19 июля в Marina Gisich Projects стартует вторая выставка из серии «Река времен не терпит льда» — «Это моя дача!». В экспозиции — редкие, архивные работы Владимира Козина, Григория Майофиса, Виталия Пушницкого, Юрия Никифорова, Александра Цикаришвили, Андрея Рудьева и других.

В основе концепции — доверительный разговор об искусстве в интерьере и об интерьере в искусстве. А ключевыми героями станут те, «кто покупает искусство, чтобы с ним жить, те, кто делает искусство, чтобы с ним жили и те, кто категорически против» этого.