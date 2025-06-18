Звезды совриска Marina Gisich Gallery (Цикаришвили! Шишкин-Хокусай! Ахметгалиева!) развернут «Арт Сафари» на берегу Медного озера

23 июня среди хвойных лесов на берегу Медного озера стартует масштабный выставочный проект «Арт Сафари 2025» — коллаборация загородного отеля We Lodge, Marina Gisich Gallery и консультационного бюро Existe Burо. Экспозиция соберет знаковые работы топовых авторов-резидентов Marina Gisich — одной из самых влиятельных институций на российской арт‑сцене, отмечающей в этом году свое 25‑летие — и эксклюзивные site-specific-объекты.

«Расположенные среди вековых хвойных деревьев на берегу Медного озера, арт-объекты обретают новые интерпретации, а их восприятие меняется под воздействием природных стихий: света, ветра, звуков леса и воды», — рассказывают в Marina Gisich Gallery.