В Москве открывается «Коллекция» Андрея и Елизаветы Молчановых. Внутри — инсталляция Александра Бродского и стрит-арт

Целых два этажа охватит масштабная выставка советского искусства второй половины XX века «Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве». Петербургскую скульптуру Михаила Аникушина, Михаила Ершова, Даниила Каминкера, Роберта Лотоша, Евгения Ротанова, Льва Сморгона покажут в диалоге с творчеством москвичей-шестидесятников — Эрика Булатова, Олега Васильева, Юрия Злотникова, Виктора Пивоварова, Семена Файбисовича и других.

Экспозицию дополнит выставка «Искусство Африки: боги, предки, жизнь» с работами из коллекции петербургских художников Михаила и Леонида Звягиных. Малую часть коллекции — около 150 предметов — представили в 2011 году в Пушкинском музее. Через 14 лет в одном пространстве покажут уже тысячу уникальных артефактов (собранных за 20 лет!) или, по словам худрука Александра Боровского, «мини-музей африканского искусства». Архитектор выставки — Евгений Асс.

Моновыставка-инсталляция Dies Illa художника Гриши Брускина, созданная специально для «Коллекции. Зиларт», разместится рядом. Это смысловое продолжение проекта «Смена декораций» для Венецианской биеннале 2017 года. Архитектор — Игорь Чиркин.