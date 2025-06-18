Звезды совриска Marina Gisich Gallery (Цикаришвили! Шишкин-Хокусай! Ахметгалиева!) развернут «Арт Сафари» на берегу Медного озера

В основе — опен-эйр-пространство иммерсивного опыта, где актуальное искусство «вступает в диалог с природой».
23 июня среди хвойных лесов на берегу Медного озера стартует масштабный выставочный проект «Арт Сафари 2025» — коллаборация загородного отеля We Lodge, Marina Gisich Gallery и консультационного бюро Existe Burо. Экспозиция соберет знаковые работы топовых авторов-резидентов Marina Gisich — одной из самых влиятельных институций на российской арт‑сцене, отмечающей в этом году свое 25‑летие — и эксклюзивные site-specific-объекты.
«Расположенные среди вековых хвойных деревьев на берегу Медного озера, арт-объекты обретают новые интерпретации, а их восприятие меняется под воздействием природных стихий: света, ветра, звуков леса и воды», — рассказывают в Marina Gisich Gallery.
Произведения художников встроены в лесной ландшафт берега Медного озера и буквально «играют» со стихиями.
Среди авторов «Арт Сафари»: Константин Фон Рибен, Александр Цикаришвили, Александр Шишкин-Хокусай, Алексей Ган, Иван Горшков, Иван Карпов, Мария Кошенкова, Надежда Зубарева, Петр Белый, Петр Швецов, Сергей Деникин, Сергей Катран, а также Татьяна Ахметгалиева.
В параллельной программе выставки — серия кураторских экскурсий, знакомство с Мариной Гисич, арт-бранчи на тему современного искусства и коллекционирования и паблик-токи.
Просветительская программа откроется 25 июня арт‑бранчем с архитекторами (повтор 19 июля), 2 июля и 16 июля — встречами с независимыми кураторами и культурологами, 9 июля — знакомством и диалогом с коллекционерами, художниками и искусствоведами. 12 и 19 июля по «Арт Сафари» пройдут кураторские экскурсии, а 23 июля — встреча с Мариной Гисич.
Выставка «Арт Сафари 2025» открыта с 23 июня по 23 июля в загородном отеле We Lodge на Медном озере, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Медный завод.
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