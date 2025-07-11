Художник, куратор, сооснователь «НеНеМу» и лауреат «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» собрал к 25-летию Marina Gisich Gallery цикл выставок-ретроспекций «Река времен не терпит льда» с актуальным российским совриском. В прошлом — проект «Учитель, двойник, обезьяна», который посвятили коллекционерам, ценителям искусства и зрителям.
19 июля в Marina Gisich Projects стартует вторая выставка из серии «Река времен не терпит льда» — «Это моя дача!». В экспозиции — редкие, архивные работы Владимира Козина, Григория Майофиса, Виталия Пушницкого, Юрия Никифорова, Александра Цикаришвили, Андрея Рудьева и других.
В основе концепции — доверительный разговор об искусстве в интерьере и об интерьере в искусстве. А ключевыми героями станут те, «кто покупает искусство, чтобы с ним жить, те, кто делает искусство, чтобы с ним жили и те, кто категорически против» этого.
В рамках трех проектов — «Учитель, двойник, обезьяна», «Это моя дача!» и «Огород против города» — в пространстве Projects соберут работы более 30 художников-резидентов галереи и преставят наглядную арт-летопись российского совриска.
«Река времен не терпит льда» в трех главах затрагивает актуальные вопросы современного художественного рынка: от репрезентации искусства в коммерческих галереях и за их пределами, смены трендов и представлений о дозволенном до возвышения авторов, которых еще вчера относили к андеграунду. Эти темы раскрываются через работы одних и тех же художников.
В заключительной главе, «Огород vs город», будет рассмотрена тема социальных и идеологических проектов, раздвигающих общественные границы и точки зрения, а также тех, для кого коллекция является высказыванием, адресованным неопределенному кругу лиц.
Вторая выставка «Это моя дача!» из цикла «Река времен не терпит льда» открыта с 19 июля по 19 октября 2025 года в Marina Gisich Projects на набережной Фонтанки, 121.
12+
Комментарии (0)