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Искусство

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Художник Александр Дашевский исследует искусство в интерьере на примере архивных работ Владимира Козина, Григория Майофиса и Юрия Никифорова в Marina Gisich Projects

Художник, куратор, сооснователь «НеНеМу» и лауреат «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» собрал к 25-летию Marina Gisich Gallery цикл выставок-ретроспекций «Река времен не терпит льда» с актуальным российским совриском. В прошлом — проект «Учитель, двойник, обезьяна», который посвятили коллекционерам, ценителям искусства и зрителям.

Тим Парщиков, Серия «Саспенс» Тель-Авив, 2012 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery

Тим Парщиков, Серия «Саспенс» Тель-Авив, 2012 год

Владимир Кустов, №1 из серии «Картоны Бине», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery

Владимир Кустов, №1 из серии «Картоны Бине», 2023 год

19 июля в Marina Gisich Projects стартует вторая выставка из серии «Река времен не терпит льда» — «Это моя дача!». В экспозиции — редкие, архивные работы Владимира Козина, Григория Майофиса, Виталия Пушницкого, Юрия Никифорова, Александра Цикаришвили, Андрея Рудьева и других. 

В основе концепции — доверительный разговор об искусстве в интерьере и об интерьере в искусстве. А ключевыми героями станут те, «кто покупает искусство, чтобы с ним жить, те, кто делает искусство, чтобы с ним жили и те, кто категорически против» этого.

Дмитрий Цыкалов, "Пирамида III". "Куртка, плащ и кофта", 1989 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery

Дмитрий Цыкалов, "Пирамида III". "Куртка, плащ и кофта", 1989 год

Дмитрий Цыкалов, "Охота", 1990 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery

Дмитрий Цыкалов, "Охота", 1990 год

Юрий Никифоров, "Собака", 2009 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery

Юрий Никифоров, "Собака", 2009 год

В рамках трех проектов — «Учитель, двойник, обезьяна», «Это моя дача!» и «Огород против города» — в пространстве Projects соберут работы более 30 художников-резидентов галереи и преставят наглядную арт-летопись российского совриска.

«Река времен не терпит льда» в трех главах затрагивает актуальные вопросы современного художественного рынка: от репрезентации искусства в коммерческих галереях и за их пределами, смены трендов и представлений о дозволенном до возвышения авторов, которых еще вчера относили к андеграунду. Эти темы раскрываются через работы одних и тех же художников.

В заключительной главе, «Огород vs город», будет рассмотрена тема социальных и идеологических проектов, раздвигающих общественные границы и точки зрения, а также тех, для кого коллекция является высказыванием, адресованным неопределенному кругу лиц.

Юрий Никифоров, "Лошадка Да-Да", 2007 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery

Юрий Никифоров, "Лошадка Да-Да", 2007 год

Александр Цикаришвили, "Мама сказала", 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery

Александр Цикаришвили, "Мама сказала", 2024 год

Вторая выставка «Это моя дача!» из цикла «Река времен не терпит льда» открыта с 19 июля по 19 октября 2025 года в Marina Gisich Projects на набережной Фонтанки, 121.

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