом из Петербурга. Под его руководством компания, созданная в 1993 году, превратилась в один из крупнейших строительных холдингов России. Вместе с супругой Елизаветой начал собирать частную коллекцию более 25 лет назад.
6+
Комментарии (0)