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Звезды совриска Marina Gisich Gallery (Цикаришвили! Шишкин-Хокусай! Ахметгалиева!) развернут «Арт Сафари» на берегу Медного озера

В основе — опен-эйр-пространство иммерсивного опыта, где актуальное искусство «вступает в диалог с природой».

Иван Горшков
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мarina Gisich Gallery

Иван Горшков

Константин фон Рибен
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мarina Gisich Gallery

Константин фон Рибен

Надя Зубарева
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мarina Gisich Gallery

Надя Зубарева

23 июня среди хвойных лесов на берегу Медного озера стартует масштабный выставочный проект «Арт Сафари 2025» — коллаборация загородного отеля We Lodge, Marina Gisich Gallery и консультационного бюро Existe Burо. Экспозиция соберет знаковые работы топовых авторов-резидентов Marina Gisich — одной из самых влиятельных институций на российской арт‑сцене, отмечающей в этом году свое 25‑летие — и эксклюзивные site-specific-объекты.

«Расположенные среди вековых хвойных деревьев на берегу Медного озера, арт-объекты обретают новые интерпретации, а их восприятие меняется под воздействием природных стихий: света, ветра, звуков леса и воды», — рассказывают в Marina Gisich Gallery.

Петр Белый
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мarina Gisich Gallery

Петр Белый

Александр Цикаришвили
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мarina Gisich Gallery

Александр Цикаришвили

Произведения художников встроены в лесной ландшафт берега Медного озера и буквально «играют» со стихиями.

Среди авторов «Арт Сафари»: Константин Фон Рибен, Александр Цикаришвили, Александр Шишкин-Хокусай, Алексей Ган, Иван Горшков, Иван Карпов, Мария Кошенкова, Надежда Зубарева, Петр Белый, Петр Швецов, Сергей Деникин, Сергей Катран, а также Татьяна Ахметгалиева.

Надя Зубарева
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мarina Gisich Gallery

Надя Зубарева

Константин фон Рибен
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мarina Gisich Gallery

Константин фон Рибен

Татьяна Ахметгалиева
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мarina Gisich Gallery

Татьяна Ахметгалиева

В параллельной программе выставки — серия кураторских экскурсий, знакомство с Мариной Гисич, арт-бранчи на тему современного искусства и коллекционирования и паблик-токи.

Просветительская программа откроется 25 июня арт‑бранчем с архитекторами (повтор 19 июля), 2 июля и 16 июля — встречами с независимыми кураторами и культурологами, 9 июля — знакомством и диалогом с коллекционерами, художниками и искусствоведами. 12 и 19 июля по «Арт Сафари» пройдут кураторские экскурсии, а 23 июля — встреча с Мариной Гисич.

Выставка «Арт Сафари 2025» открыта с 23 июня по 23 июля в загородном отеле We Lodge на Медном озере, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Медный завод.

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