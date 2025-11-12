Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

В Москве открывается «Коллекция» Андрея и Елизаветы Молчановых. Внутри — инсталляция Александра Бродского и стрит-арт

Музейно-выставочный центр откроется в начале декабря на территории бывшей промзоны завода ЗИЛ (Завод имени Лихачева) — первого автомобилестроительного предприятия в Российской империи и СССР. 

Фото: Илья Иванов

2 декабря Музей «Коллекция. Зиларт» коллекционеров Андрея и Елизаветы Молчановых откроется сразу несколькими выставками: «Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве», «Искусство Африки: боги, предки, жизнь» и инсталляцией Гриши Брускина Dies Illa.

Художественным руководителем нового музея выступил искусствовед и заведующий Отделом новейших течений Русского музея (а также лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Александр Боровский.

Фото: Илья Иванов

Целых два этажа охватит масштабная выставка советского искусства второй половины XX века «Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве». Петербургскую скульптуру Михаила Аникушина, Михаила Ершова, Даниила Каминкера, Роберта Лотоша, Евгения Ротанова, Льва Сморгона покажут в диалоге с творчеством москвичей-шестидесятников — Эрика Булатова, Олега Васильева, Юрия Злотникова, Виктора Пивоварова, Семена Файбисовича и других.

Экспозицию дополнит выставка «Искусство Африки: боги, предки, жизнь» с работами из коллекции петербургских художников Михаила и Леонида Звягиных. Малую часть коллекции — около 150 предметов — представили в 2011 году в Пушкинском музее. Через 14 лет в одном пространстве покажут уже тысячу уникальных артефактов (собранных за 20 лет!) или, по словам худрука Александра Боровского, «мини-музей африканского искусства». Архитектор выставки — Евгений Асс.

Моновыставка-инсталляция Dies Illa художника Гриши Брускина, созданная специально для «Коллекции. Зиларт», разместится рядом. Это смысловое продолжение проекта «Смена декораций» для Венецианской биеннале 2017 года. Архитектор — Игорь Чиркин.

фото: Алексей Костромин, Иван Смелов

Встречает посетителей выставочного пространства скульптура бельгийца Вима Дельвуа в виде готического самосвала, а на террасе пятого этажа комплекса разместился арт-объект художника, архитектора, соавтора проекта музея поэта Иосифа Бродского в Доме Мурузи (и еще одного лауреата «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Александра Бродского «Приют невинных». Это деревянная конструкция, внутри которой построили бар и зону отдыха. Среди других постоянных объектов — стрит-арт Максима Имы, Алексей Луки, Андрея Бергера и Дмитрия Аске, украсивший эскалаторы и лифты музея.

К открытию «Коллекция» представила серию просветительских событий. Среди анонсированных: графический балет «Трапеция» в исполнении квинтета «Персимфанс» Петра Айду. В планах на декабрь также —лекционно–дискуссионный цикл Кирилла Светлякова «История искусства как самопознание», серия встреч с архитекторами «Жизнь по плану: Зиларт изнутри» Юрия Григоряна, совместные пешие маршруты с бюро «Меганом».

Фото: Георгий Кардава

Площадь музея — более 13 тысяч кв. м, которая включает пять этажей, подземное хранилище и гараж. Пространство, спроектированное известным московским архитектором Сергеем Чобаном, может вместить единовременно 1,3 тысяч посетителей. Основатели — частные коллекционеры Андрей и Елизавета Молчановы, собрание которых предположительно состоит из около 8 тысяч объектов. Директор — Ирина Толпина. Музей построен на территории, где изначально планировался московский филиал «Эрмитажа» по проекту американца Хани Рашида, от которого позже отказались.

«В основе программы — идея музея как пространства наблюдения, личного опыта и самоисследования, открытого зрителям всех возрастов», — рассказывают в пресс-службе.

Андрей Молчанов — российский миллиардер и основатель «Группы ЛСР», доктор экономических наук родом из Петербурга. Под его руководством компания, созданная в 1993 году, превратилась в один из крупнейших строительных холдингов России. Вместе с супругой Елизаветой начал собирать частную коллекцию более 25 лет назад.

